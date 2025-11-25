WOLFSBERG UPDATE

Wien/New York (ots) - Critical Metals Corp. (Nasdaq: CRML) ("Critical Metals

Corp" oder das "Unternehmen"), ein führendes Bergbauunternehmen für kritische

Mineralien, gab heute bekannt, dass das 100-prozentige Tochterunternehmen ECM

Lithium AT GmbH den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts im

Rechtsmittelverfahren über die UVP-Pflicht ihres Vorhabens "Lithiumabbau

Koralpe" zugestellt bekommen hat. Das Bundesverwaltungsgericht hat die

Entscheidung der Kärntner Landesregierung, wonach für die Errichtung des

Lithiumbergbaus auf der Koralpe keine Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem

UVP-G 2000 durchzuführen sei, aufgehoben und die Angelegenheit zur Erlassung

eines neuen Bescheides an die Kärntner Landesregierung zurückverwiesen.



Das Bundesverwaltungsgericht ist der Argumentation der Projektwerberin gefolgt,

dass die Größe des Vorhabens nicht den für die UVP-Pflicht im österreichischen

UVP-Gesetz festgelegten Schwellenwert von 10 ha überschreitet. Das Gericht ist

aber der Meinung, dass die geltende gesetzliche Festlegung nicht dem

Europäischen Unionsrecht entspreche.





