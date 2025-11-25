    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    AUREUM Financial Service - Kapitalstrategie neu gedacht (FOTO)

    Dresden (ots) - AUREUM stärkt mit dem AUREUM Financial Service ihre
    Strukturierungs- und Finanzierungskompetenz im Bereich privater
    Immobilieninvestitionen. Seit August 2025 verantwortet der AUREUM Financial
    Service als interne Einheit der Gruppe die vollständige Strukturierung,
    Aufbereitung und Vermittlung von Baufinanzierungen für Mandanten der AUREUM
    GROUP.

    Anspruchsvolles Finanzierungsumfeld erfordert präzise Prozesse

    Der Markt für private Immobilienfinanzierungen hat sich in den vergangenen
    Jahren erheblich verändert. Strengere Kreditvergaben, differenzierte bankinterne
    Richtlinien und zunehmende regulatorische Anforderungen führen zu deutlich
    höheren Hürden für Investoren. Entscheidungswege haben sich verlängert, während
    die Anforderungen an Unterlagen und wirtschaftliche Nachweise gestiegen sind.
    Gerade für einkommensstarke Privatkunden wird die professionelle Strukturierung
    einer Finanzierung damit zu einem zentralen Erfolgsfaktor.

    AUREUM reagiert auf diese Marktveränderungen mit der internen Bündelung aller
    relevanten Finanzierungsthemen. Durch den Aufbau des AUREUM Financial Service
    erfolgt die Abstimmung zwischen Objektanalyse, steuerlicher Strukturierung und
    Finanzierung nun vollständig aus einer Hand. Der Prozess wird beschleunigt, die
    Abstimmungsqualität erhöht und die Entscheidungsgrundlage für Mandanten deutlich
    verbessert. "Finanzierungen benötigen heute deutlich mehr Präzision und
    strategische Steuerung als noch vor wenigen Jahren. Unsere Mandanten profitieren
    von einer Einheit, die den gesamten Prozess kontrolliert und bankenunabhängig
    vorgeht", erklärt Dipl.-Ing. Markus Hoppe, Geschäftsführer des AUREUM Financial
    Service.

    Fokus auf Denkmal- und Neubaufinanzierungen

    Die Finanzierung von Denkmal- und hochwertigen Neubauimmobilien folgt eigenen
    Marktmechanismen und setzt eine spezialisierte Aufbereitung voraus. Banken
    prüfen diese Projekte auf Basis spezifischer Unterlagen, regionaler Marktdaten
    und steuerlicher Besonderheiten. Gerade bei Denkmalimmobilien müssen
    Fördermodelle, Abschreibungsstrukturen, Bauabläufe und Modernisierungsumfänge
    präzise bewertet und gegenüber Finanzierungsinstituten nachvollziehbar
    dargestellt werden.

    Der AUREUM Financial Service übernimmt deshalb den gesamten
    Strukturierungsprozess: von der Erstprüfung der Objekt- und Investitionsdaten
    über die vollständige Aufbereitung der Unterlagen bis hin zur finalen Abstimmung
    mit den Banken. Ziel ist eine belastbare, nachhaltig tragfähige und steuerlich
    optimal eingebettete Finanzierung, die zum Investitionsprofil der Mandanten
    passt.

    Bankenunabhängigkeit als strategischer Vorteil

    Der AUREUM Financial Service arbeitet bewusst bankenunabhängig, jedoch eng mit
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    AUREUM Financial Service - Kapitalstrategie neu gedacht (FOTO) AUREUM stärkt mit dem AUREUM Financial Service ihre Strukturierungs- und Finanzierungskompetenz im Bereich privater Immobilieninvestitionen. Seit August 2025 verantwortet der AUREUM Financial Service als interne Einheit der Gruppe die vollständige …