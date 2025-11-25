    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Alphabet Aktie heute im Plus - 25.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Alphabet Aktie bisher um +3,25 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Alphabet Aktie.

    Foto: Christoph Dernbach - dpa

    Alphabet ist ein globaler Technologieführer mit einer starken Marktstellung in der digitalen Werbung und Suchtechnologie.

    Alphabet Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.11.2025

    Mit einer Performance von +3,25 % konnte die Alphabet Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,10 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Alphabet Aktie. Nach einem Plus von +6,10 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 287,65. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Alphabet investiert war, konnte einen Gewinn von +60,66 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Alphabet Aktie damit um +16,39 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,00 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Alphabet um +53,81 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,15 % geändert.

    Alphabet Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +16,39 %
    1 Monat +25,00 %
    3 Monate +60,66 %
    1 Jahr +79,17 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Alphabet Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung von Alphabet, wobei technische Signale wie das Ende der Welle 5 und Absturzgefahren im Fokus stehen. Es werden auch fundamentale Aspekte wie stabile Umsätze, Margen und Cashflows erwähnt, während skeptische Stimmen die hohen Kapitalkosten bei KI-Investitionen und mögliche Risiken betonen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Alphabet eingestellt.

    Informationen zur Alphabet Aktie

    Es gibt 6 Mrd. Alphabet Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,67 Bil.EUR € wert.

    KI: Nvidia-Abverkauf wird "tote-Katze"-Rally killen!


    Die KI-Story verändert sich gerade fundamental: Nvidia wird vom dominanten Schaufelverkäufer im KI-Gold-Rausch von Google attackiert - und wird diesen Kampf verlieren!

    SoftBank: Aktie wird von Nvidia-Taumel mitgerissen


    Nach dem Deal zwischen Alphabet und Meta steht die Tech-Welt Kopf: Denn Nvidia, bis jetzt unangefochten an der Spitze, wenn es um KI-Chips ging, bekommt nunmehr stärkste Konkurrenz von Alphabet.

    diind macht Unternehmensqualität für KI-Suchsysteme sichtbar (FOTO)


    Qualitätssiegel werden zum strategischen Hebel für Sichtbarkeit, Vertrauen und Employer Branding Wer heute nach Arbeitgebern, Produkten oder Dienstleistungen sucht, nutzt zunehmend nicht nur klassische Suchmaschinen, sondern auch KI-basierte Systeme …

    Alphabet Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Alphabet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alphabet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Alphabet

    +4,00 %
    +16,26 %
    +26,17 %
    +60,60 %
    +79,85 %
    +198,40 %
    +280,76 %
    +685,98 %
    +13.858,74 %
    ISIN:US02079K3059WKN:A14Y6F



    Verfasst von Markt Bote
