    Wochenlang nur Schmerz

    Horrorjahr? Heute nicht – Novo-Aktie haussiert nach Studiendaten

    Bis zu 14,5 Prozent Gewichtsverlust, bessere Zuckerwerte und Aussicht auf Phase 3: Der Wirkstoff Amycretin bringt den dringend nötigen Turn. Die Aktie steigt deutlich.

    Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

    Novo Nordisk hat mit seinem Wirkstoff Amycretin einen wichtigen Studienerfolg erzielt und damit neuen Schwung in eine angeschlagene Aktie gebracht. Amycretin ist ein Kombinationswirkstoff der nächsten Generation, der zwei körpereigene Hormonsignale nachahmt: GLP-1, das den Appetit dämpft, und Amylin, das den Blutzucker steuert. Das Mittel soll langfristig die Nachfolge des Blockbusters Semaglutid antreten, aus dem Wegovy und Ozempic hervorgegangen sind.

    In der nun veröffentlichten Phase-2-Studie mit Erwachsenen, die Typ-2-Diabetes haben, zeigte Amycretin gleich zwei zentrale Effekte: Die Patienten nahmen deutlich ab und verbesserten gleichzeitig ihren Langzeitblutzucker (HbA1c). Mit der wöchentlichen Injektion verloren sie in 36 Wochen bis zu 14,5 Prozent ihres Gewichts; die Tablettenform kam auf bis zu 10,1 Prozent. Die Placebogruppen lagen mit rund 2,5 Prozent klar darunter. Novo Nordisk erklärte dazu, dass "bei höheren Dosierungen bis Woche 36 noch kein Plateau erreicht wurde", also weitere Wirkung möglich ist.

    Auch die Blutzuckerwerte verbesserten sich spürbar. Amycretin senkte den HbA1c-Wert – der zeigt, wie gut der Zucker über Wochen kontrolliert wird – um bis zu 1,8 Prozent bei der Spritze und 1,5 Prozent bei der Tablette. Rund 89 Prozent beziehungsweise 78 Prozent der Patienten erreichten damit den medizinisch wichtigen Zielwert unter sieben Prozent. Bei der Placebo-Gruppe lag die Senkung lediglich zwischen 0,2 und 0,4 Prozent.

    Das Sicherheitsprofil entsprach den bekannten Nebenwirkungen ähnlicher Arzneien: hauptsächlich milde bis moderate Magen-Darm-Beschwerden, die für diese Wirkstoffklasse typisch sind.

    Für Novo Nordisk ist Amycretin ein strategisches Schlüsselprojekt. Die Patente auf Semaglutid laufen Anfang der 2030er aus, und die Nachfrage nach wirksamen Abnehm- und Diabetesmedikamenten wächst rasant. Frühere Studien hatten bereits gezeigt, dass Amycretin bei stark Übergewichtigen sogar über 20 Prozent Gewichtsverlust erreichen kann.

    An der Börse kamen die Daten als dringend benötigte Entlastung. Die Aktie hatte 2025 stark gelitten – durch Preisdruck, Konkurrenz und eine enttäuschende Studie in einem anderen Forschungsbereich. Nach Veröffentlichung der neuen Ergebnisse drehte das Papier am Dienstag um über 3,8 Prozent ins Plus. Der Start der Phase-3-Studien im kommenden Jahr gilt nun als entscheidender Schritt auf dem Weg zu einem möglichen neuen Milliardenprodukt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst von Gina Moesing
