    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Heeresinspekteur

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Digitalisierungsprojekt ist 'kriegsentscheidend'

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundeswehr bleibt bis 2027 bei Umrüstung der Division.
    • 10.000 Fahrzeuge sollen mit neuem System ausgestattet werden.
    • Digitalisierung bleibt hinter Erwartungen, Fortschritte nötig.

    MUNSTER (dpa-AFX) - Die Bundeswehr hält nach Berichten über Probleme mit der Digitalisierung ihrer Kommunikation für das Gefecht an der Umrüstung einer ersten Division bis Ende 2027 fest. Bis dahin sollten auch ungefähr 10.000 Fahrzeuge mit dem neuen System bestückt sein, sagte der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Christian Freuding, in Munster.

    "Das ist das Ziel. Das hat uns die Industrie auch zugesichert, dass wir bis Ende 2027 die 'Division 25' ausgerüstet bekommen - und daran werden wir die Industrie auch messen", sagte er. Dabei gehe es um 16.000 Fahrzeuge und militärische Plattformen in der Bundeswehr.

    Heer betont große Bedeutung des Projektes

    Die Bedeutung der Umrüstung bezeichnete Freuding angesichts russischer Fähigkeiten als "kriegsentscheidend". Russland wurde zuletzt und verstärkt durch Erfahrungen im Ukraine-Krieg von Fachleuten ein deutlicher Vorsprung in der elektronischen Kampfführung bescheinigt. Dabei geht es darum, Kommunikation eines Gegners zu stören, auszulesen oder daraus Zieldaten für Gegenangriffe zu erzeugen.

    Zuletzt hatte es wiederholt Berichte über erhebliche Probleme, drohende Verzögerungen und eine - in der Folge - Gefährdung der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr beim Projekte Digitalisierung Landbasierte Operationen (D-LBO) gegeben. Für das Vorhaben sind deutlich mehr als zehn Milliarden Euro eingeplant.

    Sprache klappt, digital hängt hinterher

    Freuding formulierte Erfordernisse des Heeres. "Fahren, Funken, Schießen, mit funktionierenden Sprach- und mit funktionierenden Datenanwendungen", sagte er. Und: "Also wir haben große Fortschritte erzielt im Moment, insbesondere im Bereich der Sprache. Bei digital sind wir noch nicht so weit, wie wir es sein wollen und müssen."

    Es ist nach Militärangaben klar, dass es auf Jahre hinaus einen Mischbetrieb des alten und des geplanten neuen Systems wird geben müssen, auch weil Altbestände von Fahrzeugen nicht mehr umgerüstet würden.

    Beim Projekt D-LBO geht es nicht nur um neue Funkgeräte, sondern um ein digitales Führungs- und Informationssystem für Landstreitkräfte. Mehr als 200 verschiedene Fahrzeugtypen werden auf abhörsichere, abstrahlgeschützte und kryptografiefähige Funkgeräte umgerüstet. Zu dem System gehört ein Gefechtsführungssystem mit Karten und Daten und eine Schnittstelle, über die unbemannte Systeme und Mobiltelefone eingebunden werden können./cn/DP/stw






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Heeresinspekteur Digitalisierungsprojekt ist 'kriegsentscheidend' Die Bundeswehr hält nach Berichten über Probleme mit der Digitalisierung ihrer Kommunikation für das Gefecht an der Umrüstung einer ersten Division bis Ende 2027 fest. Bis dahin sollten auch ungefähr 10.000 Fahrzeuge mit dem neuen System bestückt …