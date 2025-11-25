Gemeinsam Verantwortung übernehmen
Dr. Oetker, Molkerei Gropper und Moers Frischeprodukte starten Klimahöfe-Initiative
Bielefeld/Bissingen/Moers (ots) - Die Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG,
Bielefeld, und die Molkerei Gropper, Bissingen, prüfen mit der Moers
Frischeprodukte GmbH & Co. KG, Moers, ab sofort neue Wege für die
Milchproduktion: Das Projekt "Klimahöfe" soll evaluieren, wie Milch
klimafreundlicher erzeugt werden kann. Auf sechs Partnerbetrieben, die das seit
2018 bestehende Joint Venture von Dr. Oetker und der Molkerei Gropper in Moers
beliefern, werden über drei Jahre entsprechende Maßnahmen getestet und deren
Umsetzbarkeit, Kosten sowie ihre Wirkung auf Klima und Tierwohl bewertet. Ziel
ist es, zukunftsfähige und skalierbare Maßnahmen auf einer soliden Datenbasis zu
evaluieren. Auf einem Fokusbetrieb soll der CO2-Fußabdruck der Milchproduktion
signifikant gesenkt werden. Begleitet wird das Projekt von der
Landwirtschaftskammer NRW.
Stellschrauben bewerten und nutzen
Bei der Herstellung von Milch entstehen unterschiedliche Klimagase: Methan wird
in großem Umfang bei den Verdauungsprozessen der Kühe frei, Lachgas bei der
Lagerung von Gülle sowie beim Anbau von Futtermitteln. Kühe, die viel Milch
geben sollen, brauchen Ergänzungsfuttermittel, die aufgrund der aufwändigeren
Verarbeitung und der zum Teil längeren Transportwege oft eine schlechtere
Klimabilanz haben.
Mögliche Stellschrauben für eine klimafreundlichere Milch liegen in den
Bereichen: Fütterung, Futtererzeugung, Tierhaltung und Jungviehaufzucht. Zudem
spielen der Energieeinsatz sowie das Management mit Nährstoffen eine wichtige
Rolle. Als bedeutende Ansätze sind zudem Kooperationen und Wissenstransfer
anzusehen. Gemeinsame Pilotprojekte mit landwirtschaftlichen Betrieben sollen
konkrete Lösungen schaffen, die später auf größere Teile der Lieferkette
übertragen werden können.
"Wir möchten gemeinsam mit unseren Partnerbetrieben und der Molkerei Gropper
zeigen, dass nachhaltige Veränderungen möglich sind und wir Genuss und
Klimaschutz verbinden können. Es stimmt mich positiv, wie engagiert und
zielgerichtet unsere Klimahöfe dabei vorgehen, passende Maßnahmen für sich zu
definieren und umzusetzen", erklärt Claudia Willvonseder, Mitglied der
Geschäftsführung bei Dr. Oetker.
"Nachhaltigkeit gelingt nur im Miteinander. Deshalb investieren wir in dieses
Pilotprojekt und unterstützen unsere Landwirtinnen und Landwirte dabei, neue
Ideen für klimafreundlichere Milch zu testen, zu evaluieren und
weiterzuentwickeln. Der direkte Austausch, das gemeinsame Lernen und die
konkrete Umsetzung auf den Höfen machen dieses Projekt wertvoll für uns alle",
ergänzt Heinrich Gropper, Inhaber und Geschäftsführer der Molkerei Gropper.
Das Projekt Klimahöfe:
Dr. Oetker und die Molkerei Gropper betreiben seit Juli 2018 das
Produktions-Joint-Venture Moers Frischeprodukte in Moers. Die Milch kommt dafür
von den zahlreichen Höfen aus der Region. Das Projekt "Klimahöfe" läuft zunächst
von 2026-2028; beteiligt sind insgesamt sechs Milchviehbetriebe aus den Regionen
Niederrhein und Westmünsterland im Nordwesten des Bundeslands
Nordrhein-Westfalen. Begleitet wird das Projekt von der Landwirtschaftskammer
NRW und weiteren externen Beratern.
Über die Molkerei Gropper:
Die Molkerei Gropper wurde 1929 in Berg bei Donauwörth gegründet. Seit 1973
befindet sich der Firmensitz in Bissingen. Heute gehört das Unternehmen zu den
führenden deutschen Anbietern von Handelsmarken. Zu den Kunden des Unternehmens
zählen mittlerweile alle großen europäischen Lebensmitteleinzelhändler und
Discounter. Das Kerngeschäft des Unternehmens umfasst neben der Produktion von
Handelsmarken auch das Copacking für Markenartikelunternehmen. Die
Produktpalette des Molkereispezialisten reicht von Milch und Milchdrinks über
Joghurt, Pudding und andere Desserts bis hin zu Kaffeegetränken, gekühlten
Direktsäften, Smoothies und Bio-Mineralwasser der Marke rieser URWASSER.
Über Dr. Oetker:
Dr. Oetker bildet innerhalb der Oetker-Gruppe das Dach zahlreicher Produktions-
und Vertriebsgesellschaften, die in über 40 Ländern aktiv sind und neben den
Kernmärkten in Europa auch in Nord- und Südamerika sowie in Afrika, Asien und
Australien agieren. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Dr. Oetker gemeinsam mit der
Conditorei Coppenrath & Wiese einen Umsatz von 4,26 Milliarden Euro. Weltweit
sind über 16.500 Mitarbeiter bei den Unternehmen beschäftigt. Vor über 130
Jahren in Bielefeld gegründet, zählt das Familienunternehmen Dr. Oetker zu den
führenden Markenartikelunternehmen der deutschen Ernährungsindustrie.
Pressekontakt:
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
Katharina Ahnepohl
Communication Business Partner & Media Spokesperson Sustainability
Lutterstr. 14
33617 Bielefeld
Telefon: 0521 155 2407
E-Mail: mailto:katharina.ahnepohl@oetker.com
http://www.oetker.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41198/6165794
OTS: Dr. Oetker - Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
