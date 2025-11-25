    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    EU verschärft Regeln für Kinderspielzeug

    STRASSBURG (dpa-AFX) - Das EU-Parlament hat strengere Vorgaben für den Verkauf von Kinderspielzeug angenommen. Die Abgeordneten bestätigten neue Regeln, die unter anderem bestimmte Chemikalien verbieten und Online-Marktplätzen mehr Pflichten auferlegen. Damit sollen Kinder in der EU besser vor unsicherem Spielzeug geschützt werden.

    Ein Kernpunkt der neuen Vorgaben ist ein digitaler Produktpass, den künftig jedes in der EU angebotene Spielzeug haben soll. Dieser Pass enthält Sicherheitsinformationen, die beispielsweise über einen QR-Code abgerufen werden können. Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch Zollbehörden können so einfacher prüfen, ob Spielzeug den Anforderungen entspricht.

    Darüber hinaus müssen Online-Marktplätze sicherstellen, dass auf ihren Plattformen keine als gefährlich eingestuften Spielzeuge verkauft werden. Menschen besorgten die Produkte laut einer Mitteilung des Europaparlaments zunehmend im Internet - auch bei Nicht-EU-Anbietern. Darauf sollen die neuen Vorgaben reagieren.

    Liste verbotener Stoffe wird erweitert

    Außerdem wird die Liste verbotener Stoffe erweitert. Untersagt werden mit den neuen Vorgaben Substanzen, die das Hormonsystem beeinflussen sowie der bewusste Einsatz von sogenannten PFAS - langlebigen Chemikalien, die sich in Umwelt und Körper anreichern können. Andere Stoffe dürfen nur noch verwendet werden, wenn Spielzeuge ausdrücklich für den Einsatz draußen gedacht sind.

    Spielzeug war im vergangenen Jahr laut Mitteilung des Parlaments nach Kosmetika das am zweithäufigsten gemeldete Produkt im Warnsystem der EU für gefährliche Verbraucherprodukte. Bei fast der Hälfte der Meldungen seien chemische Inhaltsstoffe als Hauptrisikoursache angegeben worden.

    Das neue EU-Gesetz tritt 20 Tage nach der Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft. Danach gilt ein Übergangszeitraum von viereinhalb Jahren, damit die Industrie die neuen Anforderungen umsetzen kann. Frühestens im Jahr 2030 dürften die Vorschriften also greifen./vni/DP/stw






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

