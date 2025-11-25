    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Leinen los für ein selbstbewusstes Europa / Die Verleihung des Brost-Ruhr Preises 2025 würdigt grenzüberschreitende Zusammenarbeit für eine nachhaltige Zukunft (FOTO)

    Essen (ots) - Im Erich Brost-Pavillon auf Zeche Zollverein ehrte die
    Brost-Stiftung am Montagabend zwei Persönlichkeiten, die Europa verbinden:
    Markus Bangen (duisport) und Boudewijn Siemons (Port of Rotterdam) . Die
    Hafenchefs stehen für herausragende Kooperation in Verkehr und Logistik sowie
    für Innovationskraft und Klimaschutz.

    "Dem, der das Ruhrgebiet mit der Welt verbindet" - mit dieser Widmung, graviert
    in eine Edelstahlplatte, würdigt die Brost-Stiftung zwei europäische
    Brückenbauer. "Wirkungsmenschen" nennt Professor Bodo Hombach, Vorsitzender des
    Vorstandes der Brost-Stiftung, die "handlungsmächtigen" Manager Siemons und
    Bangen.

    "Es ist unbefriedigend, unter den Möglichkeiten unserer Zeit zu wirken.
    Rotterdam und Duisburg zeigen, dass Zukunft gelingt, wenn man sie miteinander
    und nicht gegeneinander gestaltet."

    Professor Bodo Hombach

    Zur Dramaturgie eines perfekten Abends passte der Auftritt von Nathanael
    Liminski, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie
    Medien des Landes Nordrhein-Westfalen. Er übernahm kurzfristig die Laudatio und
    erwies sich als echter Gewinn, wie der minutenlange Beifall am Ende seiner Rede
    eindrucksvoll zeigte.

    "Die beiden Botschafter ihrer Häfen bilden ein Logistik-Dreamteam",
    charakterisierte er die Preisträger. "Sie sind Möglichmacher, die durch harte
    Kärrnerarbeit heute dazu beitragen, die Ideen für Morgen umzusetzen." Liminski
    beschrieb die aktuellen Herausforderungen des Industrielandes
    Nordrhein-Westfalen, dessen Arbeitsplätze angesichts hoher Energiekosten vor
    allem in der Grundstoffindustrie gefährdet sind.

    "Die Angst um ihre Arbeitsplätze muss raus aus den Köpfen der Menschen."

    Nathanael Liminski

    Den beiden Häfen und ihren Managern komme eine zentrale Bedeutung in der
    Beförderung nachhaltiger Energieträger zu, sie haben sich zu Drehscheiben für
    Wasserstoff und CO2 entwickelt. Ihr kooperatives Handeln zeige, wie
    Klimaneutralität, Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit über
    Ländergrenzen hinweg möglich werden. Und in Summe 240.000 Arbeitsplätze sichern.

    Siemons und Bangen nahmen den von Marcus Kiel gestalteten Preis stellvertretend
    für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entgegen, wie sie betonten.
    Kooperation und Teamgeist könnten durchaus Wettbewerbsnachteile wie zu hohe
    Energiepreise kompensieren, Europa müsse endlich zurückfinden zu altem
    Selbstbewusstsein.

    "Unser Wahlspruch lautet: zwei Häfen, ein Team! Gemeinsam können wir viel mehr
    Leistungen anbieten als jeder für sich."

    Markus Bangen

    "Wir sind eine Region mit 450 Millionen reichen Menschen, mit überwiegend guter
    Schulbildung, die hier leichter zugänglich ist als an vielen anderen Orten der
    Welt", erklärte Siemons. "Wir sollten die aktuelle Situation als Weckruf für
    Europa betrachten." In enger Kooperation mit Antwerpen könne die europäische
    Wettbewerbsfähigkeit wieder gestärkt werden: "Wir machen den Wohlstandskuchen,
    der am Ende zu verteilen ist, jeden Tag ein bisschen größer."

    "Die großartigen Teams in beiden Häfen arbeiten hervorragend zusammen. Wir sind
    am Ziel, wenn wir beide nicht mehr gebraucht werden."

    Boudewijn Siemons

    Bangen fügte kämpferisch hinzu: "Deutschland ist immer noch die weltweit
    drittgrößte Wirtschaftsnation. Aber auf uns wartet niemand in der Welt. Jetzt
    heißt es "Brust raus" und losmarschieren!"

    Der Brost-Ruhr Preis ist mit jeweils 20.000 Euro dotiert, die beide Preisträger
    gemeinsam an die DLRG in Duisburg weitergeben.

