Wie B2B-Unternehmen ihren Vertrieb krisenfest machen (FOTO)

Berlin (ots) - Sinkende Nachfrage, zögernde Kunden und überlastete

Vertriebsteams - viele B2B-Unternehmen spüren derzeit den Druck der

schwächelnden Konjunktur. Doch wer jetzt nur abwartet, statt gezielt zu handeln,

verpasst entscheidende Chancen.



Gerade in herausfordernden Zeiten braucht es mehr Struktur, klare Prozesse und

eine verlässliche Pipeline an neuen Kundenkontakten. Denn stabile Auftragslagen

entstehen nicht durch Zufall, sondern durch ein Vertriebssystem, das

funktioniert - mit messbaren Aktivitäten, klaren Verantwortlichkeiten und

konsequentem Beziehungsaufbau. Dieser Beitrag zeigt, wie Unternehmen aus dem

Auftragsloch herauskommen und ihren Vertrieb so aufstellen, dass er auch in

Krisenzeiten trägt.









In vielen Industriebetrieben zeigt sich derzeit, wie brüchig vermeintlich

stabile Vertriebsstrukturen tatsächlich sind. Über Jahre funktionierte das

Geschäft nach einem einfachen Muster: bestehende Kunden pflegen, gelegentlich

neue ansprechen, Aufträge abwickeln. Solange die Nachfrage verlässlich blieb,

schien das ausreichend. Doch diese Routine trägt nicht mehr.



Die aktuelle Krise unterscheidet sich grundlegend von früheren

Konjunkturschwächen. Sie ist kein vorübergehendes Tief, das man aussitzen kann,

sondern eine strukturelle Verschiebung in den Märkten. Ganze Branchen verlieren

an Dynamik, Entscheidungsprozesse ziehen sich, und die Unsicherheit auf

Kundenseite lähmt Investitionen. Wer heute Neukunden gewinnen will, stößt auf

verschlossene Türen. Kaltakquise bringt kaum noch Ergebnisse, und selbst

langfristige Beziehungen geraten unter Druck.



Besonders im Mittelstand fehlt häufig eine klare Vertriebsstruktur. Oft

übernimmt der Geschäftsführer selbst die Akquise, unterstützt von

Mitarbeitenden, die vor allem Bestellungen abwickeln. Diese Rollenverteilung

funktioniert in Wachstumsphasen, versagt jedoch, sobald Märkte stagnieren. Ohne

Daten, Prozesse und messbare Aktivitäten fehlt die Grundlage, um gezielt neue

Kunden zu gewinnen oder Bestandskunden zu halten. Vertrieb wird zum

Zufallsprodukt, abhängig von Kontakten, Stimmung und Glück.



Vom Reagieren zum Gestalten: Was jetzt notwendig ist



Gerade in dieser Situation zeigt sich, wie wichtig planbarer Vertrieb ist. Wer

sich ausschließlich auf Bestandskunden verlässt, verliert Handlungsspielraum.

Ein stabiler Vertrieb entsteht nicht durch spontane Aktivitäten, sondern durch

systematische Planung. Das bedeutet, Verantwortlichkeiten zu definieren,

Aktivitäten messbar zu machen und die eigene Marktposition klar zu bestimmen. Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Wenn alte Vertriebsmodelle an ihre Grenzen stoßenIn vielen Industriebetrieben zeigt sich derzeit, wie brüchig vermeintlichstabile Vertriebsstrukturen tatsächlich sind. Über Jahre funktionierte dasGeschäft nach einem einfachen Muster: bestehende Kunden pflegen, gelegentlichneue ansprechen, Aufträge abwickeln. Solange die Nachfrage verlässlich blieb,schien das ausreichend. Doch diese Routine trägt nicht mehr.Die aktuelle Krise unterscheidet sich grundlegend von früherenKonjunkturschwächen. Sie ist kein vorübergehendes Tief, das man aussitzen kann,sondern eine strukturelle Verschiebung in den Märkten. Ganze Branchen verlierenan Dynamik, Entscheidungsprozesse ziehen sich, und die Unsicherheit aufKundenseite lähmt Investitionen. Wer heute Neukunden gewinnen will, stößt aufverschlossene Türen. Kaltakquise bringt kaum noch Ergebnisse, und selbstlangfristige Beziehungen geraten unter Druck.Besonders im Mittelstand fehlt häufig eine klare Vertriebsstruktur. Oftübernimmt der Geschäftsführer selbst die Akquise, unterstützt vonMitarbeitenden, die vor allem Bestellungen abwickeln. Diese Rollenverteilungfunktioniert in Wachstumsphasen, versagt jedoch, sobald Märkte stagnieren. OhneDaten, Prozesse und messbare Aktivitäten fehlt die Grundlage, um gezielt neueKunden zu gewinnen oder Bestandskunden zu halten. Vertrieb wird zumZufallsprodukt, abhängig von Kontakten, Stimmung und Glück.Vom Reagieren zum Gestalten: Was jetzt notwendig istGerade in dieser Situation zeigt sich, wie wichtig planbarer Vertrieb ist. Wersich ausschließlich auf Bestandskunden verlässt, verliert Handlungsspielraum.Ein stabiler Vertrieb entsteht nicht durch spontane Aktivitäten, sondern durchsystematische Planung. Das bedeutet, Verantwortlichkeiten zu definieren,Aktivitäten messbar zu machen und die eigene Marktposition klar zu bestimmen.