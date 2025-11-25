UBS stuft BOEING CO auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Gavin Parsons wertete in einer am Dienstag vorliegenden Studie aktuelle Flugdaten zu den Dreamlifter-Transportern des Flugzeugbauers aus, in denen er einen Zusammenhang sieht zur Produktion des 787-Dreamliner. Boeing arbeite wahrscheinlich daran, beim 787-Jet Lagerbestände abzubauen, aber das sollte sich seiner Einschätzung nach im nächsten Jahr normalisieren./rob/tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 16:50 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 154,5EUR auf Tradegate (25. November 2025, 15:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Gavin Parsons

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 275

Kursziel alt: 275

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

