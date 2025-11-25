JPMORGAN stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach einer Konferenz für europäische Finanzwerte auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38,40 Euro belassen. Banken hätten sich in den Gesprächen mit Investoren am optimistischsten gezeigt, resümierte Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Die Aussagen zu den Nettozinserträgen und den Kosten seien positiv gewesen. Auch gebe die Qualität der Kapitalanlagen keinen Grund zur Sorge./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 21:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 29,83EUR auf Tradegate (25. November 2025, 14:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kian Abouhossein

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38,40

Kursziel alt: 38,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



