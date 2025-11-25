    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Vom Auftragsloch zum Aufschwung

    Wie B2B-Unternehmen ihren Vertrieb krisenfest machen (FOTO)

    Berlin (ots) - Sinkende Nachfrage, zögernde Kunden und überlastete
    Vertriebsteams - viele B2B-Unternehmen spüren derzeit den Druck der
    schwächelnden Konjunktur. Doch wer jetzt nur abwartet, statt gezielt zu handeln,
    verpasst entscheidende Chancen.

    Gerade in herausfordernden Zeiten braucht es mehr Struktur, klare Prozesse und
    eine verlässliche Pipeline an neuen Kundenkontakten. Denn stabile Auftragslagen
    entstehen nicht durch Zufall, sondern durch ein Vertriebssystem, das
    funktioniert - mit messbaren Aktivitäten, klaren Verantwortlichkeiten und
    konsequentem Beziehungsaufbau. Dieser Beitrag zeigt, wie Unternehmen aus dem
    Auftragsloch herauskommen und ihren Vertrieb so aufstellen, dass er auch in
    Krisenzeiten trägt.

    Wenn alte Vertriebsmodelle an ihre Grenzen stoßen

    In vielen Industriebetrieben zeigt sich derzeit, wie brüchig vermeintlich
    stabile Vertriebsstrukturen tatsächlich sind. Über Jahre funktionierte das
    Geschäft nach einem einfachen Muster: bestehende Kunden pflegen, gelegentlich
    neue ansprechen, Aufträge abwickeln. Solange die Nachfrage verlässlich blieb,
    schien das ausreichend. Doch diese Routine trägt nicht mehr.

    Die aktuelle Krise unterscheidet sich grundlegend von früheren
    Konjunkturschwächen. Sie ist kein vorübergehendes Tief, das man aussitzen kann,
    sondern eine strukturelle Verschiebung in den Märkten. Ganze Branchen verlieren
    an Dynamik, Entscheidungsprozesse ziehen sich, und die Unsicherheit auf
    Kundenseite lähmt Investitionen. Wer heute Neukunden gewinnen will, stößt auf
    verschlossene Türen. Kaltakquise bringt kaum noch Ergebnisse, und selbst
    langfristige Beziehungen geraten unter Druck.

    Besonders im Mittelstand fehlt häufig eine klare Vertriebsstruktur. Oft
    übernimmt der Geschäftsführer selbst die Akquise, unterstützt von
    Mitarbeitenden, die vor allem Bestellungen abwickeln. Diese Rollenverteilung
    funktioniert in Wachstumsphasen, versagt jedoch, sobald Märkte stagnieren. Ohne
    Daten, Prozesse und messbare Aktivitäten fehlt die Grundlage, um gezielt neue
    Kunden zu gewinnen oder Bestandskunden zu halten. Vertrieb wird zum
    Zufallsprodukt, abhängig von Kontakten, Stimmung und Glück.

    Vom Reagieren zum Gestalten: Was jetzt notwendig ist

    Gerade in dieser Situation zeigt sich, wie wichtig planbarer Vertrieb ist. Wer
    sich ausschließlich auf Bestandskunden verlässt, verliert Handlungsspielraum.
    Ein stabiler Vertrieb entsteht nicht durch spontane Aktivitäten, sondern durch
    systematische Planung. Das bedeutet, Verantwortlichkeiten zu definieren,
    Aktivitäten messbar zu machen und die eigene Marktposition klar zu bestimmen.
