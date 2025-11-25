WOLFSBERG UPDATE
Wien/New York (ots) - Critical Metals Corp. (Nasdaq: CRML) ("Critical Metals
Corp" oder das "Unternehmen"), ein führendes Bergbauunternehmen für kritische
Mineralien, gab heute bekannt, dass das 100-prozentige Tochterunternehmen ECM
Lithium AT GmbH den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts im
Rechtsmittelverfahren über die UVP-Pflicht ihres Vorhabens "Lithiumabbau
Koralpe" zugestellt bekommen hat. Das Bundesverwaltungsgericht hat die
Entscheidung der Kärntner Landesregierung, wonach für die Errichtung des
Lithiumbergbaus auf der Koralpe keine Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem
UVP-G 2000 durchzuführen sei, aufgehoben und die Angelegenheit zur Erlassung
eines neuen Bescheides an die Kärntner Landesregierung zurückverwiesen.
Das Bundesverwaltungsgericht ist der Argumentation der Projektwerberin gefolgt,
dass die Größe des Vorhabens nicht den für die UVP-Pflicht im österreichischen
UVP-Gesetz festgelegten Schwellenwert von 10 ha überschreitet. Das Gericht ist
aber der Meinung, dass die geltende gesetzliche Festlegung nicht dem
Europäischen Unionsrecht entspreche.
Deshalb hat das Bundesverwaltungsgericht, obwohl das Vorhaben die im Gesetz
genannte Fläche von 10 ha unterschreitet, der Kärntner Landesregierung
aufgetragen, in einer Einzelfallprüfung näher zu untersuchen, ob das Vorhaben zu
wesentlichen schädlichen oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt führen
kann.
Zugleich hat das Bundesverwaltungsgericht die Revision gegen seine Entscheidung
an den Verwaltungsgerichtshof zugelassen, weil es zur Frage, ob die
österreichische Regelung den europäischen Vorgaben entspricht und wie diese
Gesetzesbestimmung auszulegen ist, noch keine Judikatur gibt.
Die Entscheidung bedeutet nicht, dass das Vorhaben einer UVP zu unterziehen ist,
sondern lediglich, dass die Kärntner Landesregierung den nach Meinung des
Bundesverwaltungsgerichts europarechtswidrigen Schwellenwert von 10 ha
unangewendet lassen muss und aufgrund weiterer Gutachten nochmals darüber
entscheidet, ob eine UVP notwendig ist.
Die ECM Litihium AT GmbH wird den Beschluss prüfen, um zu entscheiden, wie sie
weiter vorgehen wird.
Tony Sage, Vorsitzender von CRML, kommentierte:
"Diese Entscheidung des zuständigen Gerichts ist höchst befremdlich und steht im
völligen Gegensatz zu dem verzweifelten Bemühen der EU, bei kritischen
Mineralien autark zu sein. Obwohl dies keinen Einfluss auf unseren Zeitplan für
den Beginn des Bergbaus in Wolfsberg hat, ist es dennoch sehr frustrierend, nun
noch weitere Monate damit zu verschwenden, das Urteil angemessen juristisch
aufzuarbeiten. Aus rechtlicher Sicht sind wir äußerst zuversichtlich, dass der
clearasil1 schrieb 21.11.25, 17:16
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-11/67046305-critical-metals-corp-crml-secures-one-of-the-largest-strategic-stockpiles-of-ultra-high-purity-copper-powder-in-a-us-dollar-20m-all-share-acquisition-issued-399.htmmitdiskutieren »
neu_gierig schrieb 21.11.25, 07:33
mitdiskutieren »
Hier eine "kurze" Zusammenfassung von ChatGPT über diesen Artikel....
Critical Metals Corp. (CRML) – Zusammenfassung des NINGI-Reports
1. Kernaussage
- CRML ist laut NINGI keine echte Bergbaufirma, sondern ein promotionales Vehikel, das auf übertriebenen wirtschaftlichen Annahmen, nicht umsetzbaren technischen Projekten und PR-Hype basiert.
- Die beiden Hauptprojekte (Tanbreez für Seltene Erden und Wolfsberg für Lithium) gelten als technisch und wirtschaftlich untragbar.
- CEO Tony Sage und sein Managementteam haben eine lange Historie von gescheiterten Unternehmen, Ermittlungen und Wertvernichtung für Aktionäre.
- Das Unternehmen nutzt Marketing, unverbindliche Zusagen und SPAC-Strukturen, um Investoren zu locken, während reale Projekte kaum Fortschritt zeigen.
2. Projekt Tanbreez (Seltene Erden, Grönland)
2.1 Geologie & REE-Zusammensetzung
- Hauptminerale: Eudialyte, schwer zu verarbeiten.
