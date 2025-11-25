AUREUM Financial Service - Kapitalstrategie neu gedacht (FOTO)

Dresden (ots) - AUREUM stärkt mit dem AUREUM Financial Service ihre

Strukturierungs- und Finanzierungskompetenz im Bereich privater

Immobilieninvestitionen. Seit August 2025 verantwortet der AUREUM Financial

Service als interne Einheit der Gruppe die vollständige Strukturierung,

Aufbereitung und Vermittlung von Baufinanzierungen für Mandanten der AUREUM

GROUP.



Anspruchsvolles Finanzierungsumfeld erfordert präzise Prozesse





Der Markt für private Immobilienfinanzierungen hat sich in den vergangenenJahren erheblich verändert. Strengere Kreditvergaben, differenzierte bankinterneRichtlinien und zunehmende regulatorische Anforderungen führen zu deutlichhöheren Hürden für Investoren. Entscheidungswege haben sich verlängert, währenddie Anforderungen an Unterlagen und wirtschaftliche Nachweise gestiegen sind.Gerade für einkommensstarke Privatkunden wird die professionelle Strukturierungeiner Finanzierung damit zu einem zentralen Erfolgsfaktor.AUREUM reagiert auf diese Marktveränderungen mit der internen Bündelung allerrelevanten Finanzierungsthemen. Durch den Aufbau des AUREUM Financial Serviceerfolgt die Abstimmung zwischen Objektanalyse, steuerlicher Strukturierung undFinanzierung nun vollständig aus einer Hand. Der Prozess wird beschleunigt, dieAbstimmungsqualität erhöht und die Entscheidungsgrundlage für Mandanten deutlichverbessert. "Finanzierungen benötigen heute deutlich mehr Präzision undstrategische Steuerung als noch vor wenigen Jahren. Unsere Mandanten profitierenvon einer Einheit, die den gesamten Prozess kontrolliert und bankenunabhängigvorgeht", erklärt Dipl.-Ing. Markus Hoppe, Geschäftsführer des AUREUM FinancialService.Fokus auf Denkmal- und NeubaufinanzierungenDie Finanzierung von Denkmal- und hochwertigen Neubauimmobilien folgt eigenenMarktmechanismen und setzt eine spezialisierte Aufbereitung voraus. Bankenprüfen diese Projekte auf Basis spezifischer Unterlagen, regionaler Marktdatenund steuerlicher Besonderheiten. Gerade bei Denkmalimmobilien müssenFördermodelle, Abschreibungsstrukturen, Bauabläufe und Modernisierungsumfängepräzise bewertet und gegenüber Finanzierungsinstituten nachvollziehbardargestellt werden.Der AUREUM Financial Service übernimmt deshalb den gesamtenStrukturierungsprozess: von der Erstprüfung der Objekt- und Investitionsdatenüber die vollständige Aufbereitung der Unterlagen bis hin zur finalen Abstimmungmit den Banken. Ziel ist eine belastbare, nachhaltig tragfähige und steuerlichoptimal eingebettete Finanzierung, die zum Investitionsprofil der Mandantenpasst.Bankenunabhängigkeit als strategischer VorteilDer AUREUM Financial Service arbeitet bewusst bankenunabhängig, jedoch eng mit