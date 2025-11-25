    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Die lahme Ente Europas?

    Deutschland bremst sich selbst aus – Studie zeigt gefährliche Innovationslücke

    Deutschlands Innovationskraft tritt weiter auf der Stelle – und das kostet im internationalen Vergleich an Rang und Reputation. Das zeigt der neue Innovationsindikator des BDI.

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschlands Innovationskraft stagniert international.
    • Unternehmen investieren zu wenig in Forschung und Entwicklung.
    • Kluft zwischen Forschung und Umsetzung bleibt bestehen.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Foto: Michael Kuenne - PRESSCOV via ZUMA Press Wire

    Deutschlands Unternehmen forschen auf Weltniveau, doch beim Umsetzen neuer Technologien verlieren sie international an Boden. Das zeigt der neue Innovationsindikator des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) und der Beratung Roland Berger. Besonders kritisch: Erstmals wurde die Effizienz der Innovationsumsetzung gemessen – und genau hier schneidet Deutschland schwach ab.

    Im neuen Innovationsindikator 2025, vorgestellt von BDI und Roland Berger, bleibt die Bundesrepublik erneut auf Platz 12 hängen, während Wettbewerber wie die USA, Großbritannien und Frankreich spürbar Tempo aufnehmen. Auf den Spitzenplätzen dominieren erneut kleinere, wendige Volkswirtschaften wie die Schweiz, Singapur und Dänemark. BDI-Präsident Peter Leibinger mahnt, Innovation sei die einzige Basis, um die hohen industriellen Kostenstrukturen wettbewerbsfähig zu halten.

    Vor allem die Unternehmen bremsen: Ihre Ausgaben für Forschung und Entwicklung wachsen deutlich langsamer als in anderen Industrienationen. Besonders im digitalen Bereich geraten deutsche Firmen gegenüber den Innovationszentren USA und China ins Hintertreffen. Schwachpunkte zeigen sich zudem bei Patenten und der Wertschöpfung in Hightech-Branchen.

    Ganz ohne Lichtblicke ist das Bild nicht: In vier von sieben Schlüsseltechnologien liegt Deutschland in den Top 5. Bei Kreislaufwirtschaft führt die Republik sogar das Feld an, stark ist sie auch bei neuen Materialien. Doch in den entscheidenden Zukunftsfeldern digitale Hardware, Vernetzung und Biotechnologie reicht es nur für hintere Plätze – mit entsprechendem Risiko für die internationale Wettbewerbsfähigkeit.

    Auffällig bleibt die Kluft zwischen Forschung und Umsetzung. Während die Wissensgenerierung weltweit Spitze ist, kommt die wirtschaftliche Verwertung nur mittelmäßig voran. Der Mangel an Wagniskapital, schleppender Technologietransfer und hohe Bürokratie bremsen den Schritt vom Labor in den Markt.

    Unterm Strich verfüge Deutschland über enormes Know-how, nutzt es aber zu wenig. Ohne konsequente Digitalisierung, mutigere Kommerzialisierung und mehr Risikokapital dürfte das Land weiter an Innovationskraft verlieren. Die Studienautoren fordern daher eine klare Priorisierung: Mehr Mut zur Großforschung, eigene KI-Basismodelle, schnellerer Transfer und ein funktionierender europäischer Kapitalmarkt. 

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
