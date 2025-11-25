Wenig bewegt - Alphabet auf Kurs zu 4-Billionen-Marke

Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den vortags besonders starken, technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 0,2 Prozent tiefer auf 24.819 Punkte. Den Leitindex Dow Jones Industrial sieht IG praktisch unverändert bei 46.448 Punkten.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die zuletzt klar erholten US-Börsen dürften am Dienstag zunächst auf Richtungssuche gehen. Heimische Konjunkturdaten gaben den Kursen zunächst keine klaren Impulse. Mehr Spannung verspricht der Blick auf die Google-Mutter Alphabet. Dank einer anhaltenden Rekordjagd könnte ihre Marktkapitalisierung erstmals über vier Billionen US-Dollar klettern.

Die Aktien von Alphabet legten vorbörslich um 3,9 Prozent zu. Damit zeichnet sich eine Marktkapitalisierung knapp unter vier Billionen Dollar ab. Diesen Wert haben bisher nur Nvidia und Apple geknackt, wobei Nvidia vor dem Rückschlag seit Anfang November zeitweise sogar mehr als fünf Billionen Dollar wert war.

Die auf die Tech-Branche spezialisierte Nachrichtenseite "The Information" berichtete, die Facebook- und Instagram-Mutter Meta könnte viele Milliarden Dollar für die KI-Chips von Alphabet ausgeben. Die Aktien des Halbleiterkonzerns Broadcom , der hier schon seit längerem mit Alphabet zusammenarbeitet, könnten angesichts vorbörslicher Kursgewinne von 3,9 Prozent ihre Rekordjagd ebenfalls fortsetzen. Derweil droht Nvidia als Platzhirsch bei KI-Chips ein Kursrückgang um 4,7 Prozent. Der jüngste Erholungsversuch würde so wieder verpuffen.

Die in New York gelisteten Anteile des Amazon -Konkurrenten Alibaba verteuerten sich um 2,7 Prozent. Der chinesische Onlinehandels- und IT-Riese übertraf dank eines starken Cloud-Geschäfts die Wachstumserwartungen am Markt.

Bei Zoom können sich die Anleger auf ein Kursplus von 6,1 Prozent freuen. Der Softwarekonzern, der während der Corona-Pandemie mit seiner Videotelefonie bekannt geworden war, übertraf mit seiner Geschäftsentwicklung im dritten Quartal die Erwartungen.

Die Kursausschläge im Tech-Sektor dürfte allerdings der Einzelhändler Kohl's in den Schatten stellen: Dank erneut angehobener Jahresziele schossen die Aktien bereits vor Handelsbeginn um gut ein Viertel nach oben. Zudem fiel die Umsatzentwicklung im vergangenen Quartal besser als erwartet aus./gl/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 195,3 auf Tradegate (25. November 2025, 14:54 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um +16,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,17 %. Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,62 Bil.. Alphabet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3200 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 285,38USD. Von den letzten 8 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 237,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 320,00USD was eine Bandbreite von -15,76 %/+13,74 % bedeutet.



