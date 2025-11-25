    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Flughafen Köln/Bonn

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Erneut Passagiere auf Flugfeld

    Für Sie zusammengefasst
    • Passagiere rennen erneut auf Flugfeld in Köln/Bonn.
    • Zwei Rumänen und drei Briten öffnen Nottüren.
    • Flughafen stellt gegen Briten keinen Strafantrag.

    KÖLN (dpa-AFX) - Erneut sind am Flughafen Köln/Bonn verspätete Passagiere auf das Flugfeld gerannt. Nach dem am Freitag zwei Rumänen eine Nottür geöffnet hatten, um ihren Flieger nach Bukarest doch noch zu erreichen, seien es am Samstag drei Briten gewesen, die zurück auf die Insel wollten, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

    Weil die Nottüren zum Flugfeld gesichert seien, hätten sie einen Alarm ausgelöst und seien vom Sicherheitspersonal aufgehalten worden. Zuerst hatte der WDR berichtet.

    Die Häufung sei zweifellos auffällig, sagte der Polizeisprecher. Eine Erklärung dafür habe er aber nicht. Im Gegensatz zu den beiden Rumänen habe der Airport gegen die Briten keinen Strafantrag gestellt. Der Flughafen ließ eine Anfrage zunächst unbeantwortet./fc/DP/mis





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Flughafen Köln/Bonn Erneut Passagiere auf Flugfeld Erneut sind am Flughafen Köln/Bonn verspätete Passagiere auf das Flugfeld gerannt. Nach dem am Freitag zwei Rumänen eine Nottür geöffnet hatten, um ihren Flieger nach Bukarest doch noch zu erreichen, seien es am Samstag drei Briten gewesen, die …