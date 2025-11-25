    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProsus Registered (N) AktievorwärtsNachrichten zu Prosus Registered (N)
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft Prosus auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus nach einer Telefonkonferenz zu den Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Botschaften der Technologie-Holding seien zuversichtlich gewesen, mit dem Fokus auf Künstliche Intelligenz, schrieb Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings wolle das Unternehmen das Tempo bei den Aktienrückkäufen weiter drosseln./bek/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 18:27 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 00:15 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 55,69EUR auf Tradegate (25. November 2025, 13:56 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Marcus Diebel
    Analysiertes Unternehmen: Prosus
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 74
    Kursziel alt: 74
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 74,00, was eine Steigerung von +33,74% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft Prosus auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus nach einer Telefonkonferenz zu den Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Botschaften der Technologie-Holding seien zuversichtlich gewesen, mit dem Fokus auf …