Heidelberg Materials Aktie mit Kurssprung +4,84 % - 25.11.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Heidelberg Materials Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,84 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Heidelberg Materials Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,38 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 217,80€, mit einem Plus von +4,84 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Heidelberg Materials ist ein global führender Baustoffhersteller, spezialisiert auf Zement, Beton und Zuschlagstoffe. Mit starker Marktpräsenz in Europa, Nordamerika und Asien konkurriert es mit LafargeHolcim und Cemex. Es zeichnet sich durch innovative, nachhaltige Baustofflösungen und ein umfassendes globales Netzwerk aus.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Heidelberg Materials einen Gewinn von +2,26 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Heidelberg Materials Aktie damit um -1,12 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,65 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Heidelberg Materials auf +74,43 %.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,85 % geändert.

Heidelberg Materials Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,12 % 1 Monat +4,65 % 3 Monate +2,26 % 1 Jahr +74,54 %

Informationen zur Heidelberg Materials Aktie

Es gibt 178 Mio. Heidelberg Materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,90 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Nach der moderaten Erholung zum Wochenauftakt hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag etwas in die Defensive begeben. Der Dax büßte zuletzt 0,2 Prozent auf 23.183 Punkte ein. Ein Versuch, die 200-Tage-Linie zu überwinden, bleibt dem Dax damit …

Aktien aus dem deutschen Bau- und Baustoffgewerbe haben auch am Dienstag von der zunehmenden Hoffnung auf einen Friedensplan für die Ukraine profitiert. Hinzu kam nun ein Lichtblick für die deutsche Bauwirtschaft, denn im September verbuchte das …

Heidelberg Materials Aktie jetzt kaufen?

Ob die Heidelberg Materials Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberg Materials Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.