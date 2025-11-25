Formycon - Aktienkurs springt nach oben +4,32 % - 25.11.2025

Mit einer Performance von +4,32 % konnte die Formycon Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Formycon Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,90 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 23,550€, mit einem Plus von +4,32 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Formycon ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung von Biosimilars, spezialisiert auf Augen- und Autoimmunerkrankungen. Mit starker F&E und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Sandoz und Amgen ab.

Der Kurs der Formycon Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -9,15 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Formycon Aktie damit um -0,55 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,22 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -57,16 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,05 % geändert.

Formycon Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,55 % 1 Monat -0,22 % 3 Monate -9,15 % 1 Jahr -51,91 %

Informationen zur Formycon Aktie

Es gibt 18 Mio. Formycon Aktien. Damit ist das Unternehmen 416,20 Mio.EUR € wert.

Formycon AG ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das sich mit der Bereitstellung von Biosimilar-Arzneimitteln und Formulierungen beschäftigt. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Biopharmazeutika, die bestehenden Arzneimitteln ähneln, deren Patentschutz ausläuft.

Formycon Aktie jetzt kaufen?

Ob die Formycon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Formycon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.