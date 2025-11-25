Neues Verkaufssignal warnt vor Bitcoin-Blutbad – droht jetzt ein 60%-Einbruch?

Trotz dieser Warnung gibt es auch Hinweise darauf, dass der schlimmste Verkaufsdruck erst einmal abgeebbt sein könnte. Bitcoin pendelt wieder rund um 88.000 US-Dollar, nachdem der Kurs am Freitag auf ein Siebenmonatstief gefallen war und damit auch den breiteren Kryptomarkt mit nach unten gezogen hat. Über eine Billion US-Dollar an Marktwert wurden in den vergangenen Wochen ausgelöscht. Dennoch steuert Bitcoin weiterhin auf seinen schwächsten Monat seit 2022 zu, und Krypto-ETFs verzeichnen die höchsten Abflüsse seit Jahren.

Bitcoin hat in den vergangenen Tagen einen deutlichen Rückschlag erlebt – und dieser Kursrutsch löst nun ein Warnsignal aus, das in der Vergangenheit oft größere Abstürze angekündigt hat. Michael Purves, CEO von Tallbacken Capital Advisors, sieht ein sogenanntes MACD-Verkaufssignal heraufziehen. Kurz gesagt zeigt dieser Indikator an, ob ein Trend ins Rutschen kommt. Immer wenn dieses Signal in der Vergangenheit auf Monatsbasis aufgetreten ist, folgte in vier von fünf Fällen ein weiterer Rückgang von rund 60 Prozent. "Langfristige Dip-Käufe erscheinen derzeit weniger wahrscheinlich, und die bearishe Dynamik verstärkt sich", so Purves in einer Notiz.

Einige kurzfristige Kennzahlen stabilisieren sich jedoch: Die Absicherungskosten am Optionsmarkt sinken, was darauf hindeutet, dass Händler weniger Angst vor einem weiteren Absturz haben. Auch ein wichtiger Stimmungsindikator, der Relative-Stärke-Index, liegt knapp über dem Bereich, der als "überverkauft" gilt. Das bedeutet, dass der Markt zwar angeschlagen ist, aber nicht mehr in Panik.

Dennoch bleibt die Lage angespannt. Viele Anleger, die zu höheren Kursen eingestiegen sind, realisieren derzeit hohe Verluste – laut Daten von Glassnode oft mehrere Hundert Millionen US-Dollar pro Tag. Auch große Krypto-Fonds verlieren Kapital: Allein in den USA sind in diesem Monat 3,5 Milliarden US-Dollar aus Bitcoin-ETFs abgeflossen. Die Stimmung am Terminmarkt hat sich ebenfalls gedreht, immer mehr Händler setzen inzwischen auf fallende Kurse.

Entscheidend für die weitere Richtung könnte die US-Notenbank sein. Eine mögliche Zinssenkung im Dezember würde riskante Anlagen wie Bitcoin stützen. Ohne einen solchen Impuls könnte die Erholung ins Stocken geraten. Analyst Adam McCarthy kommt zu dem Schluss, dass ein erneuter Anstieg Richtung 100.000 US-Dollar vor Weihnachten "wahrscheinlich von Zinssenkungen" abhängt.

Auch Purves selbst bleibt vorsichtig. Er empfiehlt derzeit keine Position in Bitcoin und rechnet eher mit einer Phase der Seitwärtsbewegung. Kurzfristige Stabilisierung sei möglich, doch das große technische Warnsignal bleibe bestehen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 87.186USD auf CryptoCompare Index (25. November 2025, 15:06 Uhr) gehandelt.





