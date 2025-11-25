AUREUM Financial Service - Kapitalstrategie neu gedacht (FOTO)
Dresden (ots) - AUREUM stärkt mit dem AUREUM Financial Service ihre
Strukturierungs- und Finanzierungskompetenz im Bereich privater
Immobilieninvestitionen. Seit August 2025 verantwortet der AUREUM Financial
Service als interne Einheit der Gruppe die vollständige Strukturierung,
Aufbereitung und Vermittlung von Baufinanzierungen für Mandanten der AUREUM
GROUP.
Anspruchsvolles Finanzierungsumfeld erfordert präzise Prozesse
Fokus auf Denkmal- und Neubaufinanzierungen
Die Finanzierung von Denkmal- und hochwertigen Neubauimmobilien folgt eigenen
Marktmechanismen und setzt eine spezialisierte Aufbereitung voraus. Banken
prüfen diese Projekte auf Basis spezifischer Unterlagen, regionaler Marktdaten
und steuerlicher Besonderheiten. Gerade bei Denkmalimmobilien müssen
Fördermodelle, Abschreibungsstrukturen, Bauabläufe und Modernisierungsumfänge
präzise bewertet und gegenüber Finanzierungsinstituten nachvollziehbar
dargestellt werden.
Der AUREUM Financial Service übernimmt deshalb den gesamten
Strukturierungsprozess: von der Erstprüfung der Objekt- und Investitionsdaten
über die vollständige Aufbereitung der Unterlagen bis hin zur finalen Abstimmung
mit den Banken. Ziel ist eine belastbare, nachhaltig tragfähige und steuerlich
optimal eingebettete Finanzierung, die zum Investitionsprofil der Mandanten
passt.
Bankenunabhängigkeit als strategischer Vorteil
Der AUREUM Financial Service arbeitet bewusst bankenunabhängig, jedoch eng mit
Fokus auf Denkmal- und Neubaufinanzierungen
Bankenunabhängigkeit als strategischer Vorteil
Der AUREUM Financial Service arbeitet bewusst bankenunabhängig, jedoch eng mit
