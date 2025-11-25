Dax bewegt sich weiter kaum - Investoren halten sich zurück

Ich glaube nicht, dass es uns zusteht, hier im Rheinmetallforum über Menschen zu diskutieren, die am Ende des Monats nichts übrig haben; egal ob im Westen oder im Osten Deutschlands. Wer hier investiert, der gehört nicht zu den Ärmsten im Lande und der kann sich das Jammern ersparen. Wir werden ohnehin immer mehr ein Volk, in dem nur noch gejammert wird. Selbst in meinem Bekanntenkreis nimmt das immer mehr überhand und es kotzt mich langsam an.





Ich wollte mich eigentlich hier nicht mehr an gesellschaftlichen oder politischen Diskussionen beteiligen, aber das musste ich noch los werden. Sorry.





So, ab sofort gibts von mir nur noch Kommentare mit Rheinmetall-Bezug. Versprochen.



