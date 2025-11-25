    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIShares Bitcoin Trust AktievorwärtsNachrichten zu IShares Bitcoin Trust

    Krypto-ETFs

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    BTC- und ETH-ETFs drehen ins Plus – Altcoin-ETFs ziehen Anleger an

    BTC- und ETH-ETFs durchbrechen ihre Verlustserien, während neue Altcoin-ETFs rund um Solana, XRP und Dogecoin verstärkt Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

    Für Sie zusammengefasst
    • BTC-ETFs erleiden erneut Abflüsse von 151 Mio. USD.
    • ETH-ETFs erholen sich mit Zuflüssen von 96 Mio. USD.
    • Neue Altcoin-ETFs für XRP und Solana ziehen Investoren an.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Krypto-ETFs - BTC- und ETH-ETFs drehen ins Plus – Altcoin-ETFs ziehen Anleger an
    Foto: Dall-E

    Nach einer Woche massiver Kapitalabflüsse haben US-Spot-Bitcoin-ETFs am Freitag erstmals wieder Zuflüsse verzeichnet – ein kurzes Aufatmen für Investoren, die in den vergangenen Tagen ein Rekordminus erlebt hatten. Doch die Erholung währte nur kurz: Laut Daten von Coinmarketcap verzeichnen BTC-ETFs am Montag erneut Nettoabflüsse in Höhe von 151 Millionen US-Dollar, obwohl der Bitcoin-Kurs um über 1,5 Prozent zulegte.

    Besonders betroffen ist der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock, der laut FactSet-Daten derzeit seinen schlechtesten Monat seit Auflage erlebt. Insgesamt summieren sich die Abflüsse im November auf 2,2 Milliarden US-Dollar.

    Viele Investoren ziehen Gelder aus Bitcoin-Fonds ab, um in risikoärmere Anlagen wie Gold umzuschichten. Laut einer Umfrage der University of Michigan ist das US-Verbrauchervertrauen auf ein historisches Tief gefallen.

    "In einem zunehmend fragilen makroökonomischen Umfeld neigen Anleger dazu, Risiko zu reduzieren – und das bedeutet oft, dass Krypto-Engagements abgebaut werden", erklärte Frank Chaparro von GSR.

    Ethereum-ETFs melden Erholung

    Ethereum-ETFs zeigen sich robuster. Nach einer fast zweiwöchigen Verlustserie verzeichneten die Fonds am Freitag Zuflüsse von 55,7 Millionen US-Dollar, gefolgt von weiteren 96 Millionen US-Dollar am Montag, wie CoinMarketCap-Daten zeigen.

    Altcoin-ETFs steigen: XRP und Solana im Fokus

    XRP verzeichnete am Montag einen Kurssprung von 7 Prozent, den stärksten Ausbruch seit Wochen. Der Anstieg folgte der Einführung zweier neuer ETFs – Franklin Templeton’s XRPZ und Grayscale’s GXRP – an der NYSE Arca.

    Allein am Montag flossen 164 Millionen US-Dollar in XRP-basierte ETFs – der zweithöchste Wert nach dem Rekord vom 14. November (243 Millionen US-Dollar).

    Franklin Templeton lockte Investoren zudem mit einer Gebührenbefreiung für die ersten 5 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten bis Mai 2026.

     

    Solana: 20 Tage in Folge mit ETF-Zuflüssen

    Die neuen Spot-Solana-ETFs verzeichneten am Montag ihren 20. aufeinanderfolgenden Tag mit Nettozuflüssen – ein beeindruckender Lauf seit dem Marktstart Ende Oktober. Laut SoSoValue flossen allein am Montag 58 Millionen US-Dollar in Solana-Produkte, angeführt vom Bitwise BSOL ETF mit 39,5 Millionen US-Dollar.

    Damit summieren sich die Gesamtzuflüsse seit Launch auf 568 Millionen US-Dollar, während die Fonds inzwischen 1,09 Prozent der Solana-Marktkapitalisierung repräsentieren.

    Grayscale startet neuen Dogecoin-ETF

    Mit dem Börsendebüt des Grayscale Dogecoin Trust (GDOG) an der NYSE Arca erweitert sich das Angebot an Krypto-ETFs um ein weiteres Produkt auf Basis der Kryptowährung Dogecoin. Analysten sehen den Start als weiteren Schritt zur Etablierung von Memecoins im regulierten Finanzsektor, nachdem bereits zuvor der erste DOGE-basierte Fonds (DOJE-ETF) an den Markt gegangen war.

    Der ETF verzeichnete zum Handelsauftakt ein Volumen von rund 11 Millionen US-Dollar, während der Dogecoin-Kurs um etwa 5 Prozent zulegte. Marktbeobachter bewerten den GDOG-Start als solides Debüt und möglichen Katalysator für eine breitere institutionelle Beteiligung im Segment der alternativen Krypto-Assets.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Krypto-ETFs BTC- und ETH-ETFs drehen ins Plus – Altcoin-ETFs ziehen Anleger an BTC- und ETH-ETFs durchbrechen ihre Verlustserien, während neue Altcoin-ETFs rund um Solana, XRP und Dogecoin verstärkt Aufmerksamkeit auf sich ziehen.