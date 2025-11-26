    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    KI-Revolution erst am Anfang!

    KI-BLASE? Auf dem Ohr ist Dan Ives taub! Er rät gnadenlos zum "Kauf"

    Während an der Wall Street panisch das Wort KI-Blase die Runde macht, kontert Star-Analyst Daniel Ives mit einem Paukenschlag! Für Ives und sein Team ist die angebliche KI-Blase ein Mythos. Seine Top 10 KI-Aktien!

    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Foto: Christian Ohde - CHROMORANGE

    Während Pessimisten an der Wall Street weiterhin das Schreckgespenst der "KI-Blase" beschwören, schlägt der unerschütterliche Star-Analyst Daniel Ives von Wedbush Securities Alarm – allerdings in die andere Richtung. Für Ives ist die Blase ein Mythos; er sieht stattdessen eine explosionsartige Beschleunigung des Geschäfts!

    Sein Team meldet eine Zunahme des KI-getriebenen Dealflows um fast 20 Prozent bei den großen Hyperscalern. Das deutet darauf hin, dass die Endkunden aus den Unternehmen jetzt massiv die Umsetzung ihrer KI-Anwendungsfälle bis 2026 beschleunigen. Ives' Fazit ist messerscharf: Die "KI-Revolution" steckt noch in den Anfangszügen.

    Die wahre Story: Ein globales Wettrüsten

    Die Angst vor einer Blase sei laut Ives fehlgeleitet, denn die Konsumenten-KI-Revolution hat noch gar nicht richtig begonnen. Autonome Technologien, Robotik und die flächendeckende strategische Implementierung in den US-Unternehmen (aktuell bei weniger als 5 Prozent) stehen erst am Anfang.

    Die Analysten erwarten, dass die Investitionsausgaben der großen Technologiekonzerne bis 2026 auf immense 550 bis 600 Milliarden US-Dollar ansteigen werden. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs! Ives prognostiziert eine "Flut von KI-bezogenen Ausgaben" seitens Regierungen, "Global-2000"-Organisationen und massiver Investitionen aus Asien und dem Nahen Osten.

    Nvidia und OpenAI: Keine Blase, sondern die Architekten der Zukunft

    Die Bedenken hinsichtlich der Finanzierungsstruktur zwischen OpenAI und Nvidia werden als "falsche Perspektive" abgetan. Ives sieht beide Unternehmen als fundamentale Bausteine des erwarteten 3 Billionen US-Dollar schweren KI-Ausbaus, der die Weichen für die Zukunft von Unternehmens- und Verbraucher-KI stellt. Dieses strategische Zusammenspiel sei ein "kluges strategisches Spiel", das Wedbush "lautstark begrüßt".

    Die Top 10 von Wedbush: Hier wird das Geld verdient:

    • Microsoft: Die Analysten sagten, das Unternehmen sei der am besten positionierte Hyperscaler für KI-Implementierungen im Unternehmensbereich.
    • Palantir Technologies: Wedbush merkte an: "Die KI-Anwendungsfälle beginnen und enden bei Karp & Co."
    • Nvidia: Die Analysten sagten, ein einziger Chip weltweit befeuere die KI-Revolution.
    • Advanced Micro Devices: Wedbush stellte fest, dass das Unternehmen im "KI-Wettrüsten" Marktanteile gewinnen werde, mit einer überzeugenden Bewertung.
    • Tesla: Die Zukunft des autonomen Fahrens und der Robotik stehe laut Wedbush vor der Tür.
    • Apple: Die Analysten sagten: "Die KI-Revolution für den Verbraucher geht über Cupertino."
    • Meta Platforms: "Aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Investitionsausgaben weit überverkauft; die Monetarisierung bei den Verbrauchern steht noch am Anfang," so die Analysten.
    • Alphabet: "Die positiven Auswirkungen der KI fangen gerade erst an, sich auszuzahlen; Gemini ist der wahre Volltreffer," sagten Ives und sein Team.
    • Crowdstrike: "Eines der besten KI-Unternehmen im Cybersicherheitsbereich auf dem Markt," so die Analysten.
    • Palo Alto Networks: "Plattformstrategie + KI = Wachstumsformel für 2026," fügten die Analysten hinzu.

     

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!

     


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Markus Weingran
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
