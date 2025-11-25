Dr. Oetker, Molkerei Gropper und Moers Frischeprodukte starten Klimahöfe-Initiative

Bielefeld/Bissingen/Moers (ots) - Die Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG,

Bielefeld, und die Molkerei Gropper, Bissingen, prüfen mit der Moers

Frischeprodukte GmbH & Co. KG, Moers, ab sofort neue Wege für die

Milchproduktion: Das Projekt "Klimahöfe" soll evaluieren, wie Milch

klimafreundlicher erzeugt werden kann. Auf sechs Partnerbetrieben, die das seit

2018 bestehende Joint Venture von Dr. Oetker und der Molkerei Gropper in Moers

beliefern, werden über drei Jahre entsprechende Maßnahmen getestet und deren

Umsetzbarkeit, Kosten sowie ihre Wirkung auf Klima und Tierwohl bewertet. Ziel

ist es, zukunftsfähige und skalierbare Maßnahmen auf einer soliden Datenbasis zu

evaluieren. Auf einem Fokusbetrieb soll der CO2-Fußabdruck der Milchproduktion

signifikant gesenkt werden. Begleitet wird das Projekt von der

Landwirtschaftskammer NRW.



Stellschrauben bewerten und nutzen





Bei der Herstellung von Milch entstehen unterschiedliche Klimagase: Methan wird

in großem Umfang bei den Verdauungsprozessen der Kühe frei, Lachgas bei der

Lagerung von Gülle sowie beim Anbau von Futtermitteln. Kühe, die viel Milch

geben sollen, brauchen Ergänzungsfuttermittel, die aufgrund der aufwändigeren

Verarbeitung und der zum Teil längeren Transportwege oft eine schlechtere

Klimabilanz haben.



Mögliche Stellschrauben für eine klimafreundlichere Milch liegen in den

Bereichen: Fütterung, Futtererzeugung, Tierhaltung und Jungviehaufzucht. Zudem

spielen der Energieeinsatz sowie das Management mit Nährstoffen eine wichtige

Rolle. Als bedeutende Ansätze sind zudem Kooperationen und Wissenstransfer

anzusehen. Gemeinsame Pilotprojekte mit landwirtschaftlichen Betrieben sollen

konkrete Lösungen schaffen, die später auf größere Teile der Lieferkette

übertragen werden können.



"Wir möchten gemeinsam mit unseren Partnerbetrieben und der Molkerei Gropper

zeigen, dass nachhaltige Veränderungen möglich sind und wir Genuss und

Klimaschutz verbinden können. Es stimmt mich positiv, wie engagiert und

zielgerichtet unsere Klimahöfe dabei vorgehen, passende Maßnahmen für sich zu

definieren und umzusetzen", erklärt Claudia Willvonseder, Mitglied der

Geschäftsführung bei Dr. Oetker.



"Nachhaltigkeit gelingt nur im Miteinander. Deshalb investieren wir in dieses

Pilotprojekt und unterstützen unsere Landwirtinnen und Landwirte dabei, neue

Ideen für klimafreundlichere Milch zu testen, zu evaluieren und

weiterzuentwickeln. Der direkte Austausch, das gemeinsame Lernen und die

konkrete Umsetzung auf den Höfen machen dieses Projekt wertvoll für uns alle",

ergänzt Heinrich Gropper, Inhaber und Geschäftsführer der Molkerei Gropper.



Das Projekt Klimahöfe:



Dr. Oetker und die Molkerei Gropper betreiben seit Juli 2018 das

Produktions-Joint-Venture Moers Frischeprodukte in Moers. Die Milch kommt dafür

von den zahlreichen Höfen aus der Region. Das Projekt "Klimahöfe" läuft zunächst

von 2026-2028; beteiligt sind insgesamt sechs Milchviehbetriebe aus den Regionen

Niederrhein und Westmünsterland im Nordwesten des Bundeslands

Nordrhein-Westfalen. Begleitet wird das Projekt von der Landwirtschaftskammer

NRW und weiteren externen Beratern.



Über die Molkerei Gropper:



Die Molkerei Gropper wurde 1929 in Berg bei Donauwörth gegründet. Seit 1973

befindet sich der Firmensitz in Bissingen. Heute gehört das Unternehmen zu den

führenden deutschen Anbietern von Handelsmarken. Zu den Kunden des Unternehmens

zählen mittlerweile alle großen europäischen Lebensmitteleinzelhändler und

Discounter. Das Kerngeschäft des Unternehmens umfasst neben der Produktion von

Handelsmarken auch das Copacking für Markenartikelunternehmen. Die

Produktpalette des Molkereispezialisten reicht von Milch und Milchdrinks über

Joghurt, Pudding und andere Desserts bis hin zu Kaffeegetränken, gekühlten

Direktsäften, Smoothies und Bio-Mineralwasser der Marke rieser URWASSER.



Über Dr. Oetker:



Dr. Oetker bildet innerhalb der Oetker-Gruppe das Dach zahlreicher Produktions-

und Vertriebsgesellschaften, die in über 40 Ländern aktiv sind und neben den

Kernmärkten in Europa auch in Nord- und Südamerika sowie in Afrika, Asien und

Australien agieren. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Dr. Oetker gemeinsam mit der

Conditorei Coppenrath & Wiese einen Umsatz von 4,26 Milliarden Euro. Weltweit

sind über 16.500 Mitarbeiter bei den Unternehmen beschäftigt. Vor über 130

Jahren in Bielefeld gegründet, zählt das Familienunternehmen Dr. Oetker zu den

führenden Markenartikelunternehmen der deutschen Ernährungsindustrie.



Pressekontakt:



Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

Katharina Ahnepohl

Communication Business Partner & Media Spokesperson Sustainability

Lutterstr. 14

33617 Bielefeld

Telefon: 0521 155 2407

E-Mail: mailto:katharina.ahnepohl@oetker.com

http://www.oetker.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41198/6165794

OTS: Dr. Oetker - Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG







