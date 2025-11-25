    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBoeing AktievorwärtsNachrichten zu Boeing
    UBS stuft BOEING CO auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Gavin Parsons wertete in einer am Dienstag vorliegenden Studie aktuelle Flugdaten zu den Dreamlifter-Transportern des Flugzeugbauers aus, in denen er einen Zusammenhang sieht zur Produktion des 787-Dreamliner. Boeing arbeite wahrscheinlich daran, beim 787-Jet Lagerbestände abzubauen, aber das sollte sich seiner Einschätzung nach im nächsten Jahr normalisieren./rob/tih/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 16:50 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 154,5EUR auf Tradegate (25. November 2025, 15:27 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Gavin Parsons
    Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 275
    Kursziel alt: 275
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



