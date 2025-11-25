Mit Neo Energy setzt PLAN-B NET ZERO neue Standards im Energiemarkt (FOTO)

Zug/Berlin (ots) - Das Schweizer Green-Tech Scale-Up positioniert sich als

Pionier und verwandelt nachhaltige Energie von einer Commodity in ein digitales

Lifestyle-Erlebnis



Die PLAN-B NET ZERO AG präsentiert mit Neo Energy ihre neue strategische

Ausrichtung und eröffnet damit eine völlig neue Kategorie im Energiemarkt. Das

Unternehmen, gegründet im April 2023 von Bradley Mundt, verschmilzt erneuerbare

Energie, künstliche Intelligenz, Big Data und Community-Building zu einem

ganzheitlichen Erlebnis, das Energie nicht nur nutzbar, sondern erlebbar macht.





Neo Energy beschreibt den Wandel von Energie als reinem Versorgungsprodukt hin

zu einem intelligenten, digitalen und emotional nutzerzentrierten Lifestyle. Mit

der Kombination aus 100 Prozent erneuerbarem Strom, KI-gestützter

Personalisierung, Gamification-Elementen und einem stetig wachsenden Portfolio

an nicht-energetischen Services entsteht ein Ökosystem, das Kund:innen intuitiv,

motivierend und transparent aktiv in die Energiewende einbindet.



Ein zentraler Bestandteil der neuen Strategie ist die Nutzung von Big Data, um

Energieverhalten besser zu verstehen und personalisierte Optimierung zu

ermöglichen. Verbrauchsanalysen in Echtzeit, Prognosen, individuelle

Sparpotenziale und automatisierte Empfehlungen soll die Handlungsfähigkeit der

Nutzer:innen in Zukunft stärken und machen Energieentscheidungen erstmals

datenbasiert und leicht verständlich.



Ergänzend setzt PLAN-B NET ZERO auf die Kraft einer aktiven Community, die Neo

Energy zu einer gemeinsamen Bewegung macht. Nutzer:innen können Erfahrungen

teilen, Impact sichtbar machen und Teil eines digitalen Energie-Netzwerks

werden, das voneinander lernt und sich gegenseitig motiviert. Ein sozialer

Aspekt, der die Energiewende nahbar und alltagsrelevant macht.



Als Teil der neuen Strategie hat das Unternehmen ein umfassendes Rebranding

umgesetzt. Modernes Design, klare Tonalität und ein vollständig digitales

Kundenerlebnis unterstreichen den Anspruch, Technologie, Nachhaltigkeit und

echte Energie-Kompetenz in einer konsistenten Marke zu vereinen. Ziel ist es,

Energie aus dem Schatten der reinen Funktionalität zu holen und als Erlebnis,

vergleichbar mit modernen digitalen Lifestyle-Produkten, zu positionieren.



"Neo Energy ist unsere Antwort auf eine Energiewelt, die zu lange nur funktional

war", sagt Bradley Mundt, Gründer und CEO der PLAN-B NET ZERO AG. "Wir machen

Energie smart, transparent und gemeinschaftlich. Mit dieser Strategie skalieren

wir nicht nur unser Unternehmen, sondern beschleunigen aktiv den Übergang in

eine klimaneutrale Zukunft."



Neo Energy bildet die Grundlage für die weitere Wachstumsstrategie der PLAN-B

NET ZERO AG. Für 2026 und die Folgejahre sind weitere Produktinnovationen

geplant, die Energie noch stärker mit Alltag, persönlichem Lifestyle und

digitalen Zukunftstechnologien verbinden.



Über PLAN-B NET ZERO



PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Scale-Up mit Sitz in Zug, Schweiz. Gegründet

im April 2023 von Bradley Mundt als Pionier der neuen Industrie-Kategorie Neo

Energy.



Wir verwandeln nachhaltige Energie von einer Commodity in ein Lifestyle-Produkt

durch KI, Gamification und innovative Mehrwerte. Mit smarter KI-Optimierung und

einem Portfolio an nicht-energetischen Produkten und Services schaffen wir eine

Lifestyle-Marke, die die Energiewelt neu denkt.



Pressekontakt:



Julia Schnitger

E-Mail: mailto:presse@planbnetzero.com

Web: http://www.planbnetzero.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175322/6165937

OTS: PLAN-B NET ZERO







