Novo Nordisk erzielt positive Ergebnisse mit Amycretin auch bei Diabetes Typ 2

Zugleich konnte der Blutzuckerspiegel der Teilnehmer statistisch signifikant gesenkt werden. Bis zu 89,1 Prozent der Patienten hätten einen entsprechenden HbA(1c)-Wert, der ein Durchschnitts-Blutzuckerwert ist, von weniger als sieben Prozent erreicht, hieß es.

BAGSVAERD (dpa-AFX) - Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat in Tests mit seinem Medikament Amycretin nach eigenen Angaben auch bei Patienten mit Diabetes Typ 2 positive Ergebnisse erzielt. In einer klinischen Studie der Phase 2 habe das Medikament bei den Probanden binnen 36 Wochen zu einer "signifikanten" Gewichtsreduktion von bis zu 14,5 Prozent geführt, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Novo Nordisk hat bereits in Tests mit Amycretin höhere Werte für die Gewichtsabnahme von knapp einem Viertel erzielt. In der jetzigen Studie wurde das Mittel allerdings erstmals Menschen mit Typ-2-Diabetes verabreicht. Verabreicht wurde der Wirkstoff dabei per Spritze und in Tablettenform, die Probanden erhielten in mehrfach ansteigender Dosierung sechs subkutane Dosen wöchentlich beziehungsweise drei orale Dosen täglich.

An der Börse zog die Aktie von Novo Nordisk auf die Amycretin-Nachrichten an und legte zuletzt um mehr als vier Prozent zu. Zu Wochenbeginn hatte ein Flop mit einer Alzheimer-Studie mit dem Wirkstoff Rybelsus den Kurs noch unter Druck gesetzt./tav/err/stk

