5. Praxisbericht der Initiative Wohnen.2050 / Finanzierbarkeit bleibt Thema Nr. 1 für die Branche (FOTO)
Frankfurt am Main / Berlin (ots) - Sozial orientierte Wohnungsunternehmen
unterstützen weiterhin die Klimaziele. Deshalb platzieren sie ihre Investments
fokussiert in Projekte und Einzelmaßnahmen mit optimaler Wirkung auf die
CO2-Reduktion.
Seit fünf Jahren Tradition: Zum "Tag der Wohnungswirtschaft" des GdW erscheint
der Praxisbericht der Initiative Wohnen.2050 (IW.2050) - der Einblick in die
Praxis von Unternehmen und Verbänden der sozial orientierten Wohnungswirtschaft.
Er zeigt auf, wie weit sich Teile der Branche in Richtung Klimaneutralität
weiterbewegt haben. Die am 25. November 2025 in Berlin vorgelegte fünfte
Publikation beinhaltet auf 177 Seiten Zahlen, Daten und Fakten aus aktuellen
Umfragen, umfasst Klimastrategien, Projekte, Erfahrungsberichte, Meinungen und
Einschätzungen von Wohnungsunternehmen unterschiedlichster Größenordnung. Und
das durchaus repräsentativ, denn der Gebäudebestand der derzeit 252
IW.2050-Partner umfasst rund 2,2 Millionen Wohneinheiten, in denen rund 5,8
Millionen Menschen leben. Bei einem Blick über den Tellerrand kommen im Bericht
auch Wissenschaftler:innen, Bundes- und EU-Politiker:innen sowie zahlreiche
Verbände benachbarter Branchen zu Wort.
Zahlreiche Spannungsfelder
Der Praxisbericht reflektiert die schwierigen Rahmenbedingungen und die daraus
entstehenden Spannungsfelder für die Wohnungswirtschaft: So reduzieren knapp ein
Viertel der antwortenden Unternehmen die Investitionen in klimaneutralen
Wohnungsneubau aufgrund unsicherer Fördersituationen, hoher Baukosten und
gestiegener Zinsen. Auch die fehlende Einbindung in den Prozess der kommunalen
Wärmeplanung sorgt bei vielen Wohnungsunternehmen für Unsicherheit - sind sie
doch wichtige lokale Akteure.
Zentrale Probleme bleiben die Schwankungen in der politischen Diskussion und
Steuerung: Es braucht Konstanz in Bezug auf Förderbedingungen und Vorgaben. Der
Umstieg auf eine regenerative Wärmeversorgung erfordert Planungssicherheit. Die
Energie- und Wärmewende muss sektorübergreifend weiter vorangetrieben werden.
Trotz der angespannten Lage blieben bislang die Mieten im sozialen Wohnungsbau
stabil. Die durchschnittliche Nettokaltmiete lag 2024 in den IW.2050-Unternehmen
bei 6,92 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche - fast einen Euro unter
Bundesdurchschnitt. Die Verlängerung der Mietpreisbremse ist jedoch für die
Bestandshalter ein herber Rückschlag - vor allem mit Hinblick auf die
Finanzierung der geforderten Investitionen. Denn: Die Transformation der
Bestände erfordert Investitionen und damit auch moderate Mieterhöhungen, um die
Mieterinnen und Mieter langfristig vor zu stark steigenden Heizkosten zu
schützen.
Klimastrategien, Defossilierung, Finanzplanung
Klimastrategien, Defossilierung, Finanzplanung
