Ein heißer Reifen
Warum Jefferies jetzt Michelin favorisiert – und Continental auf Buy hochstuft
Der Reifenmarkt sortiert sich neu – und Jefferies stellt sein Branchenranking auf den Kopf. Im Fokus: eine erwartete Gewinnwende 2026, strukturelle Verschiebungen im Vertrieb und ein möglicher Milliardendeal bei Conti.
- Jefferies sieht großes Potenzial bei Michelin 2026.
- Continental überzeugt mit soliden Umsatz- und Margenzielen.
- Pirelli hat Wachstum, aber weniger kurzfristige Katalysatoren.
Die Analysten der US-Investmentbank Jefferies nehmen in einem neuen Report den Reifenmarkt unter die Lupe. Bei Michelin sehen sie das größte Kurspotenzial. Besonders die Gewinnerwartungen für 2026 gelten als zu niedrig: Jefferies rechnet mit einem Betriebsgewinn, der rund 10 Prozent über dem Konsens liegt. Zudem notiert die Aktie mit einem Abschlag von 7 Prozent gegenüber Pirelli – für die Experten ein attraktives Bewertungsniveau.
Einen Daumen hoch gibt es auch für die Aktie von Continental. Während Jefferies den DAX-Konzern im Mai noch auf Hold gesetzt hatte, folgt nun die Kehrtwende. Der Konzern habe seine Hausaufgaben gemacht, der Konsens für 2026 sei solide: Umsatz von 18 bis 19,5 Milliarden Euro und Margen zwischen 11,5 und 12,5 Prozent. Besonders spannend: die geplante Veräußerung der Sparte ContiTech. Sollte ein Käufer die Einheit auf Basis erholter Gewinne bewerten oder eine Kontrollprämie zahlen, könnte das den Aktienwert um 5 bis 15 Euro je Anteil steigern.
Bei Pirelli erkennt Jefferies weiterhin einen intakten Wachstumspfad, sieht kurzfristig aber weniger Katalysatoren als bei Michelin und Continental. Für 2026 sei der Konsens gut eingepreist – Aufwärtspotenzial entstehe primär über eine mögliche Neubewertung.
Ein Teil der sehr starken Continental- und schwachen Michelin-Performance im dritten Quartal sei auf regionale Vertriebseffekte zurückzuführen, die sich 2026 umkehren könnten – in Nordamerika ebenso wie im europäischen Wintergeschäft.
Die Aktie von Conti reagiert am Dienstag mit einem Plus von rund 2,6 Prozent. Seit dem Spin-Off von Aumovio vor 2 Monaten hat die Aktie schon rund 18 Prozent an Boden gut gemacht. Jefferies Kursziel von 75 Euro liegt nochmal rund 17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion