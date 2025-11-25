    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk
    Novo Nordisk erzielt positive Ergebnisse mit Amycretin auch bei Diabetes Typ 2

    Für Sie zusammengefasst
    • Novo Nordisk erzielt Erfolge mit Amycretin bei Diabetes.
    • Gewichtsreduktion bis zu 14,5% in 36 Wochen.
    • Blutzuckerspiegel signifikant gesenkt, 89,1% Erfolg.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BAGSVAERD (dpa-AFX) - Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat in Tests mit seinem Medikament Amycretin nach eigenen Angaben auch bei Patienten mit Diabetes Typ 2 positive Ergebnisse erzielt. In einer klinischen Studie der Phase 2 habe das Medikament bei den Probanden binnen 36 Wochen zu einer "signifikanten" Gewichtsreduktion von bis zu 14,5 Prozent geführt, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

    Zugleich konnte der Blutzuckerspiegel der Teilnehmer statistisch signifikant gesenkt werden. Bis zu 89,1 Prozent der Patienten hätten einen entsprechenden HbA(1c)-Wert, der ein Durchschnitts-Blutzuckerwert ist, von weniger als sieben Prozent erreicht, hieß es.

    Novo Nordisk hat bereits in Tests mit Amycretin höhere Werte für die Gewichtsabnahme von knapp einem Viertel erzielt. In der jetzigen Studie wurde das Mittel allerdings erstmals Menschen mit Typ-2-Diabetes verabreicht. Verabreicht wurde der Wirkstoff dabei per Spritze und in Tablettenform, die Probanden erhielten in mehrfach ansteigender Dosierung sechs subkutane Dosen wöchentlich beziehungsweise drei orale Dosen täglich.

    An der Börse zog die Aktie von Novo Nordisk auf die Amycretin-Nachrichten an und legte zuletzt um mehr als vier Prozent zu. Zu Wochenbeginn hatte ein Flop mit einer Alzheimer-Studie mit dem Wirkstoff Rybelsus den Kurs noch unter Druck gesetzt./tav/err/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,90 % und einem Kurs von 40,22 auf Tradegate (25. November 2025, 13:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -7,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 134,94 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 382,63DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 290,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 500,00DKK was eine Bandbreite von +628,55 %/+1.156,12 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
