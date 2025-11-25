Wie die USA abkassieren - Expertin erklärt, wie Trumps Zölle funktionieren und warum sie so schädlich für die deutsche Wirtschaft sind (FOTO)

Volvo’s Hakan Samuelsson says some Western brands will not survive the EV shift

22.9.2025

Um den schwedischen Autohersteller Volvo wieder in Schwung zu bringen, hat Hakan Samuelsson seinen Ruhestand mit 74 Jahren doch nochmal unterbrochen. Die Marke, die mit niedrigen Verkaufszahlen, Softwareproblemen und Produktionsverzögerungen umgehen muss, wird seit April wieder von Samuelsson geleitet.

Nach seinem Abschluss am Royal Institute of Technology in Stockholm arbeitete Samuelsson für Scania und MAN, bevor er 2012 zum CEO von Volvo Car ernannt wurde. 2022 wechselte er temporär zum Unternehmen Polestar, das zu Volvo und Geely gehört. In einem Interview mit Bloomberg hat sich Samuelsson zu der Zukunft Volvos, aber auch ganz grundsätzlich der Zukunft der Autoindustrie und der Zusammenarbeit mit Geely geäußert.

Samuelsson: Volvo braucht Leuchtturmprojekte

Das Unternehmen Volvo, das in Schweden gegründet wurde, ist im Besitz von Geely. Der Gründer des chinesischen Konzerns, Li Shufu, wandte sich angesichts der Herausforderungen bei Volvo an Hakan Samuelsson, der Volvo zuvor fast ein Jahrzehnt lang geleitet und durch den Börsengang 2021 geführt hat.

Er soll die Marke nun wieder auf die richtige Bahn bringen und um das zu erreichen, setzt er auf einen authentischen Führungsstil: „Mein Motto lautet: Wenn nichts anderes funktioniert, sage die Wahrheit.“ Dabei sei es ihm ein Anliegen, dass Volvo tatsächlich als profitableres, größeres Unternehmen für Elektro-Mobilität hervorgeht, wie es den Aktionären versprochen wurde. „Als ich die Frage bekam: ‚Können Sie zurückkommen und helfen, das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen?‘, brauchte ich nicht lange, um Ja zu sagen“, so Samuelsson.

Auf Nachfrage nach der verzögerten Markteinführung des Elektromodells Volvo EX90 sowie den Abschreibungen bei Polestar hält Samuelsson fest: „Natürlich befindet sich die Branche in einer schwierigen Lage. Es ist ein Wettlauf, der immer härter wird, insbesondere für die Europäer. Es sind schwierige Zeiten, also krempelt man einfach die Ärmel hoch und arbeitet hart.“ Trumps Zölle seien dabei eine Herausforderung, die auch dazu führe, dass die finanzielle Situation bei Volvo eine größere Aufgabe sei, als Samuelsson angenommen habe.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wolle er zuerst die Kosten angehen. „Als Nächstes kommt der Vertrieb – die Verbesserung des Marketings, die Verbesserung der Energie, die wir in das System stecken, und eine leistungsorientiertere Führung“, so Samuelsson. Die dritte Phase umfasse dann die Wiederbelebung der langfristigen Strategie: „Wie schnell elektrifizieren wir? Können wir wieder in den autonomen Antrieb einsteigen? Wir müssen unsere Position in der Technologieentwicklung zurückgewinnen. Wir brauchen einige Leuchtturmprojekte, bei denen wir eine Führungsrolle einnehmen. Das haben wir verloren.“

Die Branche wird elektrisch

Zuletzt ist der Absatz von Elektroautos bei Volvo zurückgegangen, jedoch komme dies kaum überraschend, so Samuelsson. „Letztes Jahr haben wir EX30 in großen Mengen aus China importiert. Dann kamen die 28-prozentigen Zölle und das war nicht mehr möglich. Wir haben die Produktion des Autos nach Gent verlegt. Jetzt fahren wir die Produktion dort hoch“, sagte er in dem Interview mit Bloomberg. Trotzdem sei er zuversichtlich, dass das Unternehmen nun zum Wachstum zurückkehren könne. Mit einem soliden Plan soll das Modell in höheren Stückzahlen mit Produktverbesserungen verkauft werden.

