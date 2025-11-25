Powermax Minerals beendet Phase-2-Feldarbeiten im Seltenerdmetall-(REE)-Projekt Cameron, British Columbia

Toronto, Ontario – 25. November 2025 / IRW-Press / Powermax Minerals Inc. ( CSE: PMAX ) ( OTCQB: PWMXF ) ( FWB: T23 ) („Powermax“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den erfolgreichen Abschluss seines Phase-2-Explorationsfeldprogramms im Projekt Cameron für Seltenerdmetalle (REE) im Bergbaurevier Kamloops in British Columbia bekannt zu geben. Das Programm knüpfte an die ermutigenden Phase-1-Ergebnisse an, die das Vorhandensein von leichten und schweren Seltenerd-Mineralisierungen in den Lithologien der Monashee-Gruppe bestätigten, unter anderem pegmatitische und gneisige Verbände, die mit Seltenerd-haltigen Mineralien wie Monazit, Allanit und Xenotim angereichert sind.

Abbildung 1: Lageplan des REE-Konzessionsgebiets Cameron

Zusammenfassung der Phase-2-Feldarbeiten

Das Phase-2-Programm umfasste eine geologische Kartierung, systematische Gesteinsprobenahmen und umfangreiche geochemische Untersuchungen in prioritären Gebieten, die anhand früherer Erkundungen und geophysikalischer Interpretation abgegrenzt worden waren. Insgesamt wurden 100 Bodenproben, 100 Flusssedimentproben und 29 Gesteinsproben entnommen und zur Probenaufbereitung und Analyse an Agat Laboratories in Calgary, Alberta, versandt. Die Analysearbeiten umfassen das Metallpaket 201-380 für Seltenerdmetalle (REE); zwei Gesteinsproben wurden für zusätzliche Untersuchungen auf Gold mittels Brandprobe ausgewählt, und eine Probe wurde auf Graphit untersucht.

Die Entnahme von Gesteinsfragmentproben konzentrierte sich auf Aufschlüsse von gneisischem und pegmatitischem Gestein, wobei mehrere Proben aus Quarz-Biotit-Gneis, Granitausbissen und Karbonatit-Linsen mit großen Mengen Granat entnommen wurden. Diese Lithologien sind dafür bekannt, dass in ihnen sowohl leichte als auch schwere REE-Mineralien lagern, und stellen wichtige Explorationsziele für Folgearbeiten dar.

Aus aktiven Entwässerungssystemen wurden Flusssedimentproben entnommen, bestehend aus klassifiziertem Flusskies und feinen Sedimenten, die durch ein Sieb mit Mesh-Größe Nr. 18 (0,0394 Zoll) gesiebt wurden, um sicherzustellen, dass feinkörniges Material erfasst wird, das die REE-Mineralisierungsquellen stromaufwärts abbilden kann.

Die Bodenproben wurden aus dem B-Horizont entnommen, der hauptsächlich aus schluffigen bis sandigen Böden (2–30 cm tief) mit variablem Kiesgehalt besteht und sowohl potenzielle mineralisierte als auch Hintergrundzonen abdeckt. Die Materialien waren im Allgemeinen hellbraun bis graubraun, was typisch für glazial entstandene Oberflächenlagerstätten ist, die auf metamorphem Grundgestein lagern.