Jenoptik-Chef Stefan Traeger verlässt im Februar vorzeitig das Unternehmen

Kommt der KI-Crash jetzt doch?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 19,42 auf Tradegate (25. November 2025, 14:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um +0,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,09 %.

Die Marktkapitalisierung von Jenoptik bezifferte sich zuletzt auf 1,10 Mrd..

Jenoptik zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Jenoptik Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +8,64 %/+65,55 % bedeutet.