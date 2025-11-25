Börsen Update
Börsen Update Europa - 25.11. - FTSE Athex 20 stark +3,00 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 23.349,01 PKT und gewinnt bisher +0,47 %.
Top-Werte: Rheinmetall +3,24 %, Infineon Technologies +3,02 %, Heidelberg Materials +2,77 %
Flop-Werte: Scout24 -2,15 %, Vonovia -1,56 %, RWE -1,48 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:50) bei 28.741,67 PKT und steigt um +0,63 %.
Top-Werte: RENK Group +4,66 %, Hochtief +2,71 %, Bechtle +2,10 %
Flop-Werte: IONOS Group -1,62 %, TeamViewer -1,39 %, LEG Immobilien -1,35 %
Der TecDAX steht bei 3.483,12 PKT und gewinnt bisher +0,85 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +3,02 %, Evotec +2,75 %, SILTRONIC AG +2,27 %
Flop-Werte: SMA Solar Technology -4,17 %, Nagarro -1,80 %, IONOS Group -1,62 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.557,87 PKT und gewinnt bisher +0,55 %.
Top-Werte: Rheinmetall +3,24 %, Infineon Technologies +3,02 %, SAFRAN +2,54 %
Flop-Werte: SAP -1,23 %, Siemens Energy -0,82 %, Enel -0,82 %
Der ATX bewegt sich bei 4.910,49 PKT und steigt um +0,48 %.
Top-Werte: UNIQA Insurance Group +1,88 %, PORR +1,88 %, Raiffeisen Bank International +1,56 %
Flop-Werte: DO & CO -1,54 %, OMV -0,91 %, Verbund Akt.(A) -0,88 %
Der SMI bewegt sich bei 12.710,03 PKT und steigt um +0,71 %.
Top-Werte: Sika +1,80 %, Swisscom +1,29 %, Novartis +1,28 %
Flop-Werte: Givaudan -1,24 %, Kuehne + Nagel International -1,21 %, Logitech International -0,89 %
Der CAC 40 steht bei 7.996,08 PKT und gewinnt bisher +0,46 %.
Top-Werte: SAFRAN +2,54 %, Thales +1,87 %, Societe Generale +1,60 %
Flop-Werte: Edenred Bearer and /or registered shares -1,53 %, Capgemini -1,39 %, Renault -1,29 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:25) bei 2.750,89 PKT und steigt um +0,93 %.
Top-Werte: Telia Company +1,74 %, Volvo Registered (B) +1,67 %, Skanska (B) +1,41 %
Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -1,54 %, SKF (B) -0,48 %, Getinge (B) -0,34 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.150,00 PKT und steigt um +3,00 %.
Top-Werte: Public Power +1,86 %, Coca-Cola HBC +1,27 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,18 %
Flop-Werte: Viohalco -3,34 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -2,84 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,57 %
