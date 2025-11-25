    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContinental AktievorwärtsNachrichten zu Continental

    Ein heißer Reifen

    Warum Jefferies jetzt Michelin favorisiert – und Continental auf Buy hochstuft

    Der Reifenmarkt sortiert sich neu – und Jefferies stellt sein Branchenranking auf den Kopf. Im Fokus: eine erwartete Gewinnwende 2026, strukturelle Verschiebungen im Vertrieb und ein möglicher Milliardendeal bei Conti.

    • Jefferies sieht großes Potenzial bei Michelin 2026.
    • Continental überzeugt mit soliden Umsatz- und Margenzielen.
    • Pirelli hat Wachstum, aber weniger kurzfristige Katalysatoren.
    Die Analysten der US-Investmentbank Jefferies nehmen in einem neuen Report den Reifenmarkt unter die Lupe. Bei Michelin sehen sie das größte Kurspotenzial. Besonders die Gewinnerwartungen für 2026 gelten als zu niedrig: Jefferies rechnet mit einem Betriebsgewinn, der rund 10 Prozent über dem Konsens liegt. Zudem notiert die Aktie mit einem Abschlag von 7 Prozent gegenüber Pirelli – für die Experten ein attraktives Bewertungsniveau.

    Einen Daumen hoch gibt es auch für die Aktie von Continental. Während Jefferies den DAX-Konzern im Mai noch auf Hold gesetzt hatte, folgt nun die Kehrtwende. Der Konzern habe seine Hausaufgaben gemacht, der Konsens für 2026 sei solide: Umsatz von 18 bis 19,5 Milliarden Euro und Margen zwischen 11,5 und 12,5 Prozent. Besonders spannend: die geplante Veräußerung der Sparte ContiTech. Sollte ein Käufer die Einheit auf Basis erholter Gewinne bewerten oder eine Kontrollprämie zahlen, könnte das den Aktienwert um 5 bis 15 Euro je Anteil steigern.

    Continental

    +1,82 %
    +3,23 %
    -1,08 %
    +11,10 %
    +35,62 %
    +46,18 %
    -21,31 %
    -56,48 %
    +1.322,11 %
    ISIN:DE0005439004WKN:543900


    Bei Pirelli erkennt Jefferies weiterhin einen intakten Wachstumspfad, sieht kurzfristig aber weniger Katalysatoren als bei Michelin und Continental. Für 2026 sei der Konsens gut eingepreist – Aufwärtspotenzial entstehe primär über eine mögliche Neubewertung.

    Ein Teil der sehr starken Continental- und schwachen Michelin-Performance im dritten Quartal sei auf regionale Vertriebseffekte zurückzuführen, die sich 2026 umkehren könnten – in Nordamerika ebenso wie im europäischen Wintergeschäft.

    Die Aktie von Conti reagiert am Dienstag mit einem Plus von rund 2,6 Prozent. Seit dem Spin-Off von Aumovio vor 2 Monaten hat die Aktie schon rund 18 Prozent an Boden gut gemacht. Jefferies Kursziel von 75 Euro liegt nochmal rund 17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