Hinsichtlich der Zukunft der Automobilindustrie bezieht Samuelsson klar Position: „Die Branche wird elektrisch werden – daran führt kein Weg vorbei. In einigen Regionen mag es etwas länger dauern, aber die Richtung ist klar. In (etwa) zehn Jahren werden alle Autos elektrisch sein und weniger kosten“, prognostiziert er.

Obwohl einige Regierungen ihre Ziele zur Elektrifizierung des Verkehrs lockern und sogar in der EU eine Lockerung des Null-Emmissionen-Mandates bis 2035 diskutiert wird, ist die Richtung für Volvo klar: „Volvo wird stärker sein, wenn wir schnell elektrifizieren. Aber wir brauchen neue Plug-In-Hybride – Elektroautos mit einem Backup-Motor – als Überbrückung, bis es überall Ladestationen gibt. Strategisch hat sich die Richtung nicht geändert.“ Abhängig von der Ladeinfrastruktur und der Kundennachfrage könne dies aber noch einige Jahre über 2030 hinaus dauern.

Außerdem werde sich die Automobilindustrie mit diesem Übergang grundlegend verändern: „Es wird neue marktbeherrschende Akteure geben, genau wie Ford, GM, Toyota und Volkswagen in der alten Welt. In der neuen Welt wird es zwei oder drei sehr starke chinesische Marken geben“, so Samelsson. „Einige Unternehmen werden sich an die neuen Umstände anpassen und überleben. Andere werden das nicht schaffen.“

Chinesische Kooperation als Chance

Dass der chinesische Konzern Geely als Mehrheitseigentümer von Volvo auftritt, sieht Samuelsson als Chance für das Unternehmen, auch im Hinblick auf die starke Konkurrenz und Expansion durch chinesische Hersteller wie BYD, Xiaomi oder ZEEKR. „Ob es uns gefällt oder nicht, China wird in Zukunft ein sehr wichtiger Akteur in der Automobilindustrie sein, nicht nur in China. Je stärker die chinesische Automobilindustrie wird, desto wertvoller wird unsere Verbindung zu Geely“, so Samuelsson.

Da sich die Welt jedoch regionalisiert, sei auch eine Regionalisierung des Geschäfts sinnvoll. Importzölle, beispielsweise vonseiten der USA oder der EU, führen zu Komplikationen und Kosten für internationale Unternehmen mit ausgelagerter Produktion. Ein weiteres Joint Venture mit Geely in China sei entsprechend nicht erstrebenswert für Volvo.

Zu den Hindernissen des internationalen Handels gehört auch, dass Volvo nach 70 Jahren in den USA aufgrund der chinesischen Eigentumsverhältnisse ein Verkaufsverbot droht. Darüber sei Samuelsson allerdings nicht allzu besorgt: „Wir sind ein börsennotiertes Unternehmen und keine Tochtergesellschaft eines chinesischen Unternehmens“, sagte er im Interview.

„Wir haben Governance-Regeln und eine unabhängige Beziehung zu unserem Eigentümer. Die Daten bleiben bei Volvo und den Kunden – sie werden nicht weitergegeben. Außerdem enthalten unsere Autos keine chinesischen Komponenten. Das sind die Dinge, die wir den Behörden gegenüber nachweisen müssen und ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingen wird.“

Nach seinem Zweijahresvertrag wolle Samuelsson seine Tätigkeit bei Volvo übrigens nicht mehr verlängern. Sein Ziel sei es, jemanden zu finden, der diese Aufgabe übernehmen kann.

In der Zukunft sieht er den Erfolg Volvos in einem Bereich, der schwierig und herausfordernd sei, nämlich der Entwicklung einer globalen Architektur für zukünftige Autos, sowohl vollelektrisch als auch mit Backup-Motor. Damit sei es möglich, eine bessere Kostenposition zu erreichen und gleichzeitig regionale Modelle zu ermöglichen. „Das ist etwas, was nur sehr wenige oder gar keine unserer Wettbewerber geschafft haben. Aber ich denke, dass wir es gemeinsam mit Geely schaffen können“, so Samuelsson.

