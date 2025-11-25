    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    5. Praxisbericht der Initiative Wohnen.2050 / Finanzierbarkeit bleibt Thema Nr. 1 für die Branche (FOTO)

    Frankfurt am Main / Berlin (ots) - Sozial orientierte Wohnungsunternehmen
    unterstützen weiterhin die Klimaziele. Deshalb platzieren sie ihre Investments
    fokussiert in Projekte und Einzelmaßnahmen mit optimaler Wirkung auf die
    CO2-Reduktion.

    Seit fünf Jahren Tradition: Zum "Tag der Wohnungswirtschaft" des GdW erscheint
    der Praxisbericht der Initiative Wohnen.2050 (IW.2050) - der Einblick in die
    Praxis von Unternehmen und Verbänden der sozial orientierten Wohnungswirtschaft.
    Er zeigt auf, wie weit sich Teile der Branche in Richtung Klimaneutralität
    weiterbewegt haben. Die am 25. November 2025 in Berlin vorgelegte fünfte
    Publikation beinhaltet auf 177 Seiten Zahlen, Daten und Fakten aus aktuellen
    Umfragen, umfasst Klimastrategien, Projekte, Erfahrungsberichte, Meinungen und
    Einschätzungen von Wohnungsunternehmen unterschiedlichster Größenordnung. Und
    das durchaus repräsentativ, denn der Gebäudebestand der derzeit 252
    IW.2050-Partner umfasst rund 2,2 Millionen Wohneinheiten, in denen rund 5,8
    Millionen Menschen leben. Bei einem Blick über den Tellerrand kommen im Bericht
    auch Wissenschaftler:innen, Bundes- und EU-Politiker:innen sowie zahlreiche
    Verbände benachbarter Branchen zu Wort.

    Zahlreiche Spannungsfelder

    Der Praxisbericht reflektiert die schwierigen Rahmenbedingungen und die daraus
    entstehenden Spannungsfelder für die Wohnungswirtschaft: So reduzieren knapp ein
    Viertel der antwortenden Unternehmen die Investitionen in klimaneutralen
    Wohnungsneubau aufgrund unsicherer Fördersituationen, hoher Baukosten und
    gestiegener Zinsen. Auch die fehlende Einbindung in den Prozess der kommunalen
    Wärmeplanung sorgt bei vielen Wohnungsunternehmen für Unsicherheit - sind sie
    doch wichtige lokale Akteure.

    Zentrale Probleme bleiben die Schwankungen in der politischen Diskussion und
    Steuerung: Es braucht Konstanz in Bezug auf Förderbedingungen und Vorgaben. Der
    Umstieg auf eine regenerative Wärmeversorgung erfordert Planungssicherheit. Die
    Energie- und Wärmewende muss sektorübergreifend weiter vorangetrieben werden.

    Trotz der angespannten Lage blieben bislang die Mieten im sozialen Wohnungsbau
    stabil. Die durchschnittliche Nettokaltmiete lag 2024 in den IW.2050-Unternehmen
    bei 6,92 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche - fast einen Euro unter
    Bundesdurchschnitt. Die Verlängerung der Mietpreisbremse ist jedoch für die
    Bestandshalter ein herber Rückschlag - vor allem mit Hinblick auf die
    Finanzierung der geforderten Investitionen. Denn: Die Transformation der
    Bestände erfordert Investitionen und damit auch moderate Mieterhöhungen, um die
    Mieterinnen und Mieter langfristig vor zu stark steigenden Heizkosten zu
    schützen.

    Klimastrategien, Defossilierung, Finanzplanung
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    5. Praxisbericht der Initiative Wohnen.2050 / Finanzierbarkeit bleibt Thema Nr. 1 für die Branche (FOTO) Sozial orientierte Wohnungsunternehmen unterstützen weiterhin die Klimaziele. Deshalb platzieren sie ihre Investments fokussiert in Projekte und Einzelmaßnahmen mit optimaler Wirkung auf die CO2-Reduktion. Seit fünf Jahren Tradition: Zum "Tag der …