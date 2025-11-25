    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Dr. Oetker, Molkerei Gropper und Moers Frischeprodukte starten Klimahöfe-Initiative

    Bielefeld/Bissingen/Moers (ots) - Die Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG,
    Bielefeld, und die Molkerei Gropper, Bissingen, prüfen mit der Moers
    Frischeprodukte GmbH & Co. KG, Moers, ab sofort neue Wege für die
    Milchproduktion: Das Projekt "Klimahöfe" soll evaluieren, wie Milch
    klimafreundlicher erzeugt werden kann. Auf sechs Partnerbetrieben, die das seit
    2018 bestehende Joint Venture von Dr. Oetker und der Molkerei Gropper in Moers
    beliefern, werden über drei Jahre entsprechende Maßnahmen getestet und deren
    Umsetzbarkeit, Kosten sowie ihre Wirkung auf Klima und Tierwohl bewertet. Ziel
    ist es, zukunftsfähige und skalierbare Maßnahmen auf einer soliden Datenbasis zu
    evaluieren. Auf einem Fokusbetrieb soll der CO2-Fußabdruck der Milchproduktion
    signifikant gesenkt werden. Begleitet wird das Projekt von der
    Landwirtschaftskammer NRW.

    Stellschrauben bewerten und nutzen

    Bei der Herstellung von Milch entstehen unterschiedliche Klimagase: Methan wird
    in großem Umfang bei den Verdauungsprozessen der Kühe frei, Lachgas bei der
    Lagerung von Gülle sowie beim Anbau von Futtermitteln. Kühe, die viel Milch
    geben sollen, brauchen Ergänzungsfuttermittel, die aufgrund der aufwändigeren
    Verarbeitung und der zum Teil längeren Transportwege oft eine schlechtere
    Klimabilanz haben.

    Mögliche Stellschrauben für eine klimafreundlichere Milch liegen in den
    Bereichen: Fütterung, Futtererzeugung, Tierhaltung und Jungviehaufzucht. Zudem
    spielen der Energieeinsatz sowie das Management mit Nährstoffen eine wichtige
    Rolle. Als bedeutende Ansätze sind zudem Kooperationen und Wissenstransfer
    anzusehen. Gemeinsame Pilotprojekte mit landwirtschaftlichen Betrieben sollen
    konkrete Lösungen schaffen, die später auf größere Teile der Lieferkette
    übertragen werden können.

    "Wir möchten gemeinsam mit unseren Partnerbetrieben und der Molkerei Gropper
    zeigen, dass nachhaltige Veränderungen möglich sind und wir Genuss und
    Klimaschutz verbinden können. Es stimmt mich positiv, wie engagiert und
    zielgerichtet unsere Klimahöfe dabei vorgehen, passende Maßnahmen für sich zu
    definieren und umzusetzen", erklärt Claudia Willvonseder, Mitglied der
    Geschäftsführung bei Dr. Oetker.

    "Nachhaltigkeit gelingt nur im Miteinander. Deshalb investieren wir in dieses
    Pilotprojekt und unterstützen unsere Landwirtinnen und Landwirte dabei, neue
    Ideen für klimafreundlichere Milch zu testen, zu evaluieren und
    weiterzuentwickeln. Der direkte Austausch, das gemeinsame Lernen und die
    konkrete Umsetzung auf den Höfen machen dieses Projekt wertvoll für uns alle",
    ergänzt Heinrich Gropper, Inhaber und Geschäftsführer der Molkerei Gropper.

    Das Projekt Klimahöfe:

    Dr. Oetker und die Molkerei Gropper betreiben seit Juli 2018 das
    Produktions-Joint-Venture Moers Frischeprodukte in Moers. Die Milch kommt dafür
    von den zahlreichen Höfen aus der Region. Das Projekt "Klimahöfe" läuft zunächst
    von 2026-2028; beteiligt sind insgesamt sechs Milchviehbetriebe aus den Regionen
    Niederrhein und Westmünsterland im Nordwesten des Bundeslands
    Nordrhein-Westfalen. Begleitet wird das Projekt von der Landwirtschaftskammer
    NRW und weiteren externen Beratern.

    Über die Molkerei Gropper:

    Die Molkerei Gropper wurde 1929 in Berg bei Donauwörth gegründet. Seit 1973
    befindet sich der Firmensitz in Bissingen. Heute gehört das Unternehmen zu den
    führenden deutschen Anbietern von Handelsmarken. Zu den Kunden des Unternehmens
    zählen mittlerweile alle großen europäischen Lebensmitteleinzelhändler und
    Discounter. Das Kerngeschäft des Unternehmens umfasst neben der Produktion von
    Handelsmarken auch das Copacking für Markenartikelunternehmen. Die
    Produktpalette des Molkereispezialisten reicht von Milch und Milchdrinks über
    Joghurt, Pudding und andere Desserts bis hin zu Kaffeegetränken, gekühlten
    Direktsäften, Smoothies und Bio-Mineralwasser der Marke rieser URWASSER.

    Über Dr. Oetker:

    Dr. Oetker bildet innerhalb der Oetker-Gruppe das Dach zahlreicher Produktions-
    und Vertriebsgesellschaften, die in über 40 Ländern aktiv sind und neben den
    Kernmärkten in Europa auch in Nord- und Südamerika sowie in Afrika, Asien und
    Australien agieren. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Dr. Oetker gemeinsam mit der
    Conditorei Coppenrath & Wiese einen Umsatz von 4,26 Milliarden Euro. Weltweit
    sind über 16.500 Mitarbeiter bei den Unternehmen beschäftigt. Vor über 130
    Jahren in Bielefeld gegründet, zählt das Familienunternehmen Dr. Oetker zu den
    führenden Markenartikelunternehmen der deutschen Ernährungsindustrie.

