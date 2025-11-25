Burry legt nach zum härtesten Schlag gegen Nvidia: "Es ist eindeutig Cisco&

Die Auseinandersetzung fällt in eine Phase zunehmender Nervosität am Markt. Investoren warnen vor "zirkulären" KI-Deals, bei denen sich Technologieunternehmen gegenseitig Milliarden zuschieben und damit künstlich Nachfrage erzeugen könnten. Ein Beispiel ist eine Vereinbarung zwischen Nvidia und OpenAI, in deren Rahmen Nvidia bis zu 100 Milliarden US-Dollar investieren will, während OpenAI im Gegenzug Rechenzentren mit Millionen Nvidia-Chips plant. Solche Strukturen erinnern laut Kritikern an die Überhitzung der Dotcom-Ära.

Michael Burry verschärft seine Kritik an Nvidia und hält auch nach deutlicher Gegenwehr des Unternehmens an seinen Warnungen fest. Der durch "The Big Short" bekannt gewordene Investor hatte Nvidia zuletzt wegen aus seiner Sicht riskanter KI-Investitionen, zirkulärer Finanzierungsstrukturen und fragwürdiger bilanzieller Effekte kritisiert. Nvidia reagierte darauf laut Barron’s mit einem Memo an Analysten, in dem das Unternehmen die Vorwürfe zurückwies. Burry erklärte anschließend auf X, er stehe zu seiner Analyse und kündigte weitere Ausführungen auf Substack an.

Burry sieht in den aktuellen Entwicklungen deutliche Parallelen zur Dotcom-Blase und bezeichnete den KI-Boom in einem Substack-Beitrag als "glorreiche Torheit". Besonders hebt er die "Völlerei auf der Angebotsseite" hervor – also Unternehmen, die immer mehr Kapazitäten schaffen, obwohl unklar ist, wie groß der nachhaltige Bedarf tatsächlich ist. Er verweist auf die Tech-Giganten der späten 1990er und schlussfolgert: "Manchmal ist das neue Unternehmen dasselbe Unternehmen mit einer neuen Ausrichtung." Im Mittelpunkt seiner Analyse steht Nvidia: "Es ist eindeutig Cisco." Damit zieht er eine Verbindung zu dem Netzwerkpionier, dessen Aktie im Dotcom-Höchststand um 3.800 Prozent gestiegen war und später mehr als 80 Prozent einbrach.

Auch andere Stimmen äußern sich kritisch. Morgan-Stanley-Strategin Lisa Shalett warnte bereits vor einem möglichen "Cisco-Moment" im aktuellen KI-Zyklus. Sie verweist auf eine "kreisförmige Finanzierungsschleife", in der KI-Firmen wie Nvidia, OpenAI und Anthropic gegenseitig Milliarden bewegen. Nvidia weist diese Darstellung entschieden zurück. "Nvidia ähnelt nicht den historischen Bilanzbetrugsfällen", heißt es in dem Memo laut Barron’s. Das Unternehmen betont Transparenz und verweist auf die robuste Nachfrage nach seinen Chips. Finanzchefin Colette Kress erklärte, Kritik an der Lebensdauer der GPUs sei unbegründet, da das CUDA-Ökosystem für langfristige Nutzung ausgelegt sei.

CEO Jensen Huang betonte zuletzt, dass die Branche keine Blase erlebe: "Aus unserer Sicht sehen wir etwas ganz anderes." Nvidia meldete für das Januarquartal einen erwarteten Umsatz von 65 Milliarden US-Dollar, rund 3 Milliarden über den Prognosen, und deutete an, dass der für die kommenden Quartale erwartete Umsatzanstieg von einer halben Billion US-Dollar sogar größer ausfallen könnte. Huang sagte: "Wir haben das Computing zum ersten Mal seit 60, 70 Jahren neu erfunden", und sieht einen mehrjährigen globalen Ausbau von Infrastruktur, der Nvidia weiter antreiben soll.

Gleichzeitig bleibt die Nvidia-Aktie knapp 20 Prozent unter ihrem Höchststand – ein Zeichen dafür, dass der Markt zwischen Boom und Blasengefahr schwankt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,80 % und einem Kurs von 147,9EUR auf Tradegate (25. November 2025, 16:36 Uhr) gehandelt.





