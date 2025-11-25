    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCritical Metals Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Critical Metals Corporation
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    WOLFSBERG UPDATE

    Wien/New York (ots) - Critical Metals Corp. (Nasdaq: CRML) ("Critical Metals
    Corp" oder das "Unternehmen"), ein führendes Bergbauunternehmen für kritische
    Mineralien, gab heute bekannt, dass das 100-prozentige Tochterunternehmen ECM
    Lithium AT GmbH den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts im
    Rechtsmittelverfahren über die UVP-Pflicht ihres Vorhabens "Lithiumabbau
    Koralpe" zugestellt bekommen hat. Das Bundesverwaltungsgericht hat die
    Entscheidung der Kärntner Landesregierung, wonach für die Errichtung des
    Lithiumbergbaus auf der Koralpe keine Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem
    UVP-G 2000 durchzuführen sei, aufgehoben und die Angelegenheit zur Erlassung
    eines neuen Bescheides an die Kärntner Landesregierung zurückverwiesen.

    Das Bundesverwaltungsgericht ist der Argumentation der Projektwerberin gefolgt,
    dass die Größe des Vorhabens nicht den für die UVP-Pflicht im österreichischen
    UVP-Gesetz festgelegten Schwellenwert von 10 ha überschreitet. Das Gericht ist
    aber der Meinung, dass die geltende gesetzliche Festlegung nicht dem
    Europäischen Unionsrecht entspreche.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nasdaq Stock Market Inc!
    Long
    81,94€
    Basispreis
    0,60
    Ask
    × 12,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    96,51€
    Basispreis
    0,78
    Ask
    × 10,20
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Deshalb hat das Bundesverwaltungsgericht, obwohl das Vorhaben die im Gesetz
    genannte Fläche von 10 ha unterschreitet, der Kärntner Landesregierung
    aufgetragen, in einer Einzelfallprüfung näher zu untersuchen, ob das Vorhaben zu
    wesentlichen schädlichen oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt führen
    kann.

    Zugleich hat das Bundesverwaltungsgericht die Revision gegen seine Entscheidung
    an den Verwaltungsgerichtshof zugelassen, weil es zur Frage, ob die
    österreichische Regelung den europäischen Vorgaben entspricht und wie diese
    Gesetzesbestimmung auszulegen ist, noch keine Judikatur gibt.

    Die Entscheidung bedeutet nicht, dass das Vorhaben einer UVP zu unterziehen ist,
    sondern lediglich, dass die Kärntner Landesregierung den nach Meinung des
    Bundesverwaltungsgerichts europarechtswidrigen Schwellenwert von 10 ha
    unangewendet lassen muss und aufgrund weiterer Gutachten nochmals darüber
    entscheidet, ob eine UVP notwendig ist.

    Die ECM Litihium AT GmbH wird den Beschluss prüfen, um zu entscheiden, wie sie
    weiter vorgehen wird.

    Tony Sage, Vorsitzender von CRML, kommentierte:

    "Diese Entscheidung des zuständigen Gerichts ist höchst befremdlich und steht im
    völligen Gegensatz zu dem verzweifelten Bemühen der EU, bei kritischen
    Mineralien autark zu sein. Obwohl dies keinen Einfluss auf unseren Zeitplan für
    den Beginn des Bergbaus in Wolfsberg hat, ist es dennoch sehr frustrierend, nun
    noch weitere Monate damit zu verschwenden, das Urteil angemessen juristisch
    aufzuarbeiten. Aus rechtlicher Sicht sind wir äußerst zuversichtlich, dass der
    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Critical Metals Corporation - A40755 - VGG2662B1031

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Critical Metals Corporation. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die kritische Einschätzung der Critical Metals Corporation (CRML). Es wird hervorgehoben, dass das Unternehmen als ein promotionales Vehikel gilt, dessen Projekte in Grönland und Österreich als technisch und wirtschaftlich nicht realisierbar eingeschätzt werden. Das Management ist mit einer Historie gescheiterter Unternehmen und rechtlicher Probleme belastet. Insgesamt wird die Aktie als Short-Kandidat betrachtet, da der Wert auf unrealistischen Annahmen und PR-Hype basiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Critical Metals Corporation eingestellt.

    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    WOLFSBERG UPDATE Critical Metals Corp. (Nasdaq: CRML) ("Critical Metals Corp" oder das "Unternehmen"), ein führendes Bergbauunternehmen für kritische Mineralien, gab heute bekannt, dass das 100-prozentige Tochterunternehmen ECM Lithium AT GmbH den Beschluss des …