BIP in Gefahr
Bevölkerungsfalle bedroht Wirtschaft – Experten fordern sofortiges Handeln
Die EBRD warnt: Alternde Gesellschaften bremsen das Wachstum, Geburtenanreize wirken kaum, Migration stößt auf Widerstand – längeres Arbeiten wird unvermeidlich.
- EBRD warnt: Alternde Gesellschaften bremsen Wachstum.
- Geburtenanreize wirken kaum, Migration politisch unakzeptabel.
- Längeres Arbeiten und Rentenreform dringend erforderlich.
Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) erklärte am Dienstag in ihrem Jahresbericht, dass die Länder jetzt handeln müssen, um zu verhindern, dass das sich verlangsamende
Bevölkerungswachstum ihre langfristigen wirtschaftlichen Aussichten zunichtemacht.
Der Bericht besagt, dass die Alterung der Bevölkerung in einigen Ländern bereits begonnen hat, das Wirtschaftswachstum zu behindern. Zudem werde der Rückgang des Anteils der Erwerbsbevölkerung in den aufstrebenden europäischen Ländern das jährliche Wachstum des BIP pro Kopf zwischen 2024 und 2050 voraussichtlich um durchschnittlich fast 0,4 Prozentpunkte pro Jahr verringern.
EBRD-Chefökonomin Beata Javorcik sagte gegenüber Reuters: "Schon heute bremst die Demografie das Wachstum des Lebensstandards, und sie wird auch künftig ein Gegenwind für das BIP-Wachstum sein." Sie ergänzte, dass die postkommunistischen Staaten "eher alt als reich" seien, wobei das Medianalter bei 37 Jahren liege, während das durchschnittliche BIP pro Person lediglich 10.000 US-Dollar betrage. Das sei nur ein Viertel des Wertes, der in den 90er-Jahren in den Industrieländern verzeichnet wurde, als das Medianalter diesen Wert erreichte.
Der Bericht wies auf eine Reihe von Faktoren hin, die den Rückgang der Geburtenrate verursachen – von Veränderungen der sozialen Normen bis hin zu einer Verringerung der Erwerbseinkünfte von
Frauen aufgrund der Geburt eines Kindes. Javorcik sagte, dass fast alle EBRD-Staaten einige Anreize zur Steigerung der Geburtenrate geschaffen hätten, diese Maßnahmen aber in keinem Land zu einer
sinnvollen und nachhaltigen Veränderung geführt hätten. Migration in dem Umfang, der nötig wäre, um den Gebürtenrückgang auszugleichen, sei in den meisten Ländern politisch nicht akzeptabel, heißt
es in dem Bericht.
Zudem stünden die meisten Bürger einer verstärkten Nutzung von KI zur Steigerung der Produktivität "ambivalent" gegenüber. Der größte Hebel sei nach Ansicht von Javorcik, dass die meisten Menschen länger arbeiten. Dies würde Umschulungen und möglicherweise auch Änderungen an den Rentensystemen erfordern. Javorcik ergänzte: "Wir müssen ein offenes Gespräch mit den Wählern führen, um ihnen die aktuelle Lage zu verdeutlichen, denn die Menschen neigen dazu, die Bedeutung demografischer Trends zu unterschätzen. Wir müssen insbesondere jüngere Wähler informieren, denn sie sind es, die die Last der umlagefinanzierten Rentensysteme tragen werden."
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion