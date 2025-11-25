    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Einzelhandelsumsätze steigen weniger als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsätze im US-Einzelhandel steigen nur um 0,2%.
    • Erwartetes Plus von 0,4% wurde nicht erreicht.
    • Veröffentlichung verzögert durch längsten Shutdown.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Umsätze im US-Einzelhandel sind im September weniger gestiegen als erwartet. Sie legten im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Plus von 0,4 Prozent gerechnet - nach einem Anstieg um 0,6 Prozent im August. Ohne die volatilen Umsätze mit Fahrzeugverkäufen legten die Einzelhandelserlöse im September wie erwartet um 0,3 Prozent zu.

    Die Daten wurden mit großer Verzögerung veröffentlicht. Grund war die teilweise Schließung von Regierungsbehörden. Es war der längste sogenannte Shutdown der US-Geschichte./jsl/mis





    dpa-AFX
