BARCLAYS stuft EASYJET auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Easyjet auf "Overweight" mit einem Kursziel von 675 Pence belassen. Der Vorsteuergewinn der Fluggesellschaft liege etwas über dem Konsens, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei hätten sich die Durchschnittserlöse besser entwickelt als befürchtet. Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 wirke beruhigend./tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:59 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 5,294EUR auf Tradegate (25. November 2025, 15:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Lobbenberg

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6,75

Kursziel alt: 6,75

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

