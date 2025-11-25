Jenoptik-Chef Stefan Traeger verlässt im Februar vorzeitig das Unternehmen
- Jenoptik sucht neuen CEO, Traeger tritt 2026 zurück.
- Einvernehmliche Entscheidung, Vertrag bis 2028 verlängert.
- Unternehmen kämpft mit schwierigen Marktbedingungen.
JENA (dpa-AFX) - Jenoptik muss sich einen neuen Chef suchen. Der amtierende Vorstandsvorsitzende Stefan Traeger wird zum 15. Februar 2026 sein Amt niederlegen und das Unternehmen verlassen, wie der Aufsichtsrat des Jenaer Technologiekonzerns am Dienstag überraschend mitteilte. Beide Seiten seien im gegenseitigen Einvernehmen zu diesem Entschluss gekommen. Der Manager war im Mai 2017 an die Spitze des ostdeutschen Unternehmens gerückt, sein Vertrag war ursprünglich noch bis Juni 2028 verlängert worden. Nun soll mit der Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin begonnen werden, hieß es in der Mitteilung des Aufsichtsrats weiter.
Jenoptik befindet sich aktuell in schwierigem Fahrwasser und leidet unter einem herausfordernden Marktumfeld vor allem im Geschäft mit Halbleiterausrüstung. Der SDax-Konzern hatte erst Mitte November seine Erwartungen an das Jahr 2025 ein weiteres Mal gedämpft./tav/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie
Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 19,42 auf Tradegate (25. November 2025, 14:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um +0,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,09 %.
Die Marktkapitalisierung von Jenoptik bezifferte sich zuletzt auf 1,10 Mrd..
Jenoptik zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Jenoptik Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +8,64 %/+65,55 % bedeutet.
