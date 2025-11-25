Spotify erhöht Preise, obwohl der Service gleich bleibt – Aktie steigt!

Wie mehrere mit den Plänen vertraute Quellen gegenüber der Financial Times berichteten, soll das Abo von Spotify Anfang des nächsten Jahres teurer werden. In vielen Ländern hat der Dienst die Preise in den vergangenen Monaten bereits angezogen, in Deutschland zuletzt im August 2025 – die Preise wurden um knapp 20 Prozent erhöht. Dazu sagte Wolfgang Schuldzinski, Chef der NRW-Verbraucherzentrale: "Spotify verhält sich typisch für ein Unternehmen mit starker Marktposition. Die Kunden müssen mehr zahlen, obwohl die Lieferung eigentlich nicht besser wird."



Da die höheren Tarife juristisch nicht anfechtbar seien, könnten sich Kunden zumindest nach günstigeren Alternativen umschauen. Wirtschaftsprofessor Ferdinand Dudenhöffer ergänzte diesbezüglich: "Wir sehen bei Spotify die typische Plattformstregie von Digitalkonzernen. Jeder zusätzliche Kunde kostet erst einmal rein technisch praktisch nichts, aber die Einnahmen steigen immer weiter mit der wachsenden Kundenzahl.“



In den USA wäre es die erste Anpassung seit Juli 2024. Aktuell kostet ein Standard-Abo dort 11,99 US-Dollar im Monat, gestartet war Spotify in den USA vor rund 14 Jahren mit 9,99 US-Dollar. Große Plattenfirmen fordern bereits seit Längerem, dass Streaminganbieter wie Spotify und Apple Music ihre Preise erhöhen. Sie begründen dies damit, dass die Abo-Preise der Inflation hinterhinken und teils unter dem liegen, was man beispielsweise für Video-Dienste wie Netflix hinlegt. Gleichzeitig kühlt der Boom im Musikmarkt ab. Laut Branchenverband IFPI hat sich das weltweite Wachstum im vergangenen Jahr etwa halbiert.

Spotify erklärte, dass die Preisanpassung nötig sei, um innovativ bleiben zu können und ergänzte, dass bei den Bestandskunden noch für drei Monate der alte Tarif gelten würde. Als reines Digitalunternehmen ist in Europa nur der Softwarekonzern SAP mit einem Börsenwert von 233 Milliarden Euro mehr wert. Spotify bringt es dagegen auf 103 Milliarden Euro, beispielsweise mehr als das Doppelte des Börsenwertes von DHL in Bonn.



Der Aktienkurs von Spotify hat sich in den letzten drei Jahren um mehr als 500 Prozent erhöht. In diesem Jahr ist die Aktie knapp 16 Prozent im Plus, am Dienstag fast 4 Prozent. Sie wird derzeit mit 518 Euro bewertet.





Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Spotify Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,28 % und einem Kurs von 519,3EUR auf Tradegate (25. November 2025, 14:59 Uhr) gehandelt.

