Dax bewegt sich weiter kaum - Investoren halten sich zurück
"Die Investoren halten sich weiter bei den deutschen Standardtiteln zurück", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Die US-Vorbörse notiert derzeit im Minus und das signalisiert auch für die US-Aktienmärkte einen verhaltenden Handelsstart." Der Dax könne derzeit kein Eigenleben ausbilden und hänge am Rockzipfel der Wall Street.
"Alle Konjunkturindikatoren in Deutschland deuten bestenfalls auf eine Phase der Stagnation hin", so Lipkow. "Damit können die Marktteilnehmer wenig anfangen und warten auf neue Handelsimpulse aus den USA, die heute Nachmittag ab 14:30 Uhr über die Ticker laufen werden."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1534 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8670 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 63,26 US-Dollar; das waren 11 Cent oder 0,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Man sollte sich nicht von Usern verunsichern lassen, die russische Propagandabegriffe verwenden. Die verfolgen nämlich eine Agenda, die mit sachlicher Argumentation nichts zu tun hat.
Ich glaube nicht, dass es uns zusteht, hier im Rheinmetallforum über Menschen zu diskutieren, die am Ende des Monats nichts übrig haben; egal ob im Westen oder im Osten Deutschlands. Wer hier investiert, der gehört nicht zu den Ärmsten im Lande und der kann sich das Jammern ersparen. Wir werden ohnehin immer mehr ein Volk, in dem nur noch gejammert wird. Selbst in meinem Bekanntenkreis nimmt das immer mehr überhand und es kotzt mich langsam an.
Moin Sperrminoritaet,
Deine These zur US-Politik ist reine Spekulation und steht dir frei.
Was allerdings absolut nicht geht, ist der Tonfall und die Wortwahl. Du musst hier niemanden beleidigen ("Kiesewetters") und die zynische Verwendung des Begriffs "Endsieg" ist historisch zutiefst unangemessen und in einem Finanzforum völlig deplaziert.
Diese Art von Kommentar hat hier keinen Platz. Respektiere deine Diskussionspartner.