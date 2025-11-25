Wie Berghaus & Cie. mit exklusiven Weinen neue Renditepotenziale für Vermögende erschließt (FOTO)

Köln (ots) - In einem von Unsicherheiten geprägten Marktumfeld suchen Investoren

nach Alternativen zu klassischen Anlageformen. Weininvestments bieten besondere

steuerliche Vorteile - vorausgesetzt, man kennt die richtigen Hebel. Wie

funktioniert dieses Anlagekonzept, was ist aus steuerlicher Sicht zu beachten

und warum geraten exklusive Weine zunehmend in den Fokus der Finanzelite?



Die Finanzwelt befindet sich im Wandel: Trotz volatiler Märkte, Inflation und

globaler Unsicherheiten wächst die Zahl der Wohlhabenden - und mit ihr das

Bedürfnis nach Vermögensschutz und Diversifikation. Exklusive Güter rücken

verstärkt in den Fokus, allen voran seltene Premiumweine aus Regionen wie

Bordeaux, Burgund oder der Toskana. Diese gelten längst als gefragte Sachwerte

mit limitierten Produktionsmengen, natürlichen Reifezyklen und wachsender

internationaler Nachfrage. Die Kombination aus Seltenheit, Premiumisierung und

globalem Interesse führt zu nachhaltigen Preissteigerungen - und macht Wein zu

einem attraktiven mobilen Sachwert. Doch der Einstieg birgt Risiken. "Wer das

steuerliche Potenzial und die wichtigsten rechtlichen Besonderheiten von

Weininvestments nicht kennt, riskiert empfindliche Rendite-Einbußen und läuft

Gefahr, Chancen zu verschenken", warnt Peter Irnich, Geschäftsführer der

Berghaus & Cie. GmbH.







setzen, sondern auch steuerliche Vorteile gezielt zu nutzen", betont Peter

Irnich von Berghaus & Cie. Weininvestments bieten deutschen Privatanlegern

steuerliche Chancen, die klassische Kapitalanlagen nicht ermöglichen: Gewinne

sind meist nach zwölf Monaten Haltedauer steuerfrei, und ein Erwerb im



Steuerlast und sinkender Renditen klassischer Anlagen eröffnen sich so neue

Perspektiven. Fine Wine entwickelt sich damit zur ernstzunehmenden Alternative

für vermögende Privatanleger, Family Offices und institutionelle Entscheider -

insbesondere im Rahmen eines professionell gesteuerten Investmentprogramms wie

bei Berghaus & Cie. Während viele noch auf Einzelkäufe im grauen Markt setzen,

bietet das Unternehmen einen transparenten, steuereffizienten und international

vernetzten Zugang zu dieser besonderen Anlageklasse.



Exklusive Weine: Seltene Sachwerte im Fokus der Finanzelite



Die Nachfrage nach erlesenen Weinen ist in den letzten Jahren stark gestiegen -

nicht zuletzt durch das weltweite Wachstum von High Net Worth Individuals (HNWI)

und Ultra-HNWIs. Diese Entwicklung führt zu einer Umschichtung großer Vermögen

und einem klaren Trend zu exklusiven, limitierten Gütern. "Wein ist ein





