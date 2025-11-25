    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    VITRONIC erhält Millionenauftrag für Verkehrssicherheitssystem in den USA (FOTO)

    Prag, Tschechische Republik (ots) - Das Projekt im Wert von über 100 Millionen
    Euro ist ein wichtiger Schritt in der Expansion der gesamten ITIS Holding auf
    dem amerikanischen Markt. Es handelt sich um einen langfristigen Vertrag über
    den Betrieb eines Systems der neuen Generation zur Erhöhung der
    Verkehrssicherheit und zur automatisierten Einhebung von Verkehrsbußgeldern für
    den Landkreis Montgomery County im US-Bundesstaat Maryland.

    Der Vertrag wurde für einen Zeitraum von bis zu neun Jahren abgeschlossen. Mit
    einem Gesamtwert von über 100 Millionen EUR gehört er zu den bedeutendsten
    Projekten seiner Art in den Vereinigten Staaten. Das System wird zudem zu einem
    der wichtigsten Pfeiler der Vision-Zero-Strategie, die der Landkreis Montgomery
    bereits im Jahr 1999 angenommen hat.

    Für das deutsche Unternehmen VITRONIC ist dies das größte Betriebs- und
    Serviceprojekt in ihrer mehr als 40-jährigen Firmengeschichte und zugleich
    handelt es sich um das erste Projekt dieser Größenordnung in Nordamerika, an dem
    gleich mehrere Unternehmen der ITIS Holding beteiligt sind. Neben der VITRONIC
    werden auch das slowakische Unternehmen SkyToll und das tschechische TollNet an
    der erfolgreichen Umsetzung und dem Betrieb beteiligt sein.

    Strategische Verlagerung von einer Hardware-Lieferung zum vollwertigen Betrieb

    Im Gegensatz zu den bisherigen Projekten in der Verkehrssicherheitsbranche, die
    nur auf die Lieferung oder Wartung der Technologie ausgerichtet sind, umfasst
    der neue Vertrag den gesamten Betrieb des gesamten Verkehrsüberwachungs- und
    Bußgeldsystems - von der Datenerfassung bis zur Bearbeitung von Verstößen, wie
    Geschwindigkeitsüberschreitungen oder "Bei-Rot-Fahren".

    Das Projekt verkörpert den grundlegenden Wandel des Geschäftsmodells von
    VITRONIC auf dem US-amerikanischen Markt vom reinen Techniklieferanten zu einem
    vollwertigen Anbieter eines softwaregestützten Betriebsmodells, welches die
    Bearbeitung von Verstößen und Bußgeldern umfasst, wie auch das
    Datenflussmanagement, die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher
    Vorschriften, wie auch die Unterstützung des Landkreises Montgomery County bei
    der Erreichung seiner Ziele auf dem Gebiet der Verkehrssicherheit.

    VITRONIC ist eine Tochtergesellschaft der ITIS Holding, die zur internationalen
    Investmentgruppe PPF gehört.

    Pressekontakt:

    Miroslav Benes
    Spokesman
    E: mailto:miroslav.benes@itisholding.com
    M: +420 603 174 347
    ITIS Holding a.s.
    W: http://www.itisholding.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69193/6165755
    OTS: ITIS Holding




