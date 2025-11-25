Bevölkerungsfalle bedroht Wirtschaft – Experten fordern sofortiges Handeln

Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) erklärte am Dienstag in ihrem Jahresbericht, dass die Länder jetzt handeln müssen, um zu verhindern, dass das sich verlangsamende Bevölkerungswachstum ihre langfristigen wirtschaftlichen Aussichten zunichtemacht.



Der Bericht besagt, dass die Alterung der Bevölkerung in einigen Ländern bereits begonnen hat, das Wirtschaftswachstum zu behindern. Zudem werde der Rückgang des Anteils der Erwerbsbevölkerung in den aufstrebenden europäischen Ländern das jährliche Wachstum des BIP pro Kopf zwischen 2024 und 2050 voraussichtlich um durchschnittlich fast 0,4 Prozentpunkte pro Jahr verringern.

EBRD-Chefökonomin Beata Javorcik sagte gegenüber Reuters: "Schon heute bremst die Demografie das Wachstum des Lebensstandards, und sie wird auch künftig ein Gegenwind für das BIP-Wachstum sein." Sie ergänzte, dass die postkommunistischen Staaten "eher alt als reich" seien, wobei das Medianalter bei 37 Jahren liege, während das durchschnittliche BIP pro Person lediglich 10.000 US-Dollar betrage. Das sei nur ein Viertel des Wertes, der in den 90er-Jahren in den Industrieländern verzeichnet wurde, als das Medianalter diesen Wert erreichte.