"Wir werden weniger in andere Teile der Welt exportieren"

Der neue, alte Volvo-Chef Håkan Samuelsson erklärt, wie der Wandel zur Elektromobilität doch noch gelingt. Und wie der Zollstreit das eine Auto für alle unmöglich macht. Im Interview: "Die Zeit".

DIE ZEIT: Herr Samuelsson, Sie sind 74 Jahre alt, waren schon im Ruhestand und sind nun zum zweiten Mal Volvo-Chef geworden. Was ist denn da passiert?

Håkan Samuelsson: Volvo muss gerade verdammt viele Herausforderungen gleichzeitig meistern. Die Elektrifizierung, also den Produktionshochlauf und die Markteinführung der neuen Elektromodelle. Außerdem gibt es eine Menge Gegenwind, für den wir nichts können.

ZEIT: Als Sie Volvo vor drei Jahren verließen, sagten Sie, man erlebe das Ende der Globalisierung. Außerdem würden die Karten neu gemischt durch die Elektrifizierung. Stimmt das noch?

Samuelsson: Genauso ist es gekommen. Und es ist noch gravierender und schneller geschehen, als ich damals vermutet hatte. Wir haben in den verschiedenen Weltregionen völlig unterschiedliche Regeln für den Betrieb und die Zulassung von Fahrzeugen, was die Software anbelangt. Wir haben einen massiven Zollstreit zwischen den USA, China und Europa. Und im größten Automarkt China wird gerade das bislang einträgliche Geschäft mit Premiumautos komplett umgekrempelt, viel schneller als wir westlichen Hersteller das erwartet hatten.

ZEIT: Aber China ist nicht das einzige große Problem.

Samuelsson: Auch in Amerika müssen wir uns stärker an neue Herausforderungen anpassen. Wir müssen mehr Fahrzeuge in unserem Werk in Charleston bauen, und zwar die passenden Modelle, die wir dort auch verkaufen können. Für Europa bedeutet das alles, dass wir weniger in andere Teile der Welt exportieren werden. Wir müssen auch zu Hause unsere Strukturen verändern und die Elektrifizierung vorantreiben, um einen starken Heimatmarkt für Elektroautos zu schaffen.

ZEIT: Aber in Europa kommen wir damit nur schleppend voran. Viele europäische Automanager würden das von der EU vorgeschriebene Verbrenner-Aus im Jahr 2035 gerne kippen oder verschieben. Wie stehen Sie dazu?

Samuelsson: Es muss ein klares Signal geben, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt auf Elektro-Mobilität umgestellt wird. Aber natürlich verstehe ich auch: Wenn es keine Ladeinfrastruktur vor allem in Südeuropa gibt, ist es sehr schwierig, das umzusetzen. Es braucht ein funktionierendes Gesamtkonzept. Deshalb kann ich mir auch vorstellen, neue Hybridfahrzeuge mit Plug-in-Technik und großer Reichweite als elektrisch einzustufen.

ZEIT: Das ist eine kreative Auslegung eines klaren Signals. Zumal Sie in Ihrer vorhergehenden Volvo-Zeit lauthals verkündeten, Volvo werde schon 2030 den letzten Verbrenner bauen. Auch das hatte ihnen den Spitznamen sturer Elch eingebracht. Verschieben Sie das Ziel jetzt auf 2040?

Samuelsson: Ich würde mich nicht als sturer Elch bezeichnen, eher als willensstarker Elch.

Und nein, wir verschieben nicht auf 2040 – aber vielleicht brauchen wir für diesen Schritt ein paar Jahre länger. Ich sehe Hybridfahrzeuge als Übergangslösung, womöglich müssen wir darauf noch etwas länger setzen. Aber das ändert nichts: Die Zukunft von Volvo ist elektrisch. Wir werden ein stärkeres Unternehmen haben, wenn wir elektrifiziert sind.

Schon jetzt ist unser Anteil an reinen Elektroautos ungefähr doppelt so hoch wie der Durchschnitt im restlichen Markt.

