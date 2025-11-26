Upgrade für diese europäische Chip-Aktie – folgt 2026 etwa der Mega-Boom?

Die UBS erwartet für 2026 ein Umsatzwachstum von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr und liegt damit klar über dem Marktkonsens von fünf Prozent. Der Gewinn je Aktie liege für 2026 nach den neuen Annahmen rund 13 Prozent über den aktuellen Analystenschätzungen. Im aktuellen Bericht betont die Bank, dass ASML in den kommenden zwei bis drei Jahren zwischen 15 und 20 Prozent des Konzernumsatzes aus KI-getriebenen Anwendungen erzielen könne.

Die Analysten der UBS haben ihre Einschätzung für ASML angehoben und rechnen über die kommenden Jahre mit deutlich stärkerem Wachstum. Die Bank verweist auf die robuste Nachfrage nach Wafer-Ausrüstung im Zuge des KI-Booms und hebt ihre Gewinnschätzungen für die Jahre 2026 und 2027 um sieben Prozent an. Gleichzeitig steigt das Kursziel von 1.000 Euro auf 1.030 Euro.

Aus Bewertungssicht sieht UBS weiteres Potenzial. ASML werde für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27,9 gehandelt. Dieser Wert liege unter dem historischen Schnitt von 29, obwohl bis 2030 ein jährliches durchschnittliches Gewinnwachstum von 16 Prozent erwartet werde. Zudem notiere ASML mit einem Aufschlag von 23 Prozent gegenüber den US-Wettbewerbern. Historisch liege dieser Wert im Schnitt bei 86 Prozent und damit weit darüber.

Den größten Einfluss auf die neuen Prognosen hat der Bereich Foundry und Logic. Die UBS-Analysten gehen nun für 2026 von einem Umsatzplus von zehn Prozent aus. Ein Großteil des Wachstums stamme von TSMC, das seine Ausgaben für Wafer-Equipment im kommenden Jahr um 19 Prozent erhöhen dürfte.

Auch die Annahmen für das Speichergeschäft wurden nach oben angepasst. Die UBS rechnet für 2026 nun mit einem Umsatzwachstum von 28 Prozent statt zuvor 25 Prozent. DRAM solle um 38 Prozent wachsen. Hersteller wie SK Hynix, Samsung und Micron erweitern laut der UBS ihre Kapazitäten auf 1b- und 1c-Nanometer-Strukturen. Die Bank hält es für möglich, dass die Speicherindustrie ihre Investitionen mindestens bis 2028 kontinuierlich erhöht, um die steigende Nachfrage nach High-Bandwidth-Memory zu bedienen.

China bleibt entscheidender Faktor

Die UBS erwartet im Reich der Mitte für 2026 ein Marktwachstum von zehn Prozent. Für die eigenen Umsätze in China rechnet ASML nun nur noch mit einem Rückgang von zehn Prozent statt der zuvor erwarteten 19 Prozent. Zwar sei im Bereich der Lithografie erneut mit einer Abkühlung zu rechnen, doch die strukturell hohe Nachfrage – insbesondere bei 28-Nanometer-Technologie und Speicher – deute auf weiteres Aufwärtspotenzial hin.

Bei einem Kurs von aktuell etwa 860 Euro und damit einem geschätzten Aufwärtspotenzial von rund 20 Prozent bleibt die Schweizer Großbank bei der Bewertung Kaufen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



