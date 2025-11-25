    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Mit Neo Energy setzt PLAN-B NET ZERO neue Standards im Energiemarkt (FOTO)

    Zug/Berlin (ots) - Das Schweizer Green-Tech Scale-Up positioniert sich als
    Pionier und verwandelt nachhaltige Energie von einer Commodity in ein digitales
    Lifestyle-Erlebnis

    Die PLAN-B NET ZERO AG präsentiert mit Neo Energy ihre neue strategische
    Ausrichtung und eröffnet damit eine völlig neue Kategorie im Energiemarkt. Das
    Unternehmen, gegründet im April 2023 von Bradley Mundt, verschmilzt erneuerbare
    Energie, künstliche Intelligenz, Big Data und Community-Building zu einem
    ganzheitlichen Erlebnis, das Energie nicht nur nutzbar, sondern erlebbar macht.

    Neo Energy beschreibt den Wandel von Energie als reinem Versorgungsprodukt hin
    zu einem intelligenten, digitalen und emotional nutzerzentrierten Lifestyle. Mit
    der Kombination aus 100 Prozent erneuerbarem Strom, KI-gestützter
    Personalisierung, Gamification-Elementen und einem stetig wachsenden Portfolio
    an nicht-energetischen Services entsteht ein Ökosystem, das Kund:innen intuitiv,
    motivierend und transparent aktiv in die Energiewende einbindet.

    Ein zentraler Bestandteil der neuen Strategie ist die Nutzung von Big Data, um
    Energieverhalten besser zu verstehen und personalisierte Optimierung zu
    ermöglichen. Verbrauchsanalysen in Echtzeit, Prognosen, individuelle
    Sparpotenziale und automatisierte Empfehlungen soll die Handlungsfähigkeit der
    Nutzer:innen in Zukunft stärken und machen Energieentscheidungen erstmals
    datenbasiert und leicht verständlich.

    Ergänzend setzt PLAN-B NET ZERO auf die Kraft einer aktiven Community, die Neo
    Energy zu einer gemeinsamen Bewegung macht. Nutzer:innen können Erfahrungen
    teilen, Impact sichtbar machen und Teil eines digitalen Energie-Netzwerks
    werden, das voneinander lernt und sich gegenseitig motiviert. Ein sozialer
    Aspekt, der die Energiewende nahbar und alltagsrelevant macht.

    Als Teil der neuen Strategie hat das Unternehmen ein umfassendes Rebranding
    umgesetzt. Modernes Design, klare Tonalität und ein vollständig digitales
    Kundenerlebnis unterstreichen den Anspruch, Technologie, Nachhaltigkeit und
    echte Energie-Kompetenz in einer konsistenten Marke zu vereinen. Ziel ist es,
    Energie aus dem Schatten der reinen Funktionalität zu holen und als Erlebnis,
    vergleichbar mit modernen digitalen Lifestyle-Produkten, zu positionieren.

    "Neo Energy ist unsere Antwort auf eine Energiewelt, die zu lange nur funktional
    war", sagt Bradley Mundt, Gründer und CEO der PLAN-B NET ZERO AG. "Wir machen
    Energie smart, transparent und gemeinschaftlich. Mit dieser Strategie skalieren
    wir nicht nur unser Unternehmen, sondern beschleunigen aktiv den Übergang in
    eine klimaneutrale Zukunft."

    Neo Energy bildet die Grundlage für die weitere Wachstumsstrategie der PLAN-B
    NET ZERO AG. Für 2026 und die Folgejahre sind weitere Produktinnovationen
    geplant, die Energie noch stärker mit Alltag, persönlichem Lifestyle und
    digitalen Zukunftstechnologien verbinden.

    Über PLAN-B NET ZERO

    PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Scale-Up mit Sitz in Zug, Schweiz. Gegründet
    im April 2023 von Bradley Mundt als Pionier der neuen Industrie-Kategorie Neo
    Energy.

    Wir verwandeln nachhaltige Energie von einer Commodity in ein Lifestyle-Produkt
    durch KI, Gamification und innovative Mehrwerte. Mit smarter KI-Optimierung und
    einem Portfolio an nicht-energetischen Produkten und Services schaffen wir eine
    Lifestyle-Marke, die die Energiewelt neu denkt.

    Pressekontakt:

    Julia Schnitger
    E-Mail: mailto:presse@planbnetzero.com
    Web: http://www.planbnetzero.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175322/6165937
    OTS: PLAN-B NET ZERO




