Mit Neo Energy setzt PLAN-B NET ZERO neue Standards im Energiemarkt (FOTO)
Zug/Berlin (ots) -
Pionier und verwandelt nachhaltige Energie von einer Commodity in ein digitales
Lifestyle-Erlebnis
Die PLAN-B NET ZERO AG präsentiert mit Neo Energy ihre neue strategische
Ausrichtung und eröffnet damit eine völlig neue Kategorie im Energiemarkt. Das
Unternehmen, gegründet im April 2023 von Bradley Mundt, verschmilzt erneuerbare
Energie, künstliche Intelligenz, Big Data und Community-Building zu einem
ganzheitlichen Erlebnis, das Energie nicht nur nutzbar, sondern erlebbar macht.
Die PLAN-B NET ZERO AG präsentiert mit Neo Energy ihre neue strategische
Ausrichtung und eröffnet damit eine völlig neue Kategorie im Energiemarkt. Das
Unternehmen, gegründet im April 2023 von Bradley Mundt, verschmilzt erneuerbare
Energie, künstliche Intelligenz, Big Data und Community-Building zu einem
ganzheitlichen Erlebnis, das Energie nicht nur nutzbar, sondern erlebbar macht.
