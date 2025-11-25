    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsChongqing Changan Automobile (A) AktievorwärtsNachrichten zu Chongqing Changan Automobile (A)
    Changan feiert offiziellen Auftritt auf der São Paulo Auto Show und startet Markteinführung in Brasilien

    SÃO PAULO, BRAZIL (ots) - Am 20. November präsentierte sich Changan Automobile
    offiziell auf der São Paulo Auto Show und veranstaltete ein Marken-Launch-Event,
    das den formellen Markteintritt in Brasilien - einem der sechs größten
    Automärkte der Welt - markiert. Im Rahmen der Veranstaltung unterzeichnete
    Changan eine Kooperationsvereinbarung mit CAOA, einer führenden lokalen
    Vertriebs- und Fertigungsgruppe. Ziel der vertieften Partnerschaft ist es, die
    Präsenz von Changan in Brasilien auszubauen und gemeinsam hochwertige Produkte
    und Dienstleistungen für brasilianische Kundinnen und Kunden anzubieten.

    AVATR, die Marke, die das Konzept des "Emotive Luxury" verkörpert, stand im
    Mittelpunkt des Auftritts. Sie präsentierte ein weltweit einzigartiges Design
    sowie fortschrittliche intelligente Technologien, um die Ästhetik zukünftiger
    Mobilität neu zu definieren. Mit dem Debüt von Changan in Brasilien schafft die
    Einführung dieser Marke zugleich die Grundlage für die Markteinführung weiterer
    global erfolgreicher Modelle, die auf die Bedürfnisse lokaler Verbraucher
    zugeschnitten sind.

    Changans Aktivitäten in Brasilien gehen über herkömmliche Händlerpartnerschaften
    hinaus und basieren auf einer umfassenden Wertschöpfungskette - von Forschung
    und Entwicklung bis hin zum After-Sales-Service. Bereits mehr als zwei Jahre vor
    dem offiziellen Markteintritt wurde mit gemeinsamen Entwicklungsarbeiten
    begonnen, um lokale Einsatzszenarien und Kundenbedürfnisse besser zu verstehen.
    Inzwischen arbeiten über 300 Ingenieurinnen und Ingenieure aus China und
    Brasilien gemeinsam an der Entwicklung, unterstützt von mehr als 100
    Testfahrzeugen, die zur Validierung in beiden Ländern eingesetzt werden. Dazu
    zählen Prüfstandtests, Teststreckenversuche und Straßenerprobungen mit einer
    kumulierten Teststrecke von über einer Million Kilometern.

    Die brasilianische Ikone und international gefeierte Supermodel Gisele Bündchen
    wurde als offizielle Markenbotschafterin von CAOA CHANGAN in Brasilien
    vorgestellt. Gisele betonte, dass die Partnerschaft zwischen CAOA - einem
    vertrauenswürdigen brasilianischen Unternehmen - und Changan, einem der größten
    und innovativsten Automobilhersteller der Welt, das Fahrerlebnis für
    brasilianische Verbraucherinnen und Verbraucher auf ein neues Niveau heben
    werde.

    Während der Eröffnungszeremonie der Auto Show besuchte der brasilianische
    Präsident Luiz Inácio Lula da Silva den Stand von Changan. Dort informierte er
    sich über die AVATR-Produktlinie sowie über die Geschichte und Kultur des
    Unternehmens. Lula lobte das markante Design und die fortschrittlichen
    intelligenten Funktionen der Fahrzeuge, würdigte Chinas beeindruckende
    Fortschritte im Automobilbau und äußerte hohe Erwartungen an Changans
    Entwicklung in Brasilien.

    Die Markteinführung stellt einen entscheidenden Meilenstein in Changans globaler
    Expansionsstrategie "Vast Ocean Plan" dar. Künftig wird Changan die
    Lokalisierung seiner F&E-, Produktions- und Serviceaktivitäten in Brasilien
    weiter vorantreiben, um qualitativ hochwertigere, individuell zugeschnittene
    Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die den Anforderungen brasilianischer
    Kundinnen und Kunden gerecht werden.

    http://presseportal.de/pm/142777/6165954
    Changan




