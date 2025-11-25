Warum Jefferies jetzt Michelin favorisiert – und Continental auf Buy hochstuft

Die Analysten der US-Investmentbank Jefferies nehmen in einem neuen Report den Reifenmarkt unter die Lupe. Bei Michelin sehen sie das größte Kurspotenzial. Besonders die Gewinnerwartungen für 2026 gelten als zu niedrig: Jefferies rechnet mit einem Betriebsgewinn, der rund 10 Prozent über dem Konsens liegt. Zudem notiert die Aktie mit einem Abschlag von 7 Prozent gegenüber Pirelli – für die Experten ein attraktives Bewertungsniveau.

Einen Daumen hoch gibt es auch für die Aktie von Continental. Während Jefferies den DAX-Konzern im Mai noch auf Hold gesetzt hatte, folgt nun die Kehrtwende. Der Konzern habe seine Hausaufgaben gemacht, der Konsens für 2026 sei solide: Umsatz von 18 bis 19,5 Milliarden Euro und Margen zwischen 11,5 und 12,5 Prozent. Besonders spannend: die geplante Veräußerung der Sparte ContiTech. Sollte ein Käufer die Einheit auf Basis erholter Gewinne bewerten oder eine Kontrollprämie zahlen, könnte das den Aktienwert um 5 bis 15 Euro je Anteil steigern.