Terra Flow Systems beendet die Zettelwirtschaft

"Wir haben Terra Flow Systems entwickelt, um den Verwaltungsaufwand fürBetreiber auf ein absolutes Minimum zu reduzieren," erklärt Robert Schweizer,Mitgründer und Visionär hinter dem Projekt. "Wir führen die Anlagenbetreiber inÖsterreich, Deutschland und der Schweiz gemeinsam mit Landwirten,Transporteuren, Abfallsammlern uvm. digital in die Zukunft - effizienter,einfacher und mit weniger Papier. Unser Ziel ist klar: Wir schaffen mehr Zeitfür das Wesentliche."Vom Formular-Chaos zur intelligenten PlattformGemeinsam mit zwei Top Experten und Partnern, DI Philipp Weisskopf und Ing. Mag.David Hess hat Schweizer eine digitale Plattform geschaffen, die sämtlicheProzesse der Biogas- und Biomethanbranche intelligent vernetzt: vomStoffstrommanagement via eigener APP, Selbstverwiegefunktionen überEnergieflüsse bis hin zu Berichtswesen und Abrechnungen.Alle Daten sind auf Knopfdruck verfügbar - transparent, rechtssicher,automatisiert und jederzeit online abrufbar."Wir können die nationalen oder EU-weiten bürokratischen Vorgaben zwar nichtändern, sie aber wesentlich durch Automatisierung und Digitalisierungvereinfachen", so Weisskopf und Hess.Österreichs Antwort auf die digitale Rohstoff-ZukunftTerra Flow Systems steht für eine Zeitenwende in der Grüngaswirtschaft, aberauch anderen Branchen. Wo bisher alles einzeln betrachtet, unzählige Formulareund Ordner die tägliche Arbeit erschwerten, ist nun eine digitale Lösungentstanden, die wieder Perspektiven schafft, Bürokratie beseitigt und Abläufevereinfacht und vor allem wieder Mut macht, der Bürokratie selbstbestimmtentgegenzutreten.Aus Vorschriftendschungel wird Horizont der Perspektiven"Wir machen aus einem Dschungel der Vorschriften einen Horizont derPerspektiven," betonen die Gründer. "Österreich sitzt auf digitalen Goldminen -und mit Terra Flow Systems beginnen wir, dieses Potenzial zu heben. Wir könnenals kleines Land im Tech-Bereich mitspielen, wenn wir die Kraft derDigitalisierung mit dem profunden Wissen aus den verschiedenen Branchen und derösterreichischen Wirtschaft intelligent verbinden."Im globalen Rennen um Rohstoffe - Energie, Daten und Wissen - liefert Terra FlowSystems einen österreichischen Beitrag mit internationaler Strahlkraft."Rohstoffe sind das Herz der Zukunft," so Schweizer. "Mit Terra Flow Systemsschaffen wir die Grundlage, sie intelligenter, nachhaltiger und gewinnbringenderzu nutzen - für eine starke, moderne und unabhängige österreichischeWirtschaft."Über Terra Flow SystemsTerra Flow Systems wurde 2025 von Robert Schweizer, DI Philipp Weisskopf undIng. Mag. David Hess gegründet. Das Unternehmen entwickelt digitale Lösungenunter anderem für die Biogas- und Biomethanwirtschaft, um Anlagenbetreiber zuentlasten, Prozesse zu automatisieren und die Branche langfristig zukunftsfähigzu machen.Mehr Infos unter http://www.tfs.co.atPressekontakt:Terra Flow Systems GmbHNatalie NieglTelefon: +43720880722E-Mail: mailto:office@terra-flow.systemsWebsite: https://tfs.co.at/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181515/6165802OTS: Terra Flow Systems