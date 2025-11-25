    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWaste Management AktievorwärtsNachrichten zu Waste Management

    Defensiv-Bollwerk fürs Depot

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Eine Aktie für die Ewigkeit: Waste Management nach Korrektur wieder ein Kauf?

    Waste Management gilt unter Investoren als stabiler, nicht zyklischer Standardwert. In diesem Jahr hat die Aktie allerdings enttäuscht. Warum die DZ-Bank jetzt wieder zum Kauf der Aktie rät.

    Defensiv-Bollwerk fürs Depot - Eine Aktie für die Ewigkeit: Waste Management nach Korrektur wieder ein Kauf?
    Foto: ZUMApress.com | cb3 - picture alliance

    Der Abfallriese Waste Management bekommt Rückenwind: Die DZ Bank nimmt die Aktie neu in die Bewertung auf – und startet direkt mit Kaufen. Der Marktführer im nordamerikanischen Müllgeschäft profitiert laut Analyse von einer klaren Kosten- und Effizienzstrategie sowie von Wachstumsschüben in den Segmenten Recycling und Biogas.

    DZ-Bank-Analyst Werner Eisenmann sieht die US-Amerikaner als "eine defensive langfristige Kosten-Wachstums-Story mit hohen EBITDA-Margen und Wettbewerbsvorteilen durch die marktführende Stellung im Abfallbereich sowie den starken Einsatz von Technologie."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Waste Management Inc!
    Long
    195,37€
    Basispreis
    1,57
    Ask
    × 11,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    231,88€
    Basispreis
    1,71
    Ask
    × 10,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Konzern dominiert den US-Markt mit rund 18 Prozent Anteil und nutzt seine Größe offensiv: Automatisierung der Sammlung, digitale Routensteuerung und neue Abschreibungsregeln sorgen bereits 2025 für einen positiven Cashflow-Effekt von etwa 125 Millionen US-Dollar. Ab 2026 rechnet WM mit sinkenden Investitionen in neue Recycling- und Biogasanlagen – und gleichzeitig steigenden Erträgen aus diesen Projekten. Das EBITDA aus den Nachhaltigkeitsbereichen könnte 2027 auf bis zu 800 Millionen US-Dollar klettern.

    Waste Management

    +0,42 %
    +2,20 %
    -1,50 %
    -5,64 %
    -14,65 %
    +16,26 %
    +80,63 %
    +261,72 %
    +669,17 %
    ISIN:US94106L1098WKN:893579

    Ein weiterer Wachstumstreiber: Die Übernahme des Medizinabfall-Spezialisten Stericycle. WM rechnet bis 2027 mit Kostensynergien von rund 250 Millionen US-Dollar plus zusätzlichem Cross-Selling-Potenzial. Der freie Cashflow soll 2026 um mehr als 30 Prozent auf 3,8 Milliarden US-Dollar steigen.

    Zwar hat der Deal die Verschuldung zunächst hochgetrieben, doch der Konzern will bis Mitte 2026 wieder in den Zielkorridor von 2,5 bis 3,0 zurück. Dann könnten Aktienrückkäufe zurückkehren – ein potenzieller Kurstreiber. Die Dividendenrendite von etwa 1,5 Prozent spielt dagegen eine Nebenrolle. Dennoch ist die Aktie bei ausschüttungsorientierten Anlegern beliebt: So hat Waste Management seine Dividende seit über 20 Jahren kontinuierlich erhöht und wird als potenzieller Kandidat für den Aristokratenstatus angesehen.

    Obwohl die Aktie im laufenden Jahr eher enttäuscht hat und rund 5 Prozent im Minus liegt, ist Waste Management langfristig eine Erfolgsstory. Seit 2012 hat die Aktie sich mehr als versechsfacht. Sie wird oft als defensiver, nachhaltiger Dividendenwert mit stabiler Marktstellung und wachsendem Cashflow gesehen, der sich gut für langfristige Buy-and-Hold-Strategien eignet

    Aus Bewertungssicht bleibt die DZ-Bank optimistisch: Mit einem EV/EBITDA von 13,1 für 2026 liegt Waste Management unter dem Branchenschnitt. Den fairen Wert sieht Analyst bei 250 US-Dollar gesetzt – rund 18 Prozent über dem aktuellen Kurs.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Waste Management Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 184,6EUR auf Tradegate (25. November 2025, 14:20 Uhr) gehandelt.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 193,83$, was einem Rückgang von -8,50% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Defensiv-Bollwerk fürs Depot Eine Aktie für die Ewigkeit: Waste Management nach Korrektur wieder ein Kauf? Waste Management gilt unter Investoren als stabiler, nicht zyklischer Standardwert. In diesem Jahr hat die Aktie allerdings enttäuscht. Warum die DZ-Bank jetzt wieder zum Kauf der Aktie rät.