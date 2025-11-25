Kohl’s: Einzelhändler hebt Prognose – Aktie geht durch die Decke

Problem: Die jährlichen Umsätze bei Kohl's sind seit mehreren Jahren rückläufig, und das Unternehmen hat Schwierigkeiten Wege zu finden, die Gewinne zu steigern. Umso mehr waren die Quartalzahlen eine positive Überraschung für die Anleger.

Das Unternehmen ernannte Michael Bender am Montag zum permanenten CEO, fast sieben Monate nachdem er die Position interimistisch übernommen hatte.

Kohl’s prognostizierte am Dienstag einen geringeren Umsatzrückgang und einen höheren Gewinn für das Gesamtjahr. Der US-Warenhausbetreiber setzt dabei auf neue Kollektionen und Werbeaktionen, um die Nachfrage in der Feiertagssaison anzukurbeln – was die Aktie im Handel zeitweise um 28 Prozent steigen ließ.

Die bereits zweite Anhebung der Jahresprognose in diesem Jahr deutet zudem auf erste Erfolge der laufenden Turnaround-Bemühungen unter Michael Bender hin.

Bender konzentriert sich darauf, mehr Marken ins Sortiment aufzunehmen, die für Rabattcoupons qualifizieren, sowie stärker in Eigenmarken zu investieren. Damit will er preisbewusste Kunden aus den unteren und mittleren Einkommensschichten anziehen, die weiterhin unter der hohen Inflation und zollbedingt höheren Preisen leiden.

Das Unternehmen baut außerdem Partnerschaften wie die mit Sephora aus – mit trendigen Marken wie Selena Gomez’ Rare Beauty, Pradas Miu Miu und L’Oréals Kérastase –, um jüngere Käufer in die Kaufhäuser des mittleren Preissegments zu locken.

Kohl’s erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,25 bis 1,45 US-Dollar, verglichen mit der bisherigen Prognose von 0,50 bis 0,80 US-Dollar.

Das Unternehmen rechnet zudem mit einem jährlichen Umsatzrückgang von 3,5 bis 4 Prozent, statt der zuvor erwarteten 5 bis 6 Prozent.

Kohl’s meldete Quartalsumsätze von 3,41 Milliarden US-Dollar, Analysten waren im Vorfeld des Geschäftsbericht von 3,32 Milliarden US-Dollar ausgegangen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Kohl's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +25,83 % und einem Kurs von 17,22EUR auf Tradegate (25. November 2025, 14:50 Uhr) gehandelt.

