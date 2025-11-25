Terra Flow Systems beendet die Zettelwirtschaft
Wien (ots) - Digitale Revolution für gesamte Biogas- und Biomethanbranche
Robert Schweizer revolutioniert mit Philipp Weisskopf und David Hess die
komplette Biogas- und Biomethanbranche durch datenbasierte Software für
effizienteren Rohstoffeinsatz
Was in der Biogas- und Biomethanwirtschaft jahrzehntelang Alltag war, soll nun
ein Ende haben: Zettel, Formulare, Nachweise, Listen - die sogenannte
"Zettelwirtschaft". Mit Terra Flow Systems präsentiert ein österreichisches
Gründerteam rund um Robert Schweizer die Lösung, die Betreiber von Biogas-
Biomethananlagen massiv entlastet und die gesamte Branche in das digitale
Zeitalter führt. "Eine echte Revolution für die gesamte Biogas- und
Biomethanbranche weltweit", so Robert Schweizer.
"Wir haben Terra Flow Systems entwickelt, um den Verwaltungsaufwand für
Betreiber auf ein absolutes Minimum zu reduzieren," erklärt Robert Schweizer,
Mitgründer und Visionär hinter dem Projekt. "Wir führen die Anlagenbetreiber in
Österreich, Deutschland und der Schweiz gemeinsam mit Landwirten,
Transporteuren, Abfallsammlern uvm. digital in die Zukunft - effizienter,
einfacher und mit weniger Papier. Unser Ziel ist klar: Wir schaffen mehr Zeit
für das Wesentliche."
Vom Formular-Chaos zur intelligenten Plattform
Gemeinsam mit zwei Top Experten und Partnern, DI Philipp Weisskopf und Ing. Mag.
David Hess hat Schweizer eine digitale Plattform geschaffen, die sämtliche
Prozesse der Biogas- und Biomethanbranche intelligent vernetzt: vom
Stoffstrommanagement via eigener APP, Selbstverwiegefunktionen über
Energieflüsse bis hin zu Berichtswesen und Abrechnungen.
Alle Daten sind auf Knopfdruck verfügbar - transparent, rechtssicher,
automatisiert und jederzeit online abrufbar.
"Wir können die nationalen oder EU-weiten bürokratischen Vorgaben zwar nicht
ändern, sie aber wesentlich durch Automatisierung und Digitalisierung
vereinfachen", so Weisskopf und Hess.
Österreichs Antwort auf die digitale Rohstoff-Zukunft
Terra Flow Systems steht für eine Zeitenwende in der Grüngaswirtschaft, aber
auch anderen Branchen. Wo bisher alles einzeln betrachtet, unzählige Formulare
und Ordner die tägliche Arbeit erschwerten, ist nun eine digitale Lösung
entstanden, die wieder Perspektiven schafft, Bürokratie beseitigt und Abläufe
vereinfacht und vor allem wieder Mut macht, der Bürokratie selbstbestimmt
entgegenzutreten.
Aus Vorschriftendschungel wird Horizont der Perspektiven
"Wir machen aus einem Dschungel der Vorschriften einen Horizont der
Perspektiven," betonen die Gründer. "Österreich sitzt auf digitalen Goldminen -
und mit Terra Flow Systems beginnen wir, dieses Potenzial zu heben. Wir können
als kleines Land im Tech-Bereich mitspielen, wenn wir die Kraft der
Digitalisierung mit dem profunden Wissen aus den verschiedenen Branchen und der
österreichischen Wirtschaft intelligent verbinden."
Im globalen Rennen um Rohstoffe - Energie, Daten und Wissen - liefert Terra Flow
Systems einen österreichischen Beitrag mit internationaler Strahlkraft.
"Rohstoffe sind das Herz der Zukunft," so Schweizer. "Mit Terra Flow Systems
schaffen wir die Grundlage, sie intelligenter, nachhaltiger und gewinnbringender
zu nutzen - für eine starke, moderne und unabhängige österreichische
Wirtschaft."
Über Terra Flow Systems
Terra Flow Systems wurde 2025 von Robert Schweizer, DI Philipp Weisskopf und
Ing. Mag. David Hess gegründet. Das Unternehmen entwickelt digitale Lösungen
unter anderem für die Biogas- und Biomethanwirtschaft, um Anlagenbetreiber zu
entlasten, Prozesse zu automatisieren und die Branche langfristig zukunftsfähig
zu machen.
Mehr Infos unter http://www.tfs.co.at
Pressekontakt:
Terra Flow Systems GmbH
Natalie Niegl
Telefon: +43720880722
E-Mail: mailto:office@terra-flow.systems
Website: https://tfs.co.at/
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181515/6165802
OTS: Terra Flow Systems
