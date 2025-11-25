JPMORGAN stuft Prosus auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus nach einer Telefonkonferenz zu den Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Botschaften der Technologie-Holding seien zuversichtlich gewesen, mit dem Fokus auf Künstliche Intelligenz, schrieb Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings wolle das Unternehmen das Tempo bei den Aktienrückkäufen weiter drosseln./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 18:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 55,69EUR auf Tradegate (25. November 2025, 13:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Prosus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 74

Kursziel alt: 74

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

