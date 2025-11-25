    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTKMS AktievorwärtsNachrichten zu TKMS

    TKMS Aktie startet durch - 25.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die TKMS Aktie bisher um +4,00 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die TKMS Aktie. Mit einer Performance von +4,00 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die TKMS Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -6,05 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 59,75, mit einem Plus von +4,00 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um -16,20 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,88 %.

    TKMS Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -16,20 %
    1 Monat -26,88 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die TKMS Aktie, die bei etwa 60 € liegt und als psychologische Grenze gilt. Anleger sind besorgt über die Konkurrenz durch Rheinmetall, während Analysten ein Aufwärtspotenzial auf 100 € sehen. Die Bewertung ist hoch, aber durch zukünftige Gewinne gerechtfertigt. Geopolitische Entwicklungen könnten den Krisenbonus gefährden, was die Marktstimmung belastet. Technisch wird über die Möglichkeit eines Bodenbildungs diskutiert, während der Kurs stagnierend bleibt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TKMS eingestellt.

    Zur TKMS Diskussion

    Informationen zur TKMS Aktie

    Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,79 Mrd. € wert.

    Anleger greifen bei Rüstungsaktien nach Kursrutsch wieder zu


    Nach den jüngst herben Kursverlusten deutscher Rüstungsaktien haben diese am Dienstag einen Stabilisierungsvesuch unternommen. Im Dax stiegen Rheinmetall um 1,5 Prozent, im MDax legten Hensoldt um 0,5 Prozent und Renk um 3,5 Prozent zu. Die …

    TKMS: Bernsteins "Underperform" macht Kursdesaster perfekt - jetzt aussteigen?


    Neue Friedenspläne setzen Rüstungsaktien unter Druck. Dazu kommt eine skeptische Analystenstimme, die den Börsenneuling TKMS auf Talfahrt schickt. Sollte die Geduld der Anleger ein Ende finden?

    TKMS Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TKMS

    +4,09 %
    -16,20 %
    -26,88 %
    -34,36 %
    ISIN:DE000TKMS001WKN:TKMS00



