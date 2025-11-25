Wirtschaft
Projektentwickler Instone investiert wieder in Wohnungsneubau
Foto: Baukräne (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Nach Jahren der Krise investiert der börsennotierte Projektentwickler Instone wieder massiv in den Wohnungsneubau. Sein derzeit größtes Vorhaben befindet sich in Düsseldorf: die sich auf 15 Hektar erstreckenden Benrather Gärten, die das Unternehmen von der angeschlagenen Adler Group übernommen hat.
Im "Handelsblatt" (Mittwochausgabe) erläuterte Vorstandschef Kruno Crepulja, welche Pläne das Unternehmen für das Areal einer ehemaligen Stahlfabrik hat: "Wir reden über 800 bis 1.000 Wohnungen für die breite Mittelschicht und ein Gesamtprojektvolumen von 450 bis 500 Millionen Euro", sagte der Manager.
Das Projekt ist eines von mehreren Zukäufen, die Instone kürzlich angekündigt hatte, ohne bislang Details zu nennen. Crepulja erwähnte auch noch zwei weitere kleinere Projekte: das Luitpold-Viertel in Nürnberg mit 160 Eigentumswohnungen und das Löwitz-Quartier in Leipzig mit 162 Wohnungen.
"Wir sehen, dass sich der Markt wieder in die richtige Richtung bewegen wird", sagte Crepulja. Besonders groß sei das Interesse von Kapitalanlegern. Er beobachtet "eine sehr hohe Nachfrage, und zwar auf einem höheren Niveau als in den Hochzeiten des Immobilienbooms".
Dies liege vor allem an attraktiven steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten aus dem Wachstumschancengesetz von 2024: "Die aktuelle Rechtslage ist als Gesamtpaket sehr, sehr attraktiv für Kapitalanleger", sagte Crepulja. "Als Gutverdiener kann ich mit kaum einem anderen Investment in dieser Dimension Steuern sparen."
Instone profitiert nach eigenen Angaben auch davon, besonders günstig bauen zu können. "Wir reden, je nach Stadt und Lage, vielleicht von 3.500 bis 4.000 Euro den Quadratmeter inklusive Grundstückskosten", sagt der Manager. Bei den reinen Baukosten liege das Unternehmen mit weniger als 3000 Euro pro Quadratmeter auf dem höchsten QNG-40-Standard.
MrEstate schrieb 11.06.25, 18:45
Das war meine Idee und die beruht darauf, dass die Mietpreisbremse für Neubaumieten nicht gilt. Zudem profitiert der Neubau von attraktiven Abschreibungen und Förderungen, die der Bestand so nicht hat.mitdiskutieren »
Huracan schrieb 11.06.25, 18:25
Es wird jetzt eine Dividende in Höhe von 0,50 € je Aktie gezahlt. Der Aufsichtsrat wird wieder auf 5 Mitglieder verkleinert. Zwei der Aufsichtsratsmitglieder haben ihr Mandat niedergelegt. Das hat zu Nachfragen geführt, da der Aufsichtsrat turnusgemäß erst nächstes Jahr neu gewählt. Darüber hinaus handelte es sich um die beiden weiblichen Aufsichtsratsmitglieder. Offiziell hat man sich aber im besten Einvernehmen getrennt. Das heute neu geählte Aufsichtsratsmitglied kommt vom Großaktionär ActivumSG. Damit ist der Großaktionär mit 2 Aufsichtsratsmitgliedern vertreten, was ebenfalls zu Nachfragen führte. Der Neue ist gebürtiger US-Amerikaner mit langjähriger Erfahrung im Immobiliengeschäft. Dessen Expertise werde derzeit dringender gebraucht, als die der scheidenden Aufsichtsrätinnen, die für ESG und Risikomanagement verantwortlich waren. Diesbezüglich sei man inzwischen sehr gut aufgestellt.mitdiskutieren »
MrEstate schrieb 09.04.25, 18:37
Die neue Regierung will massiv den Neubau fördern. Dazu wird die Mietpreisbremse verlängert. Das ist bullish für Projektentwickler, Instone sollte besonders profitieren.mitdiskutieren »
