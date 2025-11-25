RheinLand Holding AG hebt Prognose für Konzernergebnis 2025 an
Die RheinLand Holding AG blickt optimistischer auf 2025: Dank positiver Schadenentwicklung und solider Kapitalerträge hebt der Konzern seine Ergebnisprognose deutlich an.
- RheinLand Holding AG passt die Prognose für das Konzernergebnis 2025 an.
- Im Geschäftsjahr 2025 wird ein Konzernjahresüberschuss vor Steuern von mindestens 11 Mio. Euro erwartet.
- Die positive Schadenentwicklung im Geschäftsbereich Komposit trägt zur verbesserten Prognose bei.
- Leicht verbesserte Kapitalanlageergebnisse unterstützen ebenfalls die positive Entwicklung.
- Die Anpassung der Prognose wurde im Konzern-Geschäftsbericht für das Jahr 2024 kommuniziert.
- Die Mitteilung wurde gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 veröffentlicht.
