BTC- und ETH-ETFs drehen ins Plus – Altcoin-ETFs ziehen Anleger an

Besonders betroffen ist der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock, der laut FactSet-Daten derzeit seinen schlechtesten Monat seit Auflage erlebt. Insgesamt summieren sich die Abflüsse im November auf 2,2 Milliarden US-Dollar.

Nach einer Woche massiver Kapitalabflüsse haben US-Spot-Bitcoin-ETFs am Freitag erstmals wieder Zuflüsse verzeichnet – ein kurzes Aufatmen für Investoren, die in den vergangenen Tagen ein Rekordminus erlebt hatten. Doch die Erholung währte nur kurz: Laut Daten von Coinmarketcap verzeichnen BTC-ETFs am Montag erneut Nettoabflüsse in Höhe von 151 Millionen US-Dollar, obwohl der Bitcoin-Kurs um über 1,5 Prozent zulegte.

Viele Investoren ziehen Gelder aus Bitcoin-Fonds ab, um in risikoärmere Anlagen wie Gold umzuschichten. Laut einer Umfrage der University of Michigan ist das US-Verbrauchervertrauen auf ein historisches Tief gefallen.

"In einem zunehmend fragilen makroökonomischen Umfeld neigen Anleger dazu, Risiko zu reduzieren – und das bedeutet oft, dass Krypto-Engagements abgebaut werden", erklärte Frank Chaparro von GSR.

Ethereum-ETFs melden Erholung

Ethereum-ETFs zeigen sich robuster. Nach einer fast zweiwöchigen Verlustserie verzeichneten die Fonds am Freitag Zuflüsse von 55,7 Millionen US-Dollar, gefolgt von weiteren 96 Millionen US-Dollar am Montag, wie CoinMarketCap-Daten zeigen.

Altcoin-ETFs steigen: XRP und Solana im Fokus

XRP verzeichnete am Montag einen Kurssprung von 7 Prozent, den stärksten Ausbruch seit Wochen. Der Anstieg folgte der Einführung zweier neuer ETFs – Franklin Templeton’s XRPZ und Grayscale’s GXRP – an der NYSE Arca.

Allein am Montag flossen 164 Millionen US-Dollar in XRP-basierte ETFs – der zweithöchste Wert nach dem Rekord vom 14. November (243 Millionen US-Dollar).

Franklin Templeton lockte Investoren zudem mit einer Gebührenbefreiung für die ersten 5 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten bis Mai 2026.

Solana: 20 Tage in Folge mit ETF-Zuflüssen

Die neuen Spot-Solana-ETFs verzeichneten am Montag ihren 20. aufeinanderfolgenden Tag mit Nettozuflüssen – ein beeindruckender Lauf seit dem Marktstart Ende Oktober. Laut SoSoValue flossen allein am Montag 58 Millionen US-Dollar in Solana-Produkte, angeführt vom Bitwise BSOL ETF mit 39,5 Millionen US-Dollar.

Damit summieren sich die Gesamtzuflüsse seit Launch auf 568 Millionen US-Dollar, während die Fonds inzwischen 1,09 Prozent der Solana-Marktkapitalisierung repräsentieren.

Grayscale startet neuen Dogecoin-ETF

Mit dem Börsendebüt des Grayscale Dogecoin Trust (GDOG) an der NYSE Arca erweitert sich das Angebot an Krypto-ETFs um ein weiteres Produkt auf Basis der Kryptowährung Dogecoin. Analysten sehen den Start als weiteren Schritt zur Etablierung von Memecoins im regulierten Finanzsektor, nachdem bereits zuvor der erste DOGE-basierte Fonds (DOJE-ETF) an den Markt gegangen war.

Der ETF verzeichnete zum Handelsauftakt ein Volumen von rund 11 Millionen US-Dollar, während der Dogecoin-Kurs um etwa 5 Prozent zulegte. Marktbeobachter bewerten den GDOG-Start als solides Debüt und möglichen Katalysator für eine breitere institutionelle Beteiligung im Segment der alternativen Krypto-Assets.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



