Koenig & Bauer - nicht mehr viel übrig

Der deutsche Maschinenbau steckt in der Krise: hohe Energiekosten (die Energiewende!), satte Lohnstückkosten, üppige Bürokratie und schließlich noch die wachsende Konkurrenz aus China. Auch beim Hersteller von Spezialdruckmaschinen (Verpackungen oder Banknoten), Koenig & Bauer, ist das am Chart des Aktienkurs und an den Zahlen abzulesen. Wie es weitergeht. Weiterlesen