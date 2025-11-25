Leinen los für ein selbstbewusstes Europa / Die Verleihung des Brost-Ruhr Preises 2025 würdigt grenzüberschreitende Zusammenarbeit für eine nachhaltige Zukunft (FOTO)

Essen (ots) - Im Erich Brost-Pavillon auf Zeche Zollverein ehrte die

Brost-Stiftung am Montagabend zwei Persönlichkeiten, die Europa verbinden:

Markus Bangen (duisport) und Boudewijn Siemons (Port of Rotterdam) . Die

Hafenchefs stehen für herausragende Kooperation in Verkehr und Logistik sowie

für Innovationskraft und Klimaschutz.



"Dem, der das Ruhrgebiet mit der Welt verbindet" - mit dieser Widmung, graviert

in eine Edelstahlplatte, würdigt die Brost-Stiftung zwei europäische

Brückenbauer. "Wirkungsmenschen" nennt Professor Bodo Hombach, Vorsitzender des

Vorstandes der Brost-Stiftung, die "handlungsmächtigen" Manager Siemons und

Bangen.





"Es ist unbefriedigend, unter den Möglichkeiten unserer Zeit zu wirken.

Rotterdam und Duisburg zeigen, dass Zukunft gelingt, wenn man sie miteinander

und nicht gegeneinander gestaltet."



Professor Bodo Hombach



Zur Dramaturgie eines perfekten Abends passte der Auftritt von Nathanael

Liminski, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie

Medien des Landes Nordrhein-Westfalen. Er übernahm kurzfristig die Laudatio und

erwies sich als echter Gewinn, wie der minutenlange Beifall am Ende seiner Rede

eindrucksvoll zeigte.



"Die beiden Botschafter ihrer Häfen bilden ein Logistik-Dreamteam",

charakterisierte er die Preisträger. "Sie sind Möglichmacher, die durch harte

Kärrnerarbeit heute dazu beitragen, die Ideen für Morgen umzusetzen." Liminski

beschrieb die aktuellen Herausforderungen des Industrielandes

Nordrhein-Westfalen, dessen Arbeitsplätze angesichts hoher Energiekosten vor

allem in der Grundstoffindustrie gefährdet sind.



"Die Angst um ihre Arbeitsplätze muss raus aus den Köpfen der Menschen."



Nathanael Liminski



Den beiden Häfen und ihren Managern komme eine zentrale Bedeutung in der

Beförderung nachhaltiger Energieträger zu, sie haben sich zu Drehscheiben für

Wasserstoff und CO2 entwickelt. Ihr kooperatives Handeln zeige, wie

Klimaneutralität, Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit über

Ländergrenzen hinweg möglich werden. Und in Summe 240.000 Arbeitsplätze sichern.



Siemons und Bangen nahmen den von Marcus Kiel gestalteten Preis stellvertretend

für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entgegen, wie sie betonten.

Kooperation und Teamgeist könnten durchaus Wettbewerbsnachteile wie zu hohe

Energiepreise kompensieren, Europa müsse endlich zurückfinden zu altem

Selbstbewusstsein.



"Unser Wahlspruch lautet: zwei Häfen, ein Team! Gemeinsam können wir viel mehr

Leistungen anbieten als jeder für sich."



Markus Bangen



"Wir sind eine Region mit 450 Millionen reichen Menschen, mit überwiegend guter

Schulbildung, die hier leichter zugänglich ist als an vielen anderen Orten der

Welt", erklärte Siemons. "Wir sollten die aktuelle Situation als Weckruf für

Europa betrachten." In enger Kooperation mit Antwerpen könne die europäische

Wettbewerbsfähigkeit wieder gestärkt werden: "Wir machen den Wohlstandskuchen,

der am Ende zu verteilen ist, jeden Tag ein bisschen größer."



"Die großartigen Teams in beiden Häfen arbeiten hervorragend zusammen. Wir sind

am Ziel, wenn wir beide nicht mehr gebraucht werden."



Boudewijn Siemons



Bangen fügte kämpferisch hinzu: "Deutschland ist immer noch die weltweit

drittgrößte Wirtschaftsnation. Aber auf uns wartet niemand in der Welt. Jetzt

heißt es "Brust raus" und losmarschieren!"



Der Brost-Ruhr Preis ist mit jeweils 20.000 Euro dotiert, die beide Preisträger

gemeinsam an die DLRG in Duisburg weitergeben.



Pressekontakt:



Taner Ekici

Senior Projektreferent

Telefon: +49201 74 99 36 213

E-Mail: mailto:taner.ekici@broststiftung.ruhr



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/131012/6166041

OTS: Brost-Stiftung







