    RBC stuft BP auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BP auf "Sector Perform" belassen. Biraj Borkhataria beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung mit den Auswirkungen eines möglichen russisch-ukrainischen Friedensschlusses unter US-Vermittlung für die großen europäischen Öl- und Gaskonzerne. BP und Totalenergies hätten über Minderheitsbeteiligungen an dortigen Konkurrenten die umfangreichsten Geschäftsaktivitäten in Russland und diese bilanztechnisch schon völlig abgeschrieben. Ein Verkauf sei wegen der westlichen Sanktionen und der russischen Reaktion darauf derzeit nicht möglich, erinnerte der Experte. Ähnlich sehe es mit einer Veräußerung ihrer internationalen Vermögenswerte durch die russische Lukoil aus. Da die US-Regierung die treibende Kraft hinter einer möglichen russisch-ukrainischen Verständigung sei, dürfte sie ein Interesse daran haben, dass bei Lukoil eher heimische Unternehmen wie ExxonMobil oder Chevron zum Zuge kämen./gl/stk

