    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsReckitt Benckiser Group AktievorwärtsNachrichten zu Reckitt Benckiser Group
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERNSTEIN RESEARCH stuft RECKITT auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Reckitt auf "Outperform" mit einem Kursziel von 6500 Pence belassen. Callum Elliott bezieht sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf aktuelle Marktdaten aus den USA für die zwei Wochen bis zum 15. November. Kosmetikunternehmen wie L'Oreal und Beiersdorf hätten starken Wertwachstum gezeigt bei den Verkäufen. Absatzseitig hätten Nestle, Reckitt und L'Oreal eine robuste Entwicklung gezeigt. In die Periode sei aber auch der frühe Black-Friday-Verkauf von Walmart gefallen./mis/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 11:30 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 12:30 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Reckitt Benckiser Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 66,76EUR auf Tradegate (25. November 2025, 14:41 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Callum Elliott
    Analysiertes Unternehmen: RECKITT
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 65
    Kursziel alt: 65
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERNSTEIN RESEARCH stuft RECKITT auf 'Outperform' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Reckitt auf "Outperform" mit einem Kursziel von 6500 Pence belassen. Callum Elliott bezieht sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf aktuelle Marktdaten aus den USA für …