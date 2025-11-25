    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Steueroptimiert investieren

    Wie Berghaus & Cie. mit exklusiven Weinen neue Renditepotenziale für Vermögende erschließt (FOTO)

    Köln (ots) - In einem von Unsicherheiten geprägten Marktumfeld suchen Investoren
    nach Alternativen zu klassischen Anlageformen. Weininvestments bieten besondere
    steuerliche Vorteile - vorausgesetzt, man kennt die richtigen Hebel. Wie
    funktioniert dieses Anlagekonzept, was ist aus steuerlicher Sicht zu beachten
    und warum geraten exklusive Weine zunehmend in den Fokus der Finanzelite?

    Die Finanzwelt befindet sich im Wandel: Trotz volatiler Märkte, Inflation und
    globaler Unsicherheiten wächst die Zahl der Wohlhabenden - und mit ihr das
    Bedürfnis nach Vermögensschutz und Diversifikation. Exklusive Güter rücken
    verstärkt in den Fokus, allen voran seltene Premiumweine aus Regionen wie
    Bordeaux, Burgund oder der Toskana. Diese gelten längst als gefragte Sachwerte
    mit limitierten Produktionsmengen, natürlichen Reifezyklen und wachsender
    internationaler Nachfrage. Die Kombination aus Seltenheit, Premiumisierung und
    globalem Interesse führt zu nachhaltigen Preissteigerungen - und macht Wein zu
    einem attraktiven mobilen Sachwert. Doch der Einstieg birgt Risiken. "Wer das
    steuerliche Potenzial und die wichtigsten rechtlichen Besonderheiten von
    Weininvestments nicht kennt, riskiert empfindliche Rendite-Einbußen und läuft
    Gefahr, Chancen zu verschenken", warnt Peter Irnich, Geschäftsführer der
    Berghaus & Cie. GmbH.

    "Der Schlüssel liegt darin, nicht nur auf Qualität und Knappheit der Anlage zu
    setzen, sondern auch steuerliche Vorteile gezielt zu nutzen", betont Peter
    Irnich von Berghaus & Cie. Weininvestments bieten deutschen Privatanlegern
    steuerliche Chancen, die klassische Kapitalanlagen nicht ermöglichen: Gewinne
    sind meist nach zwölf Monaten Haltedauer steuerfrei, und ein Erwerb im
    Zollfreilager kann die Liquidität schonen. Gerade in Zeiten steigender
    Steuerlast und sinkender Renditen klassischer Anlagen eröffnen sich so neue
    Perspektiven. Fine Wine entwickelt sich damit zur ernstzunehmenden Alternative
    für vermögende Privatanleger, Family Offices und institutionelle Entscheider -
    insbesondere im Rahmen eines professionell gesteuerten Investmentprogramms wie
    bei Berghaus & Cie. Während viele noch auf Einzelkäufe im grauen Markt setzen,
    bietet das Unternehmen einen transparenten, steuereffizienten und international
    vernetzten Zugang zu dieser besonderen Anlageklasse.

    Exklusive Weine: Seltene Sachwerte im Fokus der Finanzelite

    Die Nachfrage nach erlesenen Weinen ist in den letzten Jahren stark gestiegen -
    nicht zuletzt durch das weltweite Wachstum von High Net Worth Individuals (HNWI)
    und Ultra-HNWIs. Diese Entwicklung führt zu einer Umschichtung großer Vermögen
    und einem klaren Trend zu exklusiven, limitierten Gütern. "Wein ist ein