- Laut PEA: 75 % Magnet-REO. Laut eigenen Daten:
|REE
|Anteil am REO-Basket
|Kommentar
|Neodym (Nd)
|13,03 %
|Magnet-REO, wertvoll
|Praseodym (Pr)
|3,80 %
|Magnet-REO, wertvoll
|Dysprosium (Dy)
|2,86 %
|Hochwertige HREE
|Terbium (Tb)
|0,40 %
|Hochwertige HREE
|Yttrium (Y)
|16,63 %
|Geringe Nachfrage, PEA zählt es fälschlich als HREE
|Cerium (Ce)
|35,27 %
|Geringwertig, oft entsorgt
|Lanthanum (La)
|18,01 %
|Geringwertig, oft entsorgt
|Andere
|10,01 %
|Weniger relevant
|Fazit: Nur 3,26 % wirklich wertvolle HREE, PEA-Angabe von 75 % ist stark übertrieben.
2.2 Technische Probleme
- Silica-Gel-Problematik: Eudialyte lässt sich bei Säureaufbereitung zu REEs in großem Maßstab nicht verarbeiten → kein kommerzieller Markt für das Erz.
- PEA ignoriert diese Kosten komplett und rechnet Einnahmen aus hochreinen Oxiden, obwohl nur Rohkonzentrat verkauft werden könnte.
2.3 Wirtschaftliche Annahmen
- PEA-NPV: 2,7 Mrd. USD, basiert auf Einnahmen aus veredelten Produkten ohne Kosten für die Raffinerie.
- Produktionsannahmen: 500.000 t/Jahr → 5 Mio. t/Jahr in drei Jahren (gesetzlich und praktisch unmöglich).
- Regierungskredit von 120 Mio. USD: nur ein unverbindlicher Letter of Interest, keine echte Finanzierung.
3. Projekt Wolfsberg (Lithium, Österreich)
3.1 Historie
- Seit 2011: kontinuierlich verpasste Produktionsversprechen (2016, 2017, 2019, 2020, 2022, 2025, 2026).
- Ursprünglich im Besitz von European Lithium, dann in CRML über SPAC transferiert → künstliche 15-fache Wertsteigerung auf ~750 Mio. USD.
3.2 Genehmigungen & Umsetzung
- CRML behauptet: „Europas erste vollgenehmigte Lithium-Mine“.
- Österreichische Behörden: wichtige Genehmigungen fehlen, Projekt kann nicht legal gebaut werden.
- Geplantes Modell: Erz nach Saudi-Arabien transportieren, in nicht existierender Anlage verarbeiten → nicht umsetzbar.
4. Management & CEO Tony Sage
4.1 Hintergrund
- Australischer Unternehmer, bekannt aus frühen Projekten (Magnetit-Flips).
- Danach: viele gescheiterte Unternehmen, Ermittlungen, Police Raids, z. B. Cape Lambert, Cyclone Metals.
- Aktionärswertvernichtung: börsennotierte Firmen, die er leitete, verloren 91–100 % ihres Wertes oder wurden delistet.
- Auch persönliche Projekte (Perth Glory, Perth Fashion Festival) gingen pleite.
4.2 Rechtliche Probleme
- Über ein Jahrzehnt laufende Ermittlungen der Australian Federal Police (Betrug, Bestechung, Steuervergehen, Insiderhandel).
- Wiederholte Durchsuchungen, Regulierungsmaßnahmen und Gerichtsverfahren.
5. Gesamteinschätzung NINGI
- CRML gilt als promotionales Vehikel, nicht als echte Bergbaugesellschaft.
- Hauptprojekte Tanbreez und Wolfsberg: technisch und wirtschaftlich nicht tragfähig.
- Wirtschaftliche Modellannahmen, geologische Angaben und Genehmigungen sind übertrieben, teilweise falsch.
- Investoren werden systematisch getäuscht durch Marketing, Pressemitteilungen und unverbindliche Zusagen.
- Unternehmensstruktur und Management-Historie erhöhen Risiken und Zweifel an Legitimität.
6. Fazit
- CRML verbrennt Geld, besitzt nicht vermarktbare Rohstoffe, verlässt sich auf Promotion statt operativer Realität.
- Das Unternehmen ist aus Sicht der Analysten ein klassischer Short-Kandidat (NASDAQ: CRML).
- Jeder wirtschaftliche Wert beruht laut Bericht auf fantasiehaften Annahmen, die keiner kritischen Prüfung standhalten.
clearasil1 schrieb 19.11.25, 14:37
Interessantmitdiskutieren »
https://goldinvest.de/china-dreht-weiter-an-der-seltene-erden-schraube-wie-verwundbar-ist-der-westen/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQKNjYyODU2ODM3OQABHoh0hlhbWNFo4XxX8djyW493jjizxu0FeOIZdPlnVvU6jkWs3KHa6EX61KDl_aem_O61jqHhQoypmC2CVCjK7-w
https://goldinvest.de/china-dreht-weiter-an-der-seltene-erden-schraube-wie-verwundbar-ist-der-westen/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQKNjYyODU2ODM3OQABHoh0hlhbWNFo4XxX8djyW493jjizxu0FeOIZdPlnVvU6jkWs3KHa6EX61KDl_aem_O61jqHhQoypmC2CVCjK7-w
