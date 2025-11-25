5. Praxisbericht der Initiative Wohnen.2050 / Finanzierbarkeit bleibt Thema Nr. 1 für die Branche (FOTO)

Frankfurt am Main / Berlin (ots) - Sozial orientierte Wohnungsunternehmen

unterstützen weiterhin die Klimaziele. Deshalb platzieren sie ihre Investments

fokussiert in Projekte und Einzelmaßnahmen mit optimaler Wirkung auf die

CO2-Reduktion.



Seit fünf Jahren Tradition: Zum "Tag der Wohnungswirtschaft" des GdW erscheint

der Praxisbericht der Initiative Wohnen.2050 (IW.2050) - der Einblick in die

Praxis von Unternehmen und Verbänden der sozial orientierten Wohnungswirtschaft.

Er zeigt auf, wie weit sich Teile der Branche in Richtung Klimaneutralität

weiterbewegt haben. Die am 25. November 2025 in Berlin vorgelegte fünfte

Publikation beinhaltet auf 177 Seiten Zahlen, Daten und Fakten aus aktuellen

Umfragen, umfasst Klimastrategien, Projekte, Erfahrungsberichte, Meinungen und

Einschätzungen von Wohnungsunternehmen unterschiedlichster Größenordnung. Und

das durchaus repräsentativ, denn der Gebäudebestand der derzeit 252

IW.2050-Partner umfasst rund 2,2 Millionen Wohneinheiten, in denen rund 5,8

Millionen Menschen leben. Bei einem Blick über den Tellerrand kommen im Bericht

auch Wissenschaftler:innen, Bundes- und EU-Politiker:innen sowie zahlreiche

Verbände benachbarter Branchen zu Wort.









Der Praxisbericht reflektiert die schwierigen Rahmenbedingungen und die daraus

entstehenden Spannungsfelder für die Wohnungswirtschaft: So reduzieren knapp ein

Viertel der antwortenden Unternehmen die Investitionen in klimaneutralen

Wohnungsneubau aufgrund unsicherer Fördersituationen, hoher Baukosten und

gestiegener Zinsen. Auch die fehlende Einbindung in den Prozess der kommunalen

Wärmeplanung sorgt bei vielen Wohnungsunternehmen für Unsicherheit - sind sie

doch wichtige lokale Akteure.



Zentrale Probleme bleiben die Schwankungen in der politischen Diskussion und

Steuerung: Es braucht Konstanz in Bezug auf Förderbedingungen und Vorgaben. Der

Umstieg auf eine regenerative Wärmeversorgung erfordert Planungssicherheit. Die

Energie- und Wärmewende muss sektorübergreifend weiter vorangetrieben werden.



Trotz der angespannten Lage blieben bislang die Mieten im sozialen Wohnungsbau

stabil. Die durchschnittliche Nettokaltmiete lag 2024 in den IW.2050-Unternehmen

bei 6,92 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche - fast einen Euro unter

Bundesdurchschnitt. Die Verlängerung der Mietpreisbremse ist jedoch für die

Bestandshalter ein herber Rückschlag - vor allem mit Hinblick auf die

Finanzierung der geforderten Investitionen. Denn: Die Transformation der

Bestände erfordert Investitionen und damit auch moderate Mieterhöhungen, um die

Mieterinnen und Mieter langfristig vor zu stark steigenden Heizkosten zu

schützen.



Klimastrategien, Defossilierung, Finanzplanung





