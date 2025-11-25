    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKohl's AktievorwärtsNachrichten zu Kohl's

    Papiere zweistellig

    533 Aufrufe 533 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kohl’s: Einzelhändler hebt Prognose – Aktie geht durch die Decke

    Kohl's hat innerhalb von vier Jahren bereits den vierten CEO ernannt und versucht damit, den anhaltenden Umsatzrückgang zu stoppen. Am Dienstag klettert die Aktie zweistellig.

    Für Sie zusammengefasst
    • Kohl's ernennt Michael Bender zum permanenten CEO.
    • Umsatzrückgang verlangsamt sich, positive Quartalszahlen.
    • Neue Kollektionen und Partnerschaften sollen Umsatz steigern.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Papiere zweistellig - Kohl’s: Einzelhändler hebt Prognose – Aktie geht durch die Decke
    Foto: Lev Radin - Pacific Press

    Das Unternehmen ernannte Michael Bender am Montag zum permanenten CEO, fast sieben Monate nachdem er die Position interimistisch übernommen hatte.

    Problem: Die jährlichen Umsätze bei Kohl's sind seit mehreren Jahren rückläufig, und das Unternehmen hat Schwierigkeiten Wege zu finden, die Gewinne zu steigern. Umso mehr waren die Quartalzahlen eine positive Überraschung für die Anleger.

    Kohl’s prognostizierte am Dienstag einen geringeren Umsatzrückgang und einen höheren Gewinn für das Gesamtjahr. Der US-Warenhausbetreiber setzt dabei auf neue Kollektionen und Werbeaktionen, um die Nachfrage in der Feiertagssaison anzukurbeln – was die Aktie im Handel zeitweise um 28 Prozent steigen ließ.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Die bereits zweite Anhebung der Jahresprognose in diesem Jahr deutet zudem auf erste Erfolge der laufenden Turnaround-Bemühungen unter Michael Bender hin.

    Bender konzentriert sich darauf, mehr Marken ins Sortiment aufzunehmen, die für Rabattcoupons qualifizieren, sowie stärker in Eigenmarken zu investieren. Damit will er preisbewusste Kunden aus den unteren und mittleren Einkommensschichten anziehen, die weiterhin unter der hohen Inflation und zollbedingt höheren Preisen leiden.

    Das Unternehmen baut außerdem Partnerschaften wie die mit Sephora aus – mit trendigen Marken wie Selena Gomez’ Rare Beauty, Pradas Miu Miu und L’Oréals Kérastase –, um jüngere Käufer in die Kaufhäuser des mittleren Preissegments zu locken.

    Kohl's

    +27,01 %
    +0,19 %
    -3,64 %
    +14,47 %
    -7,50 %
    -50,51 %
    -52,08 %
    -67,29 %
    +965,43 %
    ISIN:US5002551043WKN:884195

    Kohl’s erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,25 bis 1,45 US-Dollar, verglichen mit der bisherigen Prognose von 0,50 bis 0,80 US-Dollar.

    Das Unternehmen rechnet zudem mit einem jährlichen Umsatzrückgang von 3,5 bis 4 Prozent, statt der zuvor erwarteten 5 bis 6 Prozent.

    Kohl’s meldete Quartalsumsätze von 3,41 Milliarden US-Dollar, Analysten waren im Vorfeld des Geschäftsbericht von 3,32 Milliarden US-Dollar ausgegangen.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Kohl's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +25,83 % und einem Kurs von 17,22EUR auf Tradegate (25. November 2025, 14:50 Uhr) gehandelt.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 18,24$, was eine Steigerung von +15,99% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Papiere zweistellig Kohl’s: Einzelhändler hebt Prognose – Aktie geht durch die Decke Kohl's hat innerhalb von vier Jahren bereits den vierten CEO ernannt und versucht damit, den anhaltenden Umsatzrückgang zu stoppen. Am Dienstag klettert die Aktie zweistellig.