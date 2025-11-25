    StartseitevorwärtsAktienvorwärtseasyJet AktievorwärtsNachrichten zu easyJet
    BARCLAYS stuft EASYJET auf 'Overweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Easyjet auf "Overweight" mit einem Kursziel von 675 Pence belassen. Der Vorsteuergewinn der Fluggesellschaft liege etwas über dem Konsens, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei hätten sich die Durchschnittserlöse besser entwickelt als befürchtet. Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 wirke beruhigend./tih/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:58 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:59 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 5,294EUR auf Tradegate (25. November 2025, 15:12 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Andrew Lobbenberg
    Analysiertes Unternehmen: EASYJET
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 6,75
    Kursziel alt: 6,75
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



