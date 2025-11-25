    StartseitevorwärtsAktienvorwärtseasyJet AktievorwärtsNachrichten zu easyJet
    BARCLAYS stuft EASYJET auf 'Overweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Easyjet nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 675 Pence belassen. Vor allem dank des Urlaubsgeschäfts liege das Vorsteuerergebnis der Billigfluggesellschaft im vergangenen Geschäftsjahr über der Konsensschätzung, schrieb Andrew Lobbenberg am Dienstag. Zudem klinge der Umsatzausblick beruhigend./rob/gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:59 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 5,366EUR auf Tradegate (25. November 2025, 12:28 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: EASYJET
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 6,75
    Kursziel alt: 6,75
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A



