USA und Ukraine einig über Friedensplan

GENF (dpa-AFX) - Washington und Kiew sind sich nach ukrainischen Angaben über die wichtigsten Fragen des US-Friedensplans einig geworden. "Unsere Delegationen haben eine Übereinkunft über die wichtigsten Bestimmungen des in Genf ausgehandelten Abkommens erzielt", schrieb der Sekretär des nationalen Sicherheitsrats der Ukraine, Rustem Umjerow, bei Facebook. Mehrere US-Medien berichteten zudem unter Berufung auf einen US-Regierungsbeamten über eine Einigung zwischen den USA und der Ukraine auf Bedingungen für ein mögliches Friedensabkommen.

"Die Ukrainer haben dem Friedensabkommen zugestimmt", zitierten die Sender ABC News und CBS News einen namentlich nicht genannten US-Regierungsbeamten. "Es gibt noch einige kleine Details zu klären, aber sie haben einem Friedensabkommen zugestimmt", sagte er den Medien demnach.