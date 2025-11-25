    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolvo Car Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Volvo Car Registered (B)
    Wie die USA abkassieren - Expertin erklärt, wie Trumps Zölle funktionieren und warum sie so schädlich für die deutsche Wirtschaft sind (FOTO)

    Herrenberg (ots) - Donald Trump macht keinen Hehl aus seiner protektionistischen
    Agenda: Neue Strafzölle auf europäische Waren sollen die heimische Industrie
    schützen, doch in Wahrheit zahlen vor allem die Handelspartner die Rechnung. Für
    deutsche Unternehmen bedeutet das: steigende Exportkosten, sinkende
    Wettbewerbsfähigkeit und Unsicherheit bei der Planung.

    Zölle sind kein Mittel gegen Globalisierung, sie sind ein Preisaufschlag auf
    wirtschaftliche Zusammenarbeit. Besonders hart trifft es exportstarke
    Industriezweige wie Maschinenbau oder Automobilzulieferer. In diesem Beitrag
    erfahren Sie, welche wirtschaftlichen Folgen drohen und wie Unternehmen jetzt
    gegensteuern können.

    Trumps protektionistische Agenda und ihre Folgen

    Mit neuen Strafzöllen und Drohungen weiterer Handelshemmnisse verschärft Donald
    Trump seinen protektionistischen Kurs. Seit April 2025 gelten auf nahezu alle
    EU-Waren pauschal 10 Prozent Strafzoll, zeitweise drohten sogar 20 bis 30
    Prozent Aufschläge. Nach harten Verhandlungen wurde Ende Juli jedoch ein
    Rahmenabkommen erzielt: Seit August sind die Zölle auf EU-Produkte (außer
    Stahl/Aluminium) auf maximal 15 Prozent gedeckelt. Besonders im Automobilsektor
    und bei Fahrzeugteilen bedeutet das zwar eine Entlastung gegenüber den
    anfänglichen 27,5 Prozent aber weiterhin erhebliche Mehrkosten.

    Offiziell sollen die Maßnahmen die US-Industrie schützen, tatsächlich führen sie
    jedoch dazu, dass ausländische Produzenten stärker belastet werden und Produkte
    auf dem amerikanischen Markt teurer werden können. Vor allem deutsche Exporteure
    aus der Automobilindustrie und dem Maschinenbau geraten dadurch unter Druck.
    Viele Firmen müssen steigende Kosten schultern, während gleichzeitig die
    Nachfrage schwankt und Geschäftsbeziehungen komplizierter werden. Zwar hat das
    Abkommen die akute Eskalation gebremst, dennoch erschweren unklare
    Umsetzungsregeln und drohende neue Maßnahmen weiterhin die Planung.

    Unterschiedliche Ausgangslagen für Konzerne und Mittelständler

    Große Konzerne verfügen häufig über eigene Zollabteilungen und können auf eine
    solide Datenbasis zurückgreifen. Dadurch sind sie besser in der Lage, die
    finanziellen Mehrbelastungen zu kalkulieren und alternative Strategien zu
    entwickeln. Mittelständische Betriebe hingegen stehen vor größeren
    Herausforderungen. Ihnen fehlt oft die nötige Expertise, sodass sie kurzfristig
    gezwungen sind, die steigenden Kosten direkt an ihre Kunden weiterzugeben. Das
    wiederum kann zu sinkenden Umsätzen führen. Besonders problematisch wird es,
    wenn große Geschäftspartner ihre Marktmacht ausnutzen und die zusätzlichen
    Belastungen auf kleinere Zulieferer übertragen.
    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