ZEIT: Trotzdem haben Sie bislang dieses Jahr weniger Autos verkauft als gewünscht. War es ein Fehler, zu schnell auf die Elektromobilität zu setzen?





Samuelsson: Nein, wir waren nicht zu schnell. Für uns als eher kleines Unternehmen ist der Markt für vollelektrische Fahrzeuge groß genug. Volkswagen zum Beispiel muss in dieser Frage viel stärker darauf achten, wie sich der Gesamtmarkt und die Nachfrage entwickelt. Wir dagegen sollten mit voller Geschwindigkeit vorangehen. In bestimmten Weltregionen wird es aber auch für uns schwierig – zum Beispiel im Mittleren Westen der USA mit seinen eigenen Gegebenheiten. Dort brauchen wir wahrscheinlich noch ein paar Jahre länger. Zum Erfolg der Elektromobilität braucht es taktisches Timing.

ZEIT: Braucht es auch große Partner, um durchzuhalten? Die Vorgabe an Sie lautet ja, dass Sie Volvo enger an den chinesischen Mutterkonzern Geely heranführen.

Samuelsson: Damit können wir Produktionskosten sparen, gerade beim Blech und den beweglichen Teilen. Türschlösser, Bremsscheiben, Stoßdämpfer, Federn – das können chinesische Zulieferer alles sehr günstig liefern, und wir können unsere Kosten noch mehr senken, wenn wir das im Konzern kaufen.

ZEIT: Volvo wird als schwedisch klingende Marke also weitestgehend in einen asiatischen Großkonzern integriert?

Samuelsson: Ich gebe Ihnen eine diplomatische Antwort: Ich will mehr Kooperation im Sinne von Volvo.Ich will, dass Volvo eigenständig bleibt, also mit der Zentrale in Schweden und gelistet an der schwedischen Börse. Ich will aber auch den Wert steigern, im Sinne der Eigentümer, und deswegen mehr Austausch innerhalb der Holding,um Geld zu sparen, um schneller neue Technologien in unsere Autos zu bringen. Es gibt auch aufgrund der Entwicklungen in der Welt aber Grenzen für die Kooperation.

ZEIT: Die Geely-Gruppe sieht das offenbar anders, sie setzt auf wenige einheitliche Plattformen, auf denen die eigenen Konzernmarken alle ihre Autos bauen sollen. Es scheint, als wolle Geely Volkswagen nacheifern. Die Wolfsburger sprachen eine Zeit lang stolz davon, "das Weltauto" zu entwickeln und wurden so zum weltweit erfolgreichen Konzern.

Samuelsson: Die Umstände waren damals anders. Unsere Welt deglobalisiert sich gerade leider – vor allem wegen der unterschiedlichen Regeln und Gesetze. Es kann kein Weltauto mehr geben, weil die USA chinesische Software in den Autos verbieten und andersherum. Dazu kommt der Geschmack: Chinesen mögen Limousinen, Europäer SUVs, Amerikaner Pick-ups.

ZEIT: Was bedeutet das?





Samuelsson: Wer weltweit Autos verkaufen will, braucht mehr Kapital als früher. An einem Ort produzieren und dann in alle Welt verschiffen, das ist vorbei. Stattdessen muss man viel mehr in den jeweiligen Regionen produzieren. Wobei lokale Fabrikation auch hilft, Kosten zu sparen: Wir sparen etwa das Verschiffen, das in der Größenordnung rund 1.000 Dollar pro Fahrzeug kostet, und sind schneller beim Kunden.

ZEIT: Sie waren mit Volvo immer so etwas wie Brückenbauer zwischen China und Europa. Was ist Ihr Ratschlag, wie könnte eine Win-win-Situation aussehen?

Samuelsson: Wichtig sind wohl Emotionen. Wir Europäer sollten Respekt zeigen vor den Leistungen Chinas,so wie China stets Respekt gezeigt hat für die Errungenschaften Europas. Und wir könnten uns etwas abschauen von der Neugier.

Die Neugier hat China schnell nach vorne gebracht. Das fehlt uns in Europa ein wenig.





Håkan Samuelsson, Volvo Cars chief executive

