Vom Auftragsloch zum Aufschwung
Wie B2B-Unternehmen ihren Vertrieb krisenfest machen (FOTO)
Berlin (ots) - Sinkende Nachfrage, zögernde Kunden und überlastete
Vertriebsteams - viele B2B-Unternehmen spüren derzeit den Druck der
schwächelnden Konjunktur. Doch wer jetzt nur abwartet, statt gezielt zu handeln,
verpasst entscheidende Chancen.
Gerade in herausfordernden Zeiten braucht es mehr Struktur, klare Prozesse und
eine verlässliche Pipeline an neuen Kundenkontakten. Denn stabile Auftragslagen
entstehen nicht durch Zufall, sondern durch ein Vertriebssystem, das
funktioniert - mit messbaren Aktivitäten, klaren Verantwortlichkeiten und
konsequentem Beziehungsaufbau. Dieser Beitrag zeigt, wie Unternehmen aus dem
Auftragsloch herauskommen und ihren Vertrieb so aufstellen, dass er auch in
Krisenzeiten trägt.
Wenn alte Vertriebsmodelle an ihre Grenzen stoßen
In vielen Industriebetrieben zeigt sich derzeit, wie brüchig vermeintlich
stabile Vertriebsstrukturen tatsächlich sind. Über Jahre funktionierte das
Geschäft nach einem einfachen Muster: bestehende Kunden pflegen, gelegentlich
neue ansprechen, Aufträge abwickeln. Solange die Nachfrage verlässlich blieb,
schien das ausreichend. Doch diese Routine trägt nicht mehr.
Die aktuelle Krise unterscheidet sich grundlegend von früheren
Konjunkturschwächen. Sie ist kein vorübergehendes Tief, das man aussitzen kann,
sondern eine strukturelle Verschiebung in den Märkten. Ganze Branchen verlieren
an Dynamik, Entscheidungsprozesse ziehen sich, und die Unsicherheit auf
Kundenseite lähmt Investitionen. Wer heute Neukunden gewinnen will, stößt auf
verschlossene Türen. Kaltakquise bringt kaum noch Ergebnisse, und selbst
langfristige Beziehungen geraten unter Druck.
Besonders im Mittelstand fehlt häufig eine klare Vertriebsstruktur. Oft
übernimmt der Geschäftsführer selbst die Akquise, unterstützt von
Mitarbeitenden, die vor allem Bestellungen abwickeln. Diese Rollenverteilung
funktioniert in Wachstumsphasen, versagt jedoch, sobald Märkte stagnieren. Ohne
Daten, Prozesse und messbare Aktivitäten fehlt die Grundlage, um gezielt neue
Kunden zu gewinnen oder Bestandskunden zu halten. Vertrieb wird zum
Zufallsprodukt, abhängig von Kontakten, Stimmung und Glück.
Vom Reagieren zum Gestalten: Was jetzt notwendig ist
Gerade in dieser Situation zeigt sich, wie wichtig planbarer Vertrieb ist. Wer
sich ausschließlich auf Bestandskunden verlässt, verliert Handlungsspielraum.
Ein stabiler Vertrieb entsteht nicht durch spontane Aktivitäten, sondern durch
systematische Planung. Das bedeutet, Verantwortlichkeiten zu definieren,
Aktivitäten messbar zu machen und die eigene Marktposition klar zu bestimmen.
