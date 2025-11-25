    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Terra Flow Systems beendet die Zettelwirtschaft

    Wien (ots) - Digitale Revolution für gesamte Biogas- und Biomethanbranche

    Robert Schweizer revolutioniert mit Philipp Weisskopf und David Hess die
    komplette Biogas- und Biomethanbranche durch datenbasierte Software für
    effizienteren Rohstoffeinsatz

    Was in der Biogas- und Biomethanwirtschaft jahrzehntelang Alltag war, soll nun
    ein Ende haben: Zettel, Formulare, Nachweise, Listen - die sogenannte
    "Zettelwirtschaft". Mit Terra Flow Systems präsentiert ein österreichisches
    Gründerteam rund um Robert Schweizer die Lösung, die Betreiber von Biogas-
    Biomethananlagen massiv entlastet und die gesamte Branche in das digitale
    Zeitalter führt. "Eine echte Revolution für die gesamte Biogas- und
    Biomethanbranche weltweit", so Robert Schweizer.

    "Wir haben Terra Flow Systems entwickelt, um den Verwaltungsaufwand für
    Betreiber auf ein absolutes Minimum zu reduzieren," erklärt Robert Schweizer,
    Mitgründer und Visionär hinter dem Projekt. "Wir führen die Anlagenbetreiber in
    Österreich, Deutschland und der Schweiz gemeinsam mit Landwirten,
    Transporteuren, Abfallsammlern uvm. digital in die Zukunft - effizienter,
    einfacher und mit weniger Papier. Unser Ziel ist klar: Wir schaffen mehr Zeit
    für das Wesentliche."

    Vom Formular-Chaos zur intelligenten Plattform

    Gemeinsam mit zwei Top Experten und Partnern, DI Philipp Weisskopf und Ing. Mag.
    David Hess hat Schweizer eine digitale Plattform geschaffen, die sämtliche
    Prozesse der Biogas- und Biomethanbranche intelligent vernetzt: vom
    Stoffstrommanagement via eigener APP, Selbstverwiegefunktionen über
    Energieflüsse bis hin zu Berichtswesen und Abrechnungen.

    Alle Daten sind auf Knopfdruck verfügbar - transparent, rechtssicher,
    automatisiert und jederzeit online abrufbar.

    "Wir können die nationalen oder EU-weiten bürokratischen Vorgaben zwar nicht
    ändern, sie aber wesentlich durch Automatisierung und Digitalisierung
    vereinfachen", so Weisskopf und Hess.

    Österreichs Antwort auf die digitale Rohstoff-Zukunft

    Terra Flow Systems steht für eine Zeitenwende in der Grüngaswirtschaft, aber
    auch anderen Branchen. Wo bisher alles einzeln betrachtet, unzählige Formulare
    und Ordner die tägliche Arbeit erschwerten, ist nun eine digitale Lösung
    entstanden, die wieder Perspektiven schafft, Bürokratie beseitigt und Abläufe
    vereinfacht und vor allem wieder Mut macht, der Bürokratie selbstbestimmt
    entgegenzutreten.

    Aus Vorschriftendschungel wird Horizont der Perspektiven

    "Wir machen aus einem Dschungel der Vorschriften einen Horizont der
    Perspektiven," betonen die Gründer. "Österreich sitzt auf digitalen Goldminen -
    und mit Terra Flow Systems beginnen wir, dieses Potenzial zu heben. Wir können
    als kleines Land im Tech-Bereich mitspielen, wenn wir die Kraft der
    Digitalisierung mit dem profunden Wissen aus den verschiedenen Branchen und der
    österreichischen Wirtschaft intelligent verbinden."

    Im globalen Rennen um Rohstoffe - Energie, Daten und Wissen - liefert Terra Flow
    Systems einen österreichischen Beitrag mit internationaler Strahlkraft.
    "Rohstoffe sind das Herz der Zukunft," so Schweizer. "Mit Terra Flow Systems
    schaffen wir die Grundlage, sie intelligenter, nachhaltiger und gewinnbringender
    zu nutzen - für eine starke, moderne und unabhängige österreichische
    Wirtschaft."

    Über Terra Flow Systems

    Terra Flow Systems wurde 2025 von Robert Schweizer, DI Philipp Weisskopf und
    Ing. Mag. David Hess gegründet. Das Unternehmen entwickelt digitale Lösungen
    unter anderem für die Biogas- und Biomethanwirtschaft, um Anlagenbetreiber zu
    entlasten, Prozesse zu automatisieren und die Branche langfristig zukunftsfähig
    zu machen.

    Mehr Infos unter http://www.tfs.co.at

    Pressekontakt:

    Terra Flow Systems GmbH
    Natalie Niegl
    Telefon: +43720880722
    E-Mail: mailto:office@terra-flow.systems
    Website: https://tfs.co.at/

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181515/6165802
    OTS: Terra Flow Systems




