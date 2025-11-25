Seitwärts: EUR/USD notiert bei 1,15285 USD

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 5.000USD in EUR/USD investiert, lag der Preis bei 1,041064USD. Heute notiert EUR/USD bei 1,15285USD. Ihr Einsatz wäre nun 5.536,88USD wert – ein Zuwachs von +10,74 %.

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu EUR/USD im wallstreetONLINE-Forum ist vorsichtig negativ. Der Kurs schwankt um den 1,15er-Bereich, mit Widerständen bei 1,1608 und 1,1624 sowie Unterstützungen bei 1,1494. Die Tagesspannen deuten auf Volatilität hin, während eine Stabilisierung im 1,14er-Bereich erwartet wird. Eine Erholung über 1,17 könnte den negativen Ausblick abwenden.

Informationen zum US-Dollar

Seit 1785 offizielles Zahlungsmittel der USA, prägt der US-Dollar bis heute die Weltwirtschaft. Der Kurs EUR-USD bestimmt Importpreise, Exportchancen und Rohstoffmärkte wie Öl und Gas. Mit der Einführung des Euro entstand ein starker Gegenspieler. Das Währungspaar EUR-USD gilt deshalb als Barometer für wirtschaftliche Stärke und globale Kapitalflüsse.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